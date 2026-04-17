  СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз закрыл двери перед носом Зеленского
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    СК объявил командира бригады ВСУ в розыск за ракетный удар по Брянску
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Власти США призвали нефтяные компании нарастить добычу
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    17 апреля 2026, 11:53 • Новости дня

    Названа причина взрыва мусорного контейнера во Владикавказе

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудник коммунальных служб погиб при погрузке отходов в спецтехнику из-за детонации взрывоопасных предметов, оказавшихся в мусорном баке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что причиной ЧП, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы в мусорном контейнере.

    Он призвал жителей республики ни при каких обстоятельствах не выбрасывать подобные находки, а сдавать их специалистам для безопасной утилизации.

    По данным правоохранительных органов, взрыв произошел в том же районе, где неделю назад, 10 апреля, сдетонировал склад с пиротехникой, унеся жизни троих человек.

    Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели работника коммунальных служб во Владикавказе.

    «Следственными органами СУ СК по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владикавказе из-за взрыва при погрузке мусора погиб сотрудник коммунальных служб. Жертвой инцидента оказался многодетный отец из Узбекистана.

    Власти Северной Осетии приняли решение отбуксировать взорвавшийся мусоровоз на полигон для проверки саперами.

    16 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    ЛДПР предложила уведомлять об эвакуации авто через «Госуслуги»

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать обязательным информирование автомобилистов о перемещении их машин с помощью портала госуслуг.

    Слуцкий направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой обязать операторов эвакуационных служб уведомлять владельцев о факте эвакуации, причинах и месте хранения автомобиля через портал госуслуг, передает ТАСС.

    В письме сказано, что ЛДПР предлагает закрепить обязанность предоставлять полную и достоверную информацию о перемещении транспортного средства с использованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

    Слуцкий отметил, что для этого не потребуется создавать новые системы, так как уже существующие сервисы «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто» позволяют направлять уведомления владельцам. Сейчас уведомления через ЕПГУ носят добровольный характер и инициируются третьими лицами, подчеркнул парламентарий.

    Также Слуцкий заявил, что нередко граждане узнают об эвакуации автомобиля только при получении протокола или вынуждены самостоятельно искать информацию о его местонахождении. По его словам, в такой ситуации многие сначала думают не об эвакуации, а об угоне, несмотря на то что нужная инфраструктура уже существует.

    Депутаты ЛДПР предложили создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для подачи жалоб по делам об административных правонарушениях.

    Ранее на этом ресурсе появилась функция отправки анонимных уведомлений водителям об эвакуации или ДТП.

    Государственная дума одобрила закон об оформлении электронных извещений об автомобильных авариях через данную платформу.

    Комментарии (5)
    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    Комментарии (55)
    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    Комментарии (56)
    16 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что киевский режим активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе, передает РИА «Новости». По ее словам, таким образом Украина скрывает реальные факты.

    «Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», – пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что свидетели инсценировки стоят украинскому руководству поперек горла. Она добавила, что Киев и страны Европы прекрасно знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений. Президент Владимир Путин назвал целью провокации в Буче оправдание отказа Киева от мирных переговоров. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил вероятность публикации украинской стороной списков погибших в этом городе людей.

    Комментарии (7)
    16 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Переводчик выругался матом после выступления Зеленского в Нидерландах
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время трансляции совместной пресс-конференции Зеленского и премьера Нидерландов переводчик неожиданно произнес нецензурную фразу после завершения мероприятия.

    Переводчик-синхронист, работавший на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, выругался на украинском языке сразу после завершения мероприятия, передает РИА «Новости».

    Этот инцидент произошел во время трансляции мероприятия на официальном YouТube-канале офиса Зеленского.

    Сразу после прощальных слов политиков в эфире раздалась фраза переводчика: «У меня такой пресс-конференции еще никогда не было», после чего он произнес нецензурное выражение.

    Его коллега, также находившаяся в эфире, отреагировала на этот инцидент восклицанием «Господи Иисусе» на английском языке.

    Журналисты, следившие за трансляцией, отметили, что эмоциональная реакция переводчиков не предназначалась для широкой аудитории, однако ее удалось заметить зрителям официального канала. Инцидент вскоре вызвал обсуждение в соцсетях и профессиональном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского активиста по замене русской нецензурной лексики национальными аналогами.

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, но заявил, что запросов от Вашингтона не было.

    Зеленский также отметил, что Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву.

    Комментарии (6)
    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    Комментарии (23)
    17 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме

    Tекст: Вера Басилая

    Более половины россиян (52%) поддерживают инициативу проведения ДНК-тестирования на отцовство в роддоме при условии согласия обоих родителей, сообщает ВЦИОМ.

    По данным опроса, 52% респондентов одобряют такую меру, а 68% заявили о своей готовности пройти тест в случае рождения ребенка. Мужчины и женщины продемонстрировали схожие показатели готовности: 70% и 67% соответственно.

    Отмечается, что при обнаружении несоответствия отцовства, 61% россиян считают, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, а не прекращать отношения. ВЦИОМ указывает, что инициатива обсуждается как способ уменьшить количество судебных споров, защитить права ребенка и упростить назначение выплат. В 2024 году только официальными судами было рассмотрено 9 082 дела об установлении отцовства, что почти вдвое превышает данные за 2016 год.

    Скептики инициативы опасаются вторжения государства в частную жизнь, роста числа разводов и возможного недоверия между супругами. Подчеркивается, что мужчины чаще поддерживают тестирование, однако женщины не выступают против, а чаще занимают нейтральную позицию. Молодые люди и те, у кого нет детей, чаще выражают согласие с проведением теста, тогда как опытные родители проявляют большую осторожность.

