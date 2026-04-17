Ростех передал Минобороны новую партию передовых истребителей Су-35С

Ростех передал ВКС России партию передовых истребителей Су-35С

Tекст: Мария Иванова

Российская армия получила очередные многофункциональные самолеты от Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает Ростех.

Перед отправкой техника прошла строгую проверку и тестирование военными летчиками, которые высоко оценили удобство и безотказность машин.

«Эти истребители сегодня – самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника», – заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Он добавил, что высокая оценка пилотов является лучшим подтверждением качества техники.

Су-35С предназначены для широкого спектра задач, включая перехват дальних целей, прикрытие ударных групп и уничтожение беспилотников. Истребители способны вести разведку и наносить высокоточные удары по наземным и надводным объектам глубоко за линией фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце года госкорпорация «Ростех» завершила плановые поставки истребителей Су-35С.

Перед отправкой в войска все переданные самолеты успешно прошли необходимые наземные и летные заводские испытания.

В зоне специальной военной операции эти многоцелевые машины эффективно поражают воздушные и наземные цели противника.