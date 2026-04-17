Путин отметил создание системы приоритетной медпомощи бойцам СВО

Путин отметил значимые успехи медицины и выстроенную систему поддержки СВО

Tекст: Вера Басилая

В приветствии президента Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава, отмечается, что «выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации» для участников СВО и их семей, передает РИА «Новости».

«По итогам прошедшего года мы с уверенностью можем говорить о значимых достижениях современной отечественной медицины», – сообщил Путин в приветствии.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах создаются новые и модернизируются существующие медицинские учреждения, куда поставляется современное оборудование и автомобильный транспорт.

Президент особо отметил, что порядка 70% техники, поставляемой в медучреждения, отечественного производства. Он также обратил внимание на повышение доступности и качества медицинской помощи, совершенствование лекарственного обеспечения, развитие генетических технологий и персонализированной медицины для диагностики и лечения опасных заболеваний.

«Такие впечатляющие успехи – во многом результат слаженной, высокопрофессиональной деятельности ученых, практикующих врачей, медицинских сестер, специалистов, их компетентности и опыта, душевной чуткости и готовности всегда прийти на помощь», – подчеркнул президент. Путин выразил благодарность медицинскому сообществу за самоотверженность и верность профессии.

