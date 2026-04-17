  СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    17 апреля 2026, 11:33 • Новости дня

    Путин отметил создание системы приоритетной медпомощи бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Комплексная система приоритетного оказания медицинской и психологической помощи, а также реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей создана в России, заявил президент Владимир Путин.

    В приветствии президента Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава, отмечается, что «выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации» для участников СВО и их семей, передает РИА «Новости».

    «По итогам прошедшего года мы с уверенностью можем говорить о значимых достижениях современной отечественной медицины», – сообщил Путин в приветствии.

    В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах создаются новые и модернизируются существующие медицинские учреждения, куда поставляется современное оборудование и автомобильный транспорт.

    Президент особо отметил, что порядка 70% техники, поставляемой в медучреждения, отечественного производства. Он также обратил внимание на повышение доступности и качества медицинской помощи, совершенствование лекарственного обеспечения, развитие генетических технологий и персонализированной медицины для диагностики и лечения опасных заболеваний.

    «Такие впечатляющие успехи – во многом результат слаженной, высокопрофессиональной деятельности ученых, практикующих врачей, медицинских сестер, специалистов, их компетентности и опыта, душевной чуткости и готовности всегда прийти на помощь», – подчеркнул президент. Путин выразил благодарность медицинскому сообществу за самоотверженность и верность профессии.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о формировании комплексной системы помощи участникам спецоперации.

    Президент Владимир Путин отметил большой вклад ФМБА в развитие отечественной медицины.

    Путин поддержал инициативу по расширению медицинских услуг для ветеранов в регионах.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    15 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.

    Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

    «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

    Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.

    15 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Ученые выявили связь между очередностью рождения и склонностью к заболеваниям
    Tекст: Мария Иванова

    Старшие дети в семье чаще страдают аллергией и тревожными расстройствами, тогда как младшие больше подвержены риску мигреней и злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые.

    Ученые проанализировали данные более 10 млн братьев и сестер, выявив связь между порядком рождения и 150 медицинскими состояниями, передает New Scientist.

    Исследование показало, что первенцы чаще сталкиваются с нейроразвивающими нарушениями, включая аутизм и синдром Туретта, а также с акне и поллинозом.

    Вторые дети в семье продемонстрировали повышенный риск развития гастрита, заболеваний желчевыводящих путей и опоясывающего лишая.

    «В целом, это кажется действительно тщательным исследованием», – заявила исследовательница Джулия Рорер из Лейпцигского университета. При этом она подчеркнула, что выявленные ассоциации носят умеренный характер.

    Специалисты предполагают, что склонность старших детей к аллергиям может объясняться гипотезой выработки иммунной толерантности у младших из-за микробного обмена. Кроме того, более высокая распространенность аутизма у первенцев может отражать сочетание биологических и экологических факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог объяснила причины роста числа диагностированных случаев аутизма у детей. Ученые выявили связь между этим расстройством и редким генетическим заболеванием.

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщал о планах исследований влияния экотоксинов на развитие данной болезни.

    15 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Вопреки текущей экономической динамике, доля не имеющих работы граждан стабильно держится на историческом минимуме, составляя всего 2,1%, заявил президент России Владимир Путин.

    Показатели занятости в России демонстрируют уверенную стабильность. Президент Владимир Путин 15 апреля озвучил актуальные данные о состоянии отечественного рынка труда. Об этом глава государства заявил в ходе профильного совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2%. На инвестиционном форуме ВТБ президент назвал этот показатель минимальным за всю историю. За последние четыре года число занятых граждан увеличилось на 2,4 млн человек.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    15 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Красное мясо вернулось на первое место пищевой пирамиды США
    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах наблюдается резкий рост потребления говядины, несмотря на многочисленные исследования, связывающие красное мясо с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

    Новые диетические рекомендации американского правительства отвели красному мясу главное место в пищевой пирамиде, передает New Scientist. Это стало резким отходом от политики последних десятилетий, когда врачи советовали ограничивать потребление таких продуктов.

