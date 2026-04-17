    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС
    17 апреля 2026, 07:32 • Новости дня

    Эксперты сообщили о тысячах мин в арсенале Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В арсенале ВМС Ирана и Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения иранских ВС) до сих пор сохраняется большой потенциал, исчисляемый тысячами мин и средств их постановки, делают вывод эксперты в статье «США и Израиль против Ирана: военно-морские аспекты войны на Ближнем Востоке», которая будет опубликована в журнале «Национальная оборона».

    Как говорится в материале, ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции располагают значительным минным арсеналом, заявили эксперты в статье для журнала «Национальная оборона», передает РИА «Новости». По их данным, до 90% малых катеров КСИР, а это от трех до 12 тыс. единиц, сохранились и способны устанавливать сотни или даже тысячи мин.

    Эксперты отмечают, что минный арсенал Ирана разнообразен: в него входят якорные мины старых образцов, донные мины для установки с кораблей, подлодок и авиации, всплывающие и самонаводящиеся мины. Последние оснащаются контактными и неконтактными взрывателями, включая магнитные, акустические и комбинированные устройства.

    По оценке американской разведки, у Ирана имеется от пяти до шести тысяч мин. Среди них простые контактные мины Sadaf-01/02 и M-08, а также более сложные донные мины MDM 6 с боевой частью массой 1100 килограммов и китайские самонаводящиеся мины EM-52. Эти мины способны поражать цели на глубине до 200 метров, стартуя к судну при обнаружении его датчиками.

    Для постановки мин используются скоростные катера КСИР, принимающие по две-четыре мины, а также двадцать подводных лодок типа Ghadir, каждая из которых может размещать четыре мины. Донные мины Maham-2 применяются с вертолетов Ми-17 и способны поражать как надводные, так и подводные цели.

    В прошлом году Иран продемонстрировал возможность использования системы залпового огня Fajr-5 для постановки минных заграждений на дальности до 100 километров.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    MWM: Потери ЦАХАЛ в Ливане стали самыми крупными за 40 лет

    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    @ REUTERS/Alessandro Bianchi

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    Reuters: Китайский танкер прорвал американскую блокаду Ормузского пролива

    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    15 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    @ REUTERS/Staff

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце 2024 года иранские военные приобрели китайский спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

    Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование Financial Times.

    По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произведен китайской компанией Earth Eye и способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.

    Ранее у Ирана были только менее совершенные спутники с разрешением 5, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволяет различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 млн долларов.

    Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

    По данным Financial Times, «в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики». Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.

    15 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    @ Thilina Kaluthotage/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

    Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

    Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    Хегсет заявил о запуске США программы «Экономическая ярость» для давления на Иран

    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    15 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются при участии пакистанского посредника. По его словам, сейчас многое зависит от того, насколько противоположная сторона действительно готова к дипломатическому урегулированию.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны доказать свой серьезный подход.

    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    15 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин заранее указывали на тяжелые последствия силового решения иранской проблемы, которые сейчас наблюдаются в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях в случае войны в Иране, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, оценивая ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    «Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

    15 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Иран засыпал ВПП аэродрома под Исфаханом землей

    Иранские военные засыпали взлетную полосу аэродрома под Исфаханом землей

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные насыпали груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Опубликованы спутниковые снимки аэродрома, расположенного в 40 км от ядерного центра в Исфахане. На фотографиях видны обгоревшие следы и остатки уничтоженных американских самолетов и вертолетов, а также земляные насыпи вокруг техники. Вокруг аэродрома иранские военные возвели земляные валы, чтобы скрыть работы на объекте от посторонних, пишет «Российская газета».

    На взлетно-посадочной полосе заметны груды земли, которые исключают возможность посадки любых самолетов. Судя по спутниковым данным, Тегеран принял эти меры для предотвращения использования аэродрома в будущих операциях противника из-за его близости к ядерному объекту.

    Ранее этот аэродром использовали ВС США во время операции по спасению оператора вооружений сбитого F-15E Strike Eagle. Во время спасения были потеряны транспортные самолеты и вертолеты, которые американцы уничтожили после того, как они застряли в грунте, чтобы техника не досталась Ирану. Иранская сторона заявляет, что авиация США была уничтожена иранскими ударами.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    МИД Китая назвал блокаду США Ормузского пролива безответственным поступком

    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

