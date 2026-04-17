  
    
    17 апреля 2026, 07:05 • Новости дня

    МЧС: Более 20 домов и 500 участков освободились от воды в регионах России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 20 домов и почти 500 приусадебных участков освободились от воды в российских регионах за сутки, сообщила пресс-служба МЧС России.

    Более 20 домов и почти 500 приусадебных участков были освобождены от воды за сутки в российских регионах, передает РИА «Новости». Пресс-служба МЧС уточнила, что в 33 субъектах страны по-прежнему остаются подтопленными 140 жилых и 37 дачных домов, а также более 2,8 тыс. приусадебных участков, 61 низководный мост и 73 участка автомобильных дорог.

    В ведомстве сообщили, что на территории Алтайского края продолжают оставаться подтопленными 127 жилых домов и 329 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Также остаются затопленными участок автодороги и низководный мост.

    МЧС России проводит мероприятия по снижению негативного воздействия талых вод, в том числе укрепление береговых линий, расчистку русел рек, дноуглубительные работы и очистку дренажных систем. Для разрушения льда применяются ледоколы и взрывные работы на более чем 84,8 тыс. участках рек и низменностях в 61 субъекте страны.

    В Алтайском крае работают три оперативные группы МЧС, а также местные пожарно-спасательные гарнизоны. Основное внимание уделяется мониторингу ситуации с помощью беспилотников и оказанию помощи населению. Кроме того, организовано информирование жителей, обеспечивается доставка воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МЧС сообщило о подтоплении около трех тысяч приусадебных участков в 36 субъектах России.

    В 12 регионах страны паводок затопил 13 жилых домов и 173 приусадебных участка.

    Активная фаза весеннего половодья привела к подтоплению 63 домов и 35 участков автодорог в 11 регионах России.

    16 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    ЛДПР предложила уведомлять об эвакуации авто через «Госуслуги»

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать обязательным информирование автомобилистов о перемещении их машин с помощью портала госуслуг.

    Слуцкий направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой обязать операторов эвакуационных служб уведомлять владельцев о факте эвакуации, причинах и месте хранения автомобиля через портал госуслуг, передает ТАСС.

    В письме сказано, что ЛДПР предлагает закрепить обязанность предоставлять полную и достоверную информацию о перемещении транспортного средства с использованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

    Слуцкий отметил, что для этого не потребуется создавать новые системы, так как уже существующие сервисы «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто» позволяют направлять уведомления владельцам. Сейчас уведомления через ЕПГУ носят добровольный характер и инициируются третьими лицами, подчеркнул парламентарий.

    Также Слуцкий заявил, что нередко граждане узнают об эвакуации автомобиля только при получении протокола или вынуждены самостоятельно искать информацию о его местонахождении. По его словам, в такой ситуации многие сначала думают не об эвакуации, а об угоне, несмотря на то что нужная инфраструктура уже существует.

    Депутаты ЛДПР предложили создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для подачи жалоб по делам об административных правонарушениях.

    Ранее на этом ресурсе появилась функция отправки анонимных уведомлений водителям об эвакуации или ДТП.

    Государственная дума одобрила закон об оформлении электронных извещений об автомобильных авариях через данную платформу.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 09:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении самолетов F-16 и Mirage на украинском аэродроме
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На украинском военном аэродроме Долгинцево в результате удара ликвидированы истребители западного производства, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Несколько боевых самолетов F-16 и Mirage были уничтожены на территории аэродрома Долгинцево в Кировоградской области, указал Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо западных истребителей, в результате атаки на военный объект были ликвидированы иностранные пилоты, добавил представитель подполья.

    Осенью российские войска атаковали крупную базу с истребителями F-16 в пригороде Полтавы. В мае военные нанесли удар по аэродрому базирования американских самолетов в том же регионе.

    16 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественный бизнес и государственные структуры впервые столкнулись с жестким дефицитом трудовых ресурсов на фоне рекордного снижения уровня безработицы до 2,1%, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Российская экономика начала испытывать исторические ограничения, связанные с нехваткой кадров, передает РИА «Новости». Подобная ситуация стала абсолютно новым вызовом как для предпринимателей, так и для государственного аппарата.

