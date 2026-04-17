    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС
    17 апреля 2026, 06:13 • Новости дня

    Российские ученые разработали управляемую мину для дистанционного минирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа ученых из России разработала мину против бронетехники для дистанционного минирования, следует из базы Роспатента.

    Группа российских ученых создала новую мину против бронетехники, предназначенную для дистанционного минирования, сообщает РИА «Новости». Информация об изобретении содержится в патентной базе Роспатента.

    В документе отмечается, что речь идет о кумулятивной мине, способной устанавливаться на местности с помощью беспилотников. «Модель относится к инженерным кумулятивным минам, которые устанавливаются на местности при помощи дистанционного минирования против подвижных бронированных объектов», – говорится в описании.

    Разработчики уточнили, что мина крепится к дрону, сбрасывается с высоты до 100 метров и активируется, когда бронетехника оказывается над ней на расстоянии не менее 50 сантиметров. По словам ученых, испытания подтвердили высокую эффективность нового боеприпаса против транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные испытали специальный минный трал для наземного робототехнического комплекса.

    Предприятия Ростеха досрочно передали войскам партию комплексов дистанционного минирования «Земледелие».

    Отечественные специалисты создали улучшенный кассетный боеприпас для установки противотанковых минных полей.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    16 апреля 2026, 07:29 • Новости дня
    Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индонезии сообщило об отсутствии решений по дополнительной закупке французских истребителей Rafale, несмотря на прошедшие переговоры с Францией.

    Власти Индонезии не планируют размещать новые заказы на французские истребители Rafale, несмотря на слухи после встречи президента страны Прабово Субианто с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости». Представитель министерства обороны Индонезии Рико Рикардо заявил порталу Jakarta Globe: «На данный момент решения о приобретении дополнительных Rafale не принято. Правительство все еще изучает этот вопрос».

    По данным ведомства, переговоры между лидерами Индонезии и Франции носили общий характер и касались вопросов военного сотрудничества и развития оборонной промышленности, без обсуждения новых контрактов на закупку авиационной техники.

    Ранее, в 2022 году, Индонезия подписала контракт на поставку 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов. Первая партия из трех самолетов уже прибыла в страну в январе, следующую ожидают в начале мая.

    В контракте предусмотрено обучение пилотов, логистическая поддержка, а также создание учебного центра с современными тренажерами. Индонезия продолжает модернизировать свои вооруженные силы: оборонный бюджет на 2026 год составляет 337 трлн рупий (около 19,7 млрд долларов), кроме того, ранее сообщалось о планах приобрести 48 истребителей KAAN у Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Джакарта под давлением США отменила сделку по покупке 11 российских истребителей Су-35.

    В свою очередь Индия одобрила закупку 26 палубных самолетов Rafale Marine у Франции.

    Позже Нью-Дели рассмотрел вопрос о приобретении еще 114 французских истребителей.

    14 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил «Рособоронэкспорт» накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.

    Россия уже заключила ряд экспортных контрактов на поставку истребителя пятого поколения Су-57Э, и список заказчиков продолжает расти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рособоронэкспорта» накануне международной выставки вооружений DSA-2026 в Малайзии.

    В компании отмечают, что Су-57Э вызывает «большой интерес у партнеров», а «список заказчиков этого самолета уверенно расширяется».

    Ожидается, что Су-57Э станет одним из центральных экспонатов российского стенда, где также представят широкий спектр военной техники и вооружения, в том числе барражирующие боеприпасы и БПЛА. Особо подчеркивается боевой опыт истребителя: в сообщении говорится, что машина уже применялась с управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современным средствам ПВО и РЭБ.

    «Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ», – сообщают в «Рособоронэкспорте».

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Россия готова и дальше оснащать Вооруженные силы Малайзии современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности. Руководство компании заявляет, что готовы поставлять Су-57Э только надежным партнерам России.

