Ростех приступил к испытаниям защищающего дроны от РЭБ фильтра

Разработку уникальных чип-фильтров «Подорожник» ведет холдинг «Росэл», сообщает Telegram-канал Ростеха.
Новые изделия предназначены для установки на чувствительную аппаратуру с целью подавления электромагнитных импульсов от систем РЭБ. Подобные помехи вызывают высоковольтные скачки напряжения, выводящие из строя радары, системы связи и навигации.
Устройства обеспечивают стабильную работу радиостанций, полевых телефонов и бортового радиоэлектронного оборудования дронов. Комплектующие способны нормально функционировать в экстремальных условиях при температуре от минус 60 до плюс 125 градусов.
Заявленный ресурс работы новых фильтров в составе аппаратуры составляет 20 тыс. часов. Сейчас компоненты проходят важный этап государственных испытаний.
