Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

Суд заблокировал строительство бального зала в Белом доме за 400 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.