    «Для потребителей это очень запутанно. Вы смотрите на эту картинку – на которой изображен огромный кусок стейка – и, естественно, скажете: «О! Я могу есть столько стейка, сколько захочу», – заявила Сара Блейч из Гарвардского университета, ранее работавшая в Министерстве сельского хозяйства США.

    Популярность говядины подогревается соцсетями, где инфлюенсеры пропагандируют плотоядную диету и использование говяжьего жира. Даже ведущий чиновник здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший хвастался в интернете, что жарил индейку на День благодарения в говяжьем жире, продвигая инициативу «Сделаем Америку снова здоровой».

    Между тем, научные данные свидетельствуют об обратном. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала переработанное мясо канцерогеном, а красное мясо – вероятным канцерогеном. Исследования показывают, что ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%, а 100 граммов красного мяса – на 17%.

    Недавние исследования также выявили связь между потреблением непереработанного красного мяса и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что проблема кроется не только в насыщенных жирах, но и в веществе ТМАО, которое вырабатывают кишечные бактерии при расщеплении соединений, содержащихся в говядине. ТМАО вызывает воспаление кровеносных сосудов и способствует накоплению холестерина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав США опубликовал новые рекомендации по питанию с акцентом на животные белки.

    Президент США ранее предложил закупать аргентинскую говядину для снижения внутренних цен.

    15 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Снижение ВВП России с начала года обусловлено не только календарными и погодными факторами, отметил президент Владимир Путин на совещании.

    Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

    Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

    Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    16 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Хирургическое лечение ожирения включили в полис ОМС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители России, страдающие от лишнего веса, получили возможность пройти оперативное лечение по полису обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил о расширении программы ОМС, включившей хирургическую помощь для россиян с ожирением. Теперь пациенты с этим диагнозом могут получить необходимое хирургическое лечение бесплатно в рамках государственной программы, передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что такое решение принято для усиления мер борьбы с ожирением, которое стало одной из актуальных проблем здравоохранения. Он подчеркнул, что вопросы ожирения получили отдельное внимание в программе государственных гарантий, где и появилась возможность оперативного вмешательства для данной категории граждан.

    Министр сделал заявление во время IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России. Ранее подобная помощь предоставлялась только в отдельных случаях или за счет личных средств пациентов.

    Ранее Мурашко сообщил об увеличении числа школьников с ожирением.

    Правительство расширило программу государственных гарантий, и теперь россияне смогут проходить лечение российскими онковакцинами бесплатно по полису ОМС.

    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Депутат Кирьянов: Путин потребовал конкретных мер по возобновлению роста экономики
    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин не ждет оправданий и перечисления внешних проблем от министров, а требует конкретных мер по восстановлению экономического роста страны, сказал газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов. На прошедшем в среду совещании по экономическим вопросам президент поставил задачу перед правительством принять меры для возобновления роста отечественной экономики.

    «Президент держит руку на пульсе экономики, знает реальную ситуацию и требует от ведомств выполнения взятых обязательств. В последнее время Владимир Путин проводит множество совещаний с участием правительства, бизнеса и Центробанка. Это свидетельствует о глубокой вовлеченности главы государства в вопросы экономического развития и роста», – отметил Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.

    При этом, как признал Кирьянов, сегодняшние экономические показатели не дают поводов для оптимизма. Чтобы достичь прогнозных показателей, необходимы серьезные усилия. Проведенное президентом совещание, по мнению депутата, «стало очередным импульсом для власти, бизнеса, госкомпаний и частных инвесторов». «Все это должно отразиться на реальных доходах населения, промышленном росте и в конечном счете – на повышении качества жизни россиян», – сказал депутат.

    Особо Кирьянов отметил слова президента, прозвучавшие в открытой части совещания. Глава государства, по словам депутата, ждал от руководителей министерств и ведомств финансового блока правительства не перечисления внешних проблем, которые влияют на экономику, а конкретных мер по возобновлению ее роста. Сложности, подчеркнул Кирьянов, не могут служить оправданием, и президент говорит о них открыто.