    Выступая на Биржевом форуме Московской биржи, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула масштаб происходящих изменений. «Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса», – заявила она.

    Текущие тенденции на рынке труда подтверждаются официальной статистикой. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране продолжил падение, сократившись в феврале до 2,1% по сравнению с январским показателем в 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сохранении уровня безработицы на историческом минимуме в 2,1%.

    Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее отметила сложность удержания персонала на российских предприятиях.

    В правительстве назвали происходящие на рынке труда изменения беспрецедентным структурным сдвигом.

    16 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что киевский режим активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе, передает РИА «Новости». По ее словам, таким образом Украина скрывает реальные факты.

    «Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», – пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что свидетели инсценировки стоят украинскому руководству поперек горла. Она добавила, что Киев и страны Европы прекрасно знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений. Президент Владимир Путин назвал целью провокации в Буче оправдание отказа Киева от мирных переговоров. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил вероятность публикации украинской стороной списков погибших в этом городе людей.

    16 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Переводчик выругался матом после выступления Зеленского в Нидерландах
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время трансляции совместной пресс-конференции Зеленского и премьера Нидерландов переводчик неожиданно произнес нецензурную фразу после завершения мероприятия.

    Переводчик-синхронист, работавший на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, выругался на украинском языке сразу после завершения мероприятия, передает РИА «Новости».

    Этот инцидент произошел во время трансляции мероприятия на официальном YouТube-канале офиса Зеленского.

    Сразу после прощальных слов политиков в эфире раздалась фраза переводчика: «У меня такой пресс-конференции еще никогда не было», после чего он произнес нецензурное выражение.

    Его коллега, также находившаяся в эфире, отреагировала на этот инцидент восклицанием «Господи Иисусе» на английском языке.

    Журналисты, следившие за трансляцией, отметили, что эмоциональная реакция переводчиков не предназначалась для широкой аудитории, однако ее удалось заметить зрителям официального канала. Инцидент вскоре вызвал обсуждение в соцсетях и профессиональном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского активиста по замене русской нецензурной лексики национальными аналогами.

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, но заявил, что запросов от Вашингтона не было.

    Зеленский также отметил, что Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву.

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    16 апреля 2026, 08:54 • Новости дня
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    @ Pius Koller/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские власти могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

    Кузнецов заявил, что власти Финляндии могут пересмотреть ранее заключённые сделки россиян с недвижимостью, передает ТАСС.

    По словам дипломата, в последние годы условия покупки недвижимости для граждан России ужесточались, а в 2025 году был полностью запрещён такой вид сделок под предлогом «национальной безопасности».

    Кузнецов подчеркнул, что эти ограничения являются дискриминацией по принципу гражданства и противоречат международному праву. Он также отметил, что, по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, власти Финляндии обсуждают возможность пересмотра уже совершённых сделок россиян с недвижимостью задним числом.

    Посол добавил, что пока соответствующего законодательства не принято, однако не исключил, что такие меры могут появиться. Кузнецов заявил о готовности оказывать поддержку россиянам в случае введения подобных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии изучает возможность вмешательства в завершенные за последние двадцать лет сделки россиян с недвижимостью.

    Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект об ограничении покупки жилья гражданами России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные инициативы Хельсинки «охотой на ведьм».

    16 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Американские военные покинули территорию Сирии

    @ Master Sgt. Ben Bloker/USAF/dvidshub.net

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После выполнения антитеррористических задач иностранный контингент во главе с США покинул Арабскую республику, безопасно передав все военные объекты под контроль сирийской правительственной армии.

    Официальный Дамаск подтвердил уход иностранных подразделений, передает РИА «Новости». В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства подчеркивается: «Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии – а именно противодействие региональному подъему ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) – кардинально изменились».

    Дипломаты отметили, что сейчас ближневосточная республика способна самостоятельно возглавить борьбу с радикальными группировками внутри страны при поддержке мирового сообщества. Процесс передачи военных баз и других объектов под контроль сирийских вооруженных сил прошел безопасно. Действия Дамаска и Вашингтона были полностью скоординированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти объявили о завершении военной операции в Сирии. Сирийская армия заняла военную базу аш-Шаддади в провинции Эль-Хасаке. Международная коалиция вывела свой контингент с базы Хараб эль-Джейр.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Германии разрушил своим отношением к Грузии «миф о немецкой точности», заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью компании «Рустави-2».