    Среди сторонников идеи ДНК-тест рассматривается как инструмент проверки женщины и предотвращения обмана, а не только юридической защиты ребенка. Критики считают, что подобная инициатива может узаконить недоверие в паре и создать дополнительные моральные сложности для женщин. Несмотря на это, для большинства россиян важнее сохранить родительские связи, чем сделать акцент на биологической правде.

    В опросе 8 апреля 2026 года приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Американские военные покинули территорию Сирии

    @ Master Sgt. Ben Bloker/USAF/dvidshub.net

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После выполнения антитеррористических задач иностранный контингент во главе с США покинул Арабскую республику, безопасно передав все военные объекты под контроль сирийской правительственной армии.

    Официальный Дамаск подтвердил уход иностранных подразделений, передает РИА «Новости». В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства подчеркивается: «Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии – а именно противодействие региональному подъему ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) – кардинально изменились».

    Дипломаты отметили, что сейчас ближневосточная республика способна самостоятельно возглавить борьбу с радикальными группировками внутри страны при поддержке мирового сообщества. Процесс передачи военных баз и других объектов под контроль сирийских вооруженных сил прошел безопасно. Действия Дамаска и Вашингтона были полностью скоординированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти объявили о завершении военной операции в Сирии. Сирийская армия заняла военную базу аш-Шаддади в провинции Эль-Хасаке. Международная коалиция вывела свой контингент с базы Хараб эль-Джейр.

    Комментарии (15)
    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (31)
    16 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Мединский призвал искоренить кенигсбергские мотивы в культуре Калининграда
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Для защиты общественного сознания от чуждых исторических параллелей в Калининградской области предложено отказаться от использования германских элементов в местной геральдике и коммерческих названиях.

    Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание на избыток германских мотивов в символике Калининградской области, передает «Интерфакс». «Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска – это в общем полная реинкарнация германских гербов», – заявил он.

    Политик отметил, что немецкие наименования активно используют местные власти и бизнес. По его словам, бренды вроде коньяка «Старый Кенигсберг» неуместны, поскольку построенный почти с нуля Калининград никогда не был частью Германии. Мединский подчеркнул, что подобные исторические отсылки должны изучаться специалистами, а не внедряться в массовое сознание.

    Государственный деятель призвал исправить эти топонимические и геральдические казусы. К грядущему в 2026 году 80-летию региона он предложил масштабно обновить музейные экспозиции. Чиновник посоветовал уделить особое внимание выставкам, посвященным взятию немецкого Кенигсберга советскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы МИД Литвы Дарюс Юргелявичус отказался называть Калининград его современным именем. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о невозможности превращения Караляучюса в Калининград.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал соседнюю республику не вмешиваться во внутренние дела российского региона.

    Комментарии (29)
    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    Комментарии (18)
    16 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье признано нежелательными лицами, поскольку они, по мнению Кишинева, незаконно пребывают на территории Молдавии.

    По его словам, данное решение связано с тем, что российские военные, по мнению молдавских властей, «нелегально находятся на территории Молдавии».

    «Мы приняли решение признать их нежелательными, как только они попадут на правый берег, мы попросим их отправиться домой», – заявил Гросу.

    Ранее СМИ Молдавии сообщили, что командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко, Сергей Ширшов, а также начальник Генштаба ОГРВ Марат Ярулин и Алексей Богомолов включены в список нежелательных лиц. Министерство иностранных дел Молдавии уточнило, что решение связано с режимом пребывания российских военных в стране.

    ОГРВ размещена в Приднестровье с начала 1990-х годов и выполняет задачи по охране складов с боеприпасами и миротворческой деятельности. Приднестровье, большая часть населения которого – русские и украинцы, фактически вышло из-под контроля Кишинева после вооруженного конфликта 1992 года и продолжает сохранять особый статус.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вывод Оперативной группы российских войск условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Ранее глава государства лишила молдавского гражданства пятерых военнослужащих этого подразделения.

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе.

    Комментарии (19)
    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    Комментарии (6)
    16 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Захарова высмеяла идею заменить русский мат украинским аналогом
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского активиста по замене русской нецензурной лексики национальными аналогами, назвав это насмешкой над культурой.

    Предложение языкового активиста Святослава Литинского перевести русскую брань на украинский язык является абсурдом и маразмом, передает РИА «Новости». По словам дипломата, подобных слов в украинском языке просто не существует.

    «Совершенно абсурдную идею высказал в обращении к Зеленскому мовный активист Святослав Литинский. Он был возмущен повсеместно звучащей во Львове русской нецензурной лексикой... Он предложил заменить русский мат украинскими аналогами. Вы спросите: а где же можно с ними ознакомиться? Могу вам сказать, что нигде, их просто нет», – отметила официальный представитель ведомства.

    Захарова иронично предположила, что в Верховной раде вскоре может появиться специальная комиссия по разработке слов-заменителей. Она добавила, что никто не считает использование обсценной лексики нормой, однако происходящее на Украине представляет собой полное безумие и издевательство над историей собственного народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский матерно выругался во время интервью американскому журналисту.

    Мария Захарова назвала высказывания украинского языкового омбудсмена проявлением нацизма.

    Дипломат сравнила попытки запрета русского языка с приказом солнцу не светить.

    Комментарии (24)
    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    @ Oliver Langel/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Комментарии (43)
