Президент Сирии провел закрытую встречу с главой МИД Турции в Анталье

За восхваление атак на школы в Турции задержаны более 80 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 80 человек были задержаны в Турции по подозрению в прославлении недавних атак на учебные заведения, передает РИА «Новости».

Турецкая полиция сообщила о блокировке доступа к 940 аккаунтам в соцсетях и закрытии 93 каналов в Telegram, связанных с распространением материалов, оправдывающих школьные нападения.

В пресс-релизе полиции говорится: «В рамках расследования нападений на школы в Шанлыурфе и Кахраманмараше были выявлены 83 человека, в публикациях которых в соцсетях содержится восхваление преступлений и преступников, эти сообщения негативно влияют на общественный порядок. Выданы ордера на задержание подозреваемых, в их отношении предприняты юридические меры».

Местные СМИ уточняют, что суд арестовал бывшего полицейского инспектора Угура Мерсинли, отца восьмиклассника, устроившего стрельбу в школе Кахраманмараша. Подросток пришел в школу с пятью единицами оружия, предположительно принадлежащими его отцу, о чем сообщил губернатор Мюкеррем Унлюэр. Генпрокуратура позже заявила, что атака была спланирована заранее, что подтверждается данными с компьютера нападавшего.

В результате стрельбы в школе в Кахраманмараше погибли девять человек, включая восемь учеников, еще 13 пострадали, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Нападавший подросток покончил с собой. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что нападение не классифицируется как теракт.

Еще один инцидент произошел во вторник в провинции Шанлыурфа, где бывший ученик открыл огонь из дробовика по лицейскому зданию, ранив 16 человек, но, по данным губернатора Хасана Шылдака, погибших не было.

Администрация президента Турции опровергла утверждения о якобы уничтожении улик после атаки в Кахраманмараше. В заявлении центра по борьбе с дезинформацией отмечается, что «утверждения о том, что уборка началась до завершения осмотра места происшествия и привела к уничтожению доказательств, полностью безосновательны». Все процедуры следствия, по словам властей, были завершены до начала уборки.

Устроивший стрельбу в школе провинции Шанлыурфа злоумышленник погиб во время операции сил спецназа.

Правоохранительные органы задержали в провинции Сивас угрожавшего атаками на школы десятиклассника.