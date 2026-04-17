  Минобороны сообщило о перехвате 62 украинских беспилотников за ночь
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    Правительство списало две трети кредитных долгов 16 регионам на 31 млрд рублей
    Американские военные покинули территорию Сирии
    Захарова высмеяла идею заменить русский мат украинским аналогом
    Замдиректора МХАТ арестовали по обвинению в растрате средств
    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня

    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане

    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    Комментарии (8)
    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    Хегсет заявил о запуске США программы «Экономическая ярость» для давления на Иран

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    Комментарии (7)
    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    В первом квартале темпы роста ВВП КНР достигли 5%, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря стабильно высокому внешнему спросу на промышленную продукцию.

     По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

    По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

    При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

    «Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

    Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

    В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте на фоне подорожания нефти и сырья из-за ближневосточного кризиса.

    Статистические данные таможенного управления Китая показали аномальный рост торговли КНР с соседями Ирана на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое в поставках энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке и предупредила о замедлении мирового экономического роста.

    Комментарии (3)
    16 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МЭА предрек Европе полную нехватку авиационного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов из-за стремительного истощения запасов горючего на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Запасов авиационного керосина в государствах Европы хватит примерно на полтора месяца, передает РИА «Новости». Если Ормузский пролив останется заблокированным, начнется острая нехватка горючего. «Осталось авиакеросина, может, недель на шесть», – подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Эксперт предупредил, что из-за дефицита авиакомпаниям вскоре придется отменять рейсы. Происходящее он назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Затягивание ситуации обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и спровоцирует глобальную инфляцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, достаточными девяностодневными запасами авиатоплива обладают только две европейские страны.

    Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордных 1,9 тысячи долларов за тонну.

    Иранские военные нацелили свои пусковые установки на американские корабли в регионе.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.

    Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.

    По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.

    В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.

    До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Израильская авиация разрушила последний мост через реку Литани

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные самолеты нанесли удар по мосту Касмия на юге Ливана, полностью разрушив переправу, связывавшую регион с долиной Бекаа.

    Авиация Армии обороны Израиля уничтожила последний функционирующий мост через реку Литани, передает телеканал Al Jazeera.

    Разрушенный объект обеспечивал транспортное сообщение между южными районами Ливана и долиной Бекаа.

    По данным источников, удар пришелся по мосту Касмия, расположенному в окрестностях города Тир. В результате переправа была полностью выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал уничтожить все мосты через реку Литани.

    Ранее самолеты израильских ВВС разрушили переправу в районе Зрария.

    Уничтоженный в районе Касмия объект мост восстановили российские военнослужащие.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Пакистан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке лишило Исламабад стабильного импорта топлива, спровоцировав рекордную нехватку электричества объемом в четверть от национального спроса.

    Дефицит мощности в Пакистане достиг 4,5 тыс. мегаватт, что составляет около четверти от общего спроса, передает Bloomberg. Страна переживает крупнейший энергетический кризис за последние годы.

    Ситуация усугубилась после того, как конфликт с участием Ирана фактически перекрыл Ормузский пролив. Кроме того, Катар был вынужден приостановить экспорт со своего крупнейшего завода по производству СПГ после атак в начале марта.

    Министерство энергетики предупредило, что веерные отключения в некоторых районах превышают два часа в вечернее время. Местные СМИ сообщают о более длительных периодах без света, доходящих до 14 часов, при этом основной удар приходится на сельскую местность.

    «Промышленность сталкивается с отключениями электроэнергии примерно на восемь часов. Это повлияет как на экспорт, так и на местное производство», – заявил президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх.

    Кризис разворачивается на фоне подготовки Пакистана к проведению очередного раунда мирных переговоров между Ираном и США. Тем временем Исламабад пытается стабилизировать свои финансы, пополняя валютные резервы. Правительство сообщило о получении 3 млрд долларов финансовой поддержки от Саудовской Аравии.

    В четверг сообщалось, что главком Пакистана прибыл в Тегеран для организации переговоров Ирана и США.

