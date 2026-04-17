TWZ: Недорогие дроны Merops защитили войска США от иранских «Шахедов»

Tекст: Дарья Григоренко

Глава Армии США Дэниел Дрисколл в ходе слушаний в Конгрессе отметил, что «когда конфликт начался, буквально за восемь дней мы смогли закупить 13 тыс. Merops, что невероятно». По его словам, стоимость одного такого дрона сейчас составляет около 15 тыс. долларов, однако при массовом производстве цена может снизиться до 3–5 тыс. долларов за штуку, пишет The War Zone.

Merops – это небольшой и сравнительно недорогой дрон-перехватчик, созданный специально для уничтожения беспилотников-камикадзе, подобных иранским Shahed-136. На Украине эти устройства доказали свою эффективность, сбивая Shahed за сумму значительно меньшую, чем стоимость самой цели, что, по оценке Дрисколла, позволяет армии быть «на правильной стороне кривой затрат».

Систему Merops разработали в рамках инициативы Project Eagle при поддержке США, а компания Swift Beat, связанная с бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, ответственна за производство. В каждый комплект Merops входят командная станция, пусковые платформы и флот Surveyor-дронов, которые могут работать автономно или под удалённым управлением, оснащены сенсорами для отслеживания целей и способны развивать скорость свыше 280 км/ч.

Перехватчики способны не только напрямую сталкиваться с целями, но и подрывать их с помощью взрывного заряда. По словам представителей DTC, платформа достаточно быстра, чтобы перехватывать даже реактивные дроны, такие как российский Geran-3, летающий со скоростью более 300 км/ч.

Дрисколл подчеркнул, что столь быстрая поставка Merops стала возможна благодаря ускоренной процедуре закупок: «Ранее процесс принятия решения мог занимать до семи лет, теперь все ключевые люди собраны в одну группу, и решения принимаются оперативно». На Украине Merops уже показали себя более дешёвой альтернативой системам Patriot и другим ракетам для уничтожения Shahed, особенно эффективно работая в составе эшелонированной обороны ключевых объектов.

Ранее бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Горовиц сообщил, что новый американский беспилотник LUCAS, созданный на основе иранского Shahed-136 («Шахед-136»), который планируется массово производить для нужд армии, стал незаменим для американских военных.

Американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS в боевых действиях на Ближнем Востоке. Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти беспилотники незаменимыми из-за их высокой эффективности и низкой стоимости. Пентагон запустил массовое производство данных дешевых ударных аппаратов.