    Депутат также обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы – 2,1%. «Это исторический минимум за всю современную историю России. Многие отрасли, которые раньше работали не в полную силу или простаивали, начинают возрождаться. Процесс идет не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданском машиностроении», – уточнил он.

    По словам Кирьянова, все, кто хочет работать, будут трудоустроены. «Предельно низкий уровень безработицы – показатель интенсивно развивающейся экономики. Сегодня, с учетом новейших цифровых достижений, необходимо сосредоточиться на росте производительности и эффективности труда на всех уровнях. Это приоритетная задача на ближайшие годы», – заключил он.

    В среду президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что работа должна быть нацелена «на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время».

    Президент отметил, что «статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается». «В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», – сказал Путин.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И конечно, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость», – добавил глава государства.

    При этом президент отметил, что уровень безработицы, «даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне». «Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости», – сказал Путин.

    14 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.

    «Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов.

    Согласно другому указу президента, Георгий Зуев освобожден от должности посла России в Новой Зеландии. Кроме того, он больше не будет представлять Россию в Независимом Государстве Самоа и Королевстве Тонга.

    Ранее Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале.

    16 апреля 2026, 01:14 • Новости дня
    Минздрав обновил правила оформления больничных
    Tекст: Антон Антонов

    Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных листов, сообщается в соответствующем документе.

    Новые нормы касаются в том числе родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и самозанятых граждан - последние теперь также имеют право на получение листка нетрудоспособности, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, родитель в период такого отпуска сможет сохранить право на пособие, даже если в это время работает у другого страхователя. Это означает возможность совмещать декрет с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, открывающий возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные. В феврале Минздрав предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам.

    14 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин отметил рост инвестиций «Россетей» в новые регионы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обратил внимание на крупные вложения «Россетей» в новые регионы, отметив, что их масштабы превышают аналогичные показатели в других областях страны.

    Владимир Путин провел встречу с генеральным директором компании «Россети» Андреем Рюминым во вторник в Кремле. Президент отметил, что по километражу объем инвестиций в новые регионы оказался больше, чем в ряде других субъектов России, сообщается на сайте Кремля.

    «Я так понимаю, что по километражу объемы инвестиций у вас на новые регионы достаточно солидные. Побольше, чем в некоторых других регионах страны», – сказал Путин на встрече.

    Рюмин сообщил, что инвестиционная программа компании в новых регионах действительно очень большая как по протяженности сетей, так и по мощности. Путин задал вопрос, связано ли это с разрушениями в ходе боевых действий или с запущенностью сетевого хозяйства за последние десять лет.

    Глава «Россетей» пояснил, что объем инвестиций обусловлен обеими причинами и отметил, что электросетевое хозяйство находится в худшем состоянии, чем в соседних приграничных регионах, а после атак проблемы только усугубляются.

    Президент поинтересовался, удается ли компании добиваться поставленных задач. Рюмин подтвердил, что поставленные задачи по этим направлениям за прошлый год выполнены.

    Путин также оценил результаты компании по строительству линий электропередачи, назвав их «очень хорошими».

    «Россети» в 2025 году построили более 35 тысяч километров ЛЭП, уточнил Рюмин.

    Ранее Путин заявил о стратегической роли компании «Россети» для экономики страны.

    Путин призвал не откладывать обновление электросетевого комплекса страны из-за роста энергопотребления.

    Также Путин сообщил о восстановлении электросетевой инфраструктуры на территории Донбасса и Новороссии.

    Главное
    Застреленный на Урале полицейский погиб в день рождения
    Минобороны получило новую партию передовых истребителей Су-35С
    США завершили передачу военных баз в Сирии
    Китай усилил взаимодействие с Италией после ссоры Мелони и Трампа
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью
    В МВД зафиксировали резкое снижение преступности среди мигрантов