  • Новость часаСК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    17 апреля 2026, 10:45 • Новости дня

    Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

    Суд заблокировал строительство бального зала в Белом доме за 400 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Строительство роскошного бального зала стоимостью 400 млн долларов в комплексе Белого дома временно остановлено после решения федерального суда Вашингтона.

    Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

    Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

    Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

    Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

    Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

    Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

    Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала в федеральный суд иск о приостановке строительства нового бального зала в Белом доме.

    Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

    Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    Комментарии (18)
    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Комментарии (14)
    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    Трамп кратко прокомментировал российские удары по Киеву

    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву
    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    Комментарии (10)
    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса

    Axios: Трамп обсудил публикацию мема в образе Христа с чиновником Пултом

    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого возмущения христиан Дональд Трамп пошел на крайне редкий шаг, удалив из соцсетей скандальное изображение самого себя в образе Спасителя, но перед публикацией он советовался с федеральным чиновником.

    Американский политик перед размещением поста советовался с директором Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пултом, передает Axios. Встреча прошла на выходных во Флориде. «Все думали, что это шутка», – рассказал один из советников.

    Изображение появилось в соцсети Truth Social в день православной Пасхи. Публикация вызвала жесткую критику со стороны христианского сообщества, что заставило политика пойти на редкий шаг и удалить запись. На сгенерированной нейросетью картинке также присутствовало загадочное рогатое существо.

    За несколько часов до этого глава Белого дома жестко раскритиковал папу римского. Политик назвал понтифика слабым в борьбе с преступностью и обвинил в потворстве радикальным левым силам. Оригинальный мем без демонического существа ранее публиковал сторонник движения MAGA Ник Адамс в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объяснил публикацию скандального изображения желанием предстать в образе врача.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Трамп заявил, что вокруг конфликта на Украине происходят определенные события

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании войны в Иране

    Трамп заявил Fox News об окончании войны в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент в ходе интервью с журналисткой канала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».

    «Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

    К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

    «Он что, окончен»? – спросила она.

    «Окончен», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.

    По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».

    «Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.

    Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.

    Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп назвал премьера Италии Мелони «неприемлемой»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование политикой главы итальянского правительства Джорджи Мелони, обвинив ее в бездействии по ключевым международным вопросам.

    Трамп признался, что шокирован поведением премьер-министра Италии Джорджи Мелони после ее слов о неприемлемости его заявлений о папе римском Льве XIV, передает РИА «Новости».

    «Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность», – заявил политик.

    Глава Белого дома отметил нежелание итальянского премьера содействовать НАТО и участвовать в процессе ядерного разоружения. Мелони, по его словам, сильно изменилась, а проблема миграции разрушает как саму страну, так и всю Европу.

    Американский лидер также задался вопросом об отношении итальянцев к тому факту, что их правительство не оказывает США поддержки в получении доступа к нефтяным ресурсам. Трамп резюмировал, что ошибся в оценке смелости премьера, которая, по его мнению, ожидает от Вашингтона решения всех проблем.

    Напомним, папа римский Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана. Также он заявил, что не боится Трампа.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 23:11 • Новости дня
    WSJ узнала о плане Европы по послевоенному судоходству в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа разрабатывает послевоенный план по освобождению Ормузского пролива без участия США, флагманами разработки являются Британия и Франция, а идея призвана вселить в судоходные компании уверенность в возможности использовать пролив после окончания боевых действий.

    «Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции стран для содействия освобождению судоходства через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Но этот план будет реализован только после войны и может исключить одну страну в частности США», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает: президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят «воюющие» стороны, то есть США, Израиль и Иран.

    Европейские дипломаты, знакомые с планом, говорят, что европейские корабли не будут находиться под американским командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив. Bloomberg передавало, что Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу. Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    WSJ сообщила о проходе 20 торговых судов через Ормузский пролив за сутки

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки, сообщили два чиновника США изданию WSJ.

    «По словам двух официальных лиц США, за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло более 20 коммерческих судов. В то время как коммерческие перевозки по-прежнему составляют лишь малую толику того, что было до войны», – Wall Street Journal (WSJ).

    В статье отмечается, что, помимо торговых судов, по проливу следовали танкеры, сухогрузы, контейнеровозы.

    Газета напомнила, что американский президента Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран вновь открыл пролив. На этой неделе два военных корабля США прошли по водному пути в рамках миссии по обеспечению свободы судоходства, которая была призвана помочь установить новый проход и способствовать свободному торговому движению на фоне опасений по поводу иранских морских мин.

    Центральное командование, которое курирует вооруженные силы США на Ближнем Востоке, заявило, что приступило к разминированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля. США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива. Китайский танкер 14 апреля прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    МИД Китая отказался подтвердить просьбу Трампа о прекращении поставок оружия Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 06:25 • Новости дня
    WSJ узнала о перехвате США восьми нефтяных танкеров в Ормузе с начала блокады

    WSJ узнала о перехвате США восьми нефтяных танкеров в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили WSJ о перехвате восьми нефтяных танкеров с начала объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады Ормузского пролива.

    «По словам американского чиновника, военно-морские силы США перехватили восемь нефтяных танкеров, заходящих в иранские порты или покидающих их с начала блокады в понедельник утром», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам официальных лиц США, во всех случаях вооруженные силы США связывались с экипажем по радиосвязи и давали указания изменить курс.

    Все танкеры выполнили это требование, и посадка на борт не потребовалась, сообщили информаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США  анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля. Американский президент пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений катеров. WSJ сообщила о проходе 20 торговых судов через Ормузский пролив за сутки.


    Комментарии (0)