    Комментируя отказ Берлина менять с 2024 года сведения о руководстве Грузии на сайте МИД Германии, глава грузинской дипломатии отметила, что это происходит «несмотря на неоднократные призывы Тбилиси».

    «Разрушен миф о немецкой точности», – сказала она.

    «Сожалею, что МИД Германии проявляет такое упрямство и не делает даже небольшой шаг (нам навстречу)», - отметила Мака Бочоришвили.

    «Мы не наивны, чтобы верить, что это техническое недоразумение, которое два года не могут исправить сотрудники МИД Германии, – заявила она. – Мы этого не примем. Германия должна проявить волю и разместить о Грузии верную информацию».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Грузии в официальной ноте потребовало от правительства Германии обновить официальный сайт внешнеполитического ведомства, которое продолжает указывать президентом Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в конце 2024 года. МИД Германии также продолжает указывать министром иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, который уже давно не занимает этот пост, а назначен послом в Великобританию.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отношение МИД Германии к Грузии «дешевым».

    16 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Стало известно о самоубийстве популярного военного блогера Воеводы

    @ ZOV_Voevoda

    Tекст: Вера Басилая

    Администратор популярного Telegram-канала «Воевода вещает», летчик вертолета Ка-52 Алексей Земцов, совершил суицид, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Офицер и администратор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов, известный как Воевода, покончил с собой, передает Lenta.ru.  О смерти Земцова сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    По словам Рожина, Земцов служил летчиком ударного вертолета Ка-52 и имел звание гвардии старшего лейтенанта.

    Telegram-канал «Воевода вещает» был одним из крупнейших военных ресурсов в российском сегменте, на него подписаны более 160 тыс. человек.

    В феврале 2024 года умер российский военный блогер Андрей Морозов с псевдонимом Мурз.

    В октябре того же года МВД опровергло слухи об убийстве военного блогера Егора Гузенко в отделении полиции в Ставрополье.

    16 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Мединский призвал искоренить кенигсбергские мотивы в культуре Калининграда
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Для защиты общественного сознания от чуждых исторических параллелей в Калининградской области предложено отказаться от использования германских элементов в местной геральдике и коммерческих названиях.

    Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание на избыток германских мотивов в символике Калининградской области, передает «Интерфакс». «Все вы знаете прекрасно, что в геральдической символике муниципалитетов весьма обильно представлены германские элементы вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска – это в общем полная реинкарнация германских гербов», – заявил он.

    Политик отметил, что немецкие наименования активно используют местные власти и бизнес. По его словам, бренды вроде коньяка «Старый Кенигсберг» неуместны, поскольку построенный почти с нуля Калининград никогда не был частью Германии. Мединский подчеркнул, что подобные исторические отсылки должны изучаться специалистами, а не внедряться в массовое сознание.

    Государственный деятель призвал исправить эти топонимические и геральдические казусы. К грядущему в 2026 году 80-летию региона он предложил масштабно обновить музейные экспозиции. Чиновник посоветовал уделить особое внимание выставкам, посвященным взятию немецкого Кенигсберга советскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель главы МИД Литвы Дарюс Юргелявичус отказался называть Калининград его современным именем. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о невозможности превращения Караляучюса в Калининград.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал соседнюю республику не вмешиваться во внутренние дела российского региона.

    16 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки.

    За последние месяцы прибалтийские фирмы снабдили Киев масштабными партиями техники, передает РИА «Новости». Литовская UAB Tomiksas отправила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов.

    Эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS поставили 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее военные сообщили о планах Европы расширить производство дронов из-за нехватки людей в рядах ВСУ. В Минобороны подчеркнули: «Украинские и совместные предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии».

    Москва считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые содержащие военную технику грузы станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии год назад отправили Киеву очередную партию беспилотных летательных аппаратов.

    Британское Минобороны в апреле объявило о планах передачи украинской армии 120 тыс. дронов.

    Российское оборонное ведомство расценило подобные шаги европейских лидеров как намеренную эскалацию конфликта.