    Власти Пакистана активизировали дипломатические контакты для возвращения сторон за стол переговоров.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Ливан назвал прекращение огня шагом к переговорам с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    Президент Ливана Джозеф Аун на встрече с государственным министром Британии по делам Ближнего Востока Хэмишем Фалконером в Бейруте заявил, что прекращение огня, которого добивается Ливан, станет естественным шагом к ливано-израильским переговорам, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба президентского дворца процитировала слова Ауна: «Прекращение огня, которого добивается Ливан, с Израилем станет естественной отправной точкой к прямым переговорам между двумя странами в рамках президентской переговорной инициативы».

    Администрация США объявила о проведении переговоров лидеров Израиля и Ливана в четверг.

    Издание Financial Times отметило возможность скорого перемирия между Израилем и Ливаном.

    Власти Ливана опровергли факт переговоров с Израилем.

    США пообещали Ливану помощь в восстановлении при условии заключения сделки с Израилем.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Adnoc Gas почти восстановила поставки после атак на завод в Хабшане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газовая компания из ОАЭ Adnoc Gas в существенной степени восстановила поставки после ущерба, понесенного в результате военных действий в Персидском заливе и атак на завод в Хабшане в начале апреля, сообщает The National со ссылкой на заявление самой компании.

    Adnoc Gas из ОАЭ в значительной степени восстановила поставки газа после того, как завод в Хабшане пострадал в результате военных действий в Персидском заливе, передает «Интерфакс».

    Компания сообщила, что активно взаимодействует с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы минимизировать последствия инцидента. В заявлении отмечается: «Благодаря резервным мощностям, созданным компанией, и системе поставок ОАЭ, компания смогла эффективно отреагировать на инцидент».

    В настоящее время Adnoc Gas продолжает оценку поврежденного участка и предпринимает меры по определению влияния и размера ущерба, нанесенного атакой. Инцидент произошел в начале апреля и вызвал пожар, остановив работу завода до момента локализации нескольких очагов возгорания. В результате нападения пострадали двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии.

    Adnoc Gas входит в группу ADNOC, национальной нефтегазовой компании эмирата Абу-Даби, и играет ключевую роль в обеспечении стабильных поставок газа на внутренний и международный рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса «Хабшан» из-за падения обломков.

    При обстреле этого объекта погиб один человек.

    Конфликт на Ближнем Востоке также нарушил работу нескольких важных энергетических предприятий в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам избегать поездок на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам стоит воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    Климов заявил, что россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, которые вовлечены в военный конфликт, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт», – подчеркнул Климов.

    Он призвал также избегать транзитных маршрутов, проходящих через этот регион, и использовать авиаперевозчиков, базирующихся там, только с большой осторожностью. В преддверии майских праздников Климов советует гражданам России оценивать риски и избегать поездок в регионы с высоким уровнем напряженности.

    По его словам, при выборе направления для путешествия следует руководствоваться информацией с официальных ресурсов МИД России, Минэкономразвития России, а также органов страны, которую планируется посетить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел предложило россиянам избегать критических объектов на Ближнем Востоке.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать вывозные рейсы для граждан из этого региона.

    Дипломатическое ведомство также призвало туристов отменить поездки в страны Персидского залива.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:33 • Новости дня
    Главком Пакистана прибыл в Тегеран для организации переговоров Ирана и США

    Tекст: Мария Иванова

    Спустя почти семь недель войны пакистанское военное руководство проведет консультации в Иране для подготовки второго раунда мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Associated Press.

    Ожидается, что новые контакты пройдут в пакистанской столице, передает Associated Press.

    На данный момент морская блокада иранских портов продолжается, отмечает агентство. Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Это финансовый эквивалент бомбардировок».

    Пакистан стал ключевым посредником после проведения прямых переговоров сторон. Сейчас дипломаты пытаются достичь компромисса по трем главным проблемам: ядерной программе Ирана, Ормузскому проливу и компенсациям за ущерб.

    Тем временем конфликт унес жизни 3 тыс. человек в Иране, 23 в Израиле и более 2100 в Ливане.

    Израиль продолжает воздушную и наземную операции. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что цель заключается в разоружении ливанских группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Иран рассмотрели возможность проведения новых переговоров для продления перемирия.

    Власти Пакистана активизировали дипломатические контакты для возвращения сторон за стол переговоров.

    Представители Тегерана и Вашингтона ранее встретились на пакистанской территории для поиска путей выхода из кризиса.

    Комментарии (0)
