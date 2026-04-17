Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

AP сообщило о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива

Tекст: Мария Иванова

Надвигающийся дефицит авиационного топлива в Европе и Азии, спровоцированный конфликтом с участием Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, способен нарушить мировые путешествия уже в ближайшие недели, передает Associated Press.

Если поставки нефти не возобновятся, пассажиров ждут отмены рейсов и рост цен на билеты в преддверии летнего сезона.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил: «Запасов авиатоплива в Европе хватит, возможно, на шесть недель, а мировая экономика сталкивается с крупнейшим энергетическим кризисом». Авиационный керосин составляет около 30% расходов авиакомпаний, и его стоимость уже удвоилась с начала конфликта.

Ежедневно из-за блокировки Ормузского пролива мировой рынок теряет от 10 до 15 млн баррелей нефти. Через этот маршрут проходит около 40% европейского импорта авиатоплива, однако с начала боевых действий поставки прекратились. Для восполнения дефицита США увеличили экспорт керосина в Европу до 150 тыс. баррелей в день.

Некоторые авиаперевозчики уже начали сокращать полетные программы и перекладывать возросшие издержки на пассажиров через повышение тарифов на багаж и топливные сборы. Так, нидерландская KLM объявила об отмене 160 рейсов в следующем месяце из-за роста стоимости керосина, а британская ЕasyJet ожидает доналоговый убыток до 560 млн фунтов стерлингов (около 758 млн долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

Крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива. Цены на авиационное топливо в регионе достигли рекордных 1,9 тыс. долларов за тонну.