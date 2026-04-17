Эксперты сообщили о тысячах мин в арсенале Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в материале, ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции располагают значительным минным арсеналом, заявили эксперты в статье для журнала «Национальная оборона», передает РИА «Новости». По их данным, до 90% малых катеров КСИР, а это от трех до 12 тыс. единиц, сохранились и способны устанавливать сотни или даже тысячи мин.

Эксперты отмечают, что минный арсенал Ирана разнообразен: в него входят якорные мины старых образцов, донные мины для установки с кораблей, подлодок и авиации, всплывающие и самонаводящиеся мины. Последние оснащаются контактными и неконтактными взрывателями, включая магнитные, акустические и комбинированные устройства.

По оценке американской разведки, у Ирана имеется от пяти до шести тысяч мин. Среди них простые контактные мины Sadaf-01/02 и M-08, а также более сложные донные мины MDM 6 с боевой частью массой 1100 килограммов и китайские самонаводящиеся мины EM-52. Эти мины способны поражать цели на глубине до 200 метров, стартуя к судну при обнаружении его датчиками.

Для постановки мин используются скоростные катера КСИР, принимающие по две-четыре мины, а также двадцать подводных лодок типа Ghadir, каждая из которых может размещать четыре мины. Донные мины Maham-2 применяются с вертолетов Ми-17 и способны поражать как надводные, так и подводные цели.

В прошлом году Иран продемонстрировал возможность использования системы залпового огня Fajr-5 для постановки минных заграждений на дальности до 100 километров.