    В экспозиции также будут представлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые уже эксплуатируются более чем в 20 странах. Кроме того, на выставке покажут новейшие образцы стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, различные автоматы Калашникова, ручной пулемет РПЛ-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

    Для сил спецопераций России предложит широкий спектр специализированного оборудования, включая бронежилет «Нептун-1», оптические и тепловизионные прицелы, а также оптико-электронные приборы для ведения разведки.

    15 апреля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    14 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    «Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

    Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ», входящая в концерн «Калашников», создала новый бронежилет «Гранит-3М» с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

    Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

    «Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами», – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

    Главным преимуществом «Гранита-3М» стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников».

    анее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

    15 апреля 2026, 04:15 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ вырыли массу «лисьих нор» у Дибровы под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, что напрямую влияет на скорость наступления ВС России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На западе от Дибровы – лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых лисьих нор, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, этим и объясняется не такое быстрое продвижение на данном участке, как хотелось бы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля. Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР. Пушилин раскрыл значение  освобождения Дибровы.

    14 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по мишеням

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельная тральная группа Балтфлота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по мишеням, имитирующим БПЛА, сообщила пресс-служба флота.

    Корабельная тральная группа Балтийского флота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    В учениях приняли участие морской тральщик «Лев Чернавин» и рейдовый тральщик «Василий Поляков».

    По данным пресс-службы флота, экипажи минно-тральных кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развертывания сил флота из пункта базирования, а также на переходе морем в условиях условного применения минного оружия. В сообщении отмечается: «Также экипажи тральщиков «Лев Чернавин» и «Василий Поляков» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. В качестве воздушных мишеней были задействованы специальные зонды».

    В ходе учений все цели были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок, что подтвердили средства объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот провел масштабное учение с электронными пусками ракет «Оникс».

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море.

    Военнослужащие отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства.

    15 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Концерн «Калашников» досрочно вооружил иностранного заказчика автоматами АК-203

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники с опережением графика выполнили экспортный контракт на 2026 год, передав зарубежному клиенту крупную партию модернизированных автоматов АК-203.

    Производитель стрелкового оружия передал зарубежному клиенту крупную партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра, сообщает Telegram-канал концерна. Обязательства по контракту полностью выполнены.

    Улучшенная версия модели АК-103 сохранила традиционную надежность и простоту обслуживания. Оружие оснастили планками Пикатинни для установки дополнительного оборудования при ограниченной видимости. Регулируемый приклад и продуманная эргономика позволяют эффективно применять автомат в разнообразном снаряжении.

    Экспорт автоматов 200-й серии ведется с 2020 года. С начала специальной военной операции интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию существенно вырос, а портфель заказов предприятия стабильно увеличивается.

    Длина автомата в боевом положении составляет от 890 до 950 миллиметров, со сложенным прикладом – 700 миллиметров. Длина ствола достигает 415 миллиметров, а масса без сменных частей не превышает 3,8 килограмма. Вместимость магазина рассчитана на 30 патронов калибра 7,62х39 миллиметра, прицельная дальность стрельбы достигает 800 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия.

    По итогам 2024 года предприятие установило десятилетний рекорд экспортной выручки.

    Осенью 2025 года компания приступила к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков.

    16 апреля 2026, 14:05 • Новости дня
    USNI News сообщил о рекордном боевом дежурстве авианосца США USS Gerald R. Ford

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, побил рекорд по продолжительности пребывания на боевом дежурстве, установленный после окончания войны во Вьетнаме в 1975 году, сообщил портал Военно-морского института США USNI News.

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford установил новый рекорд по длительности боевого дежурства за последние 50 лет, передает ТАСС со ссылкой на портал Военно-морского института США USNI News.

    Развертывание корабля длится уже 295 дней, что превысило предыдущий рекорд в 294 дня, установленный USS Abraham Lincoln в начале пандемии COVID-19.

    Авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в Вирджинии 24 июня 2025 года, после чего сначала отправился в Европу, затем в Карибское море для участия в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В феврале его перебросили на Ближний Восток, а сейчас он находится в Восточном Средиземноморье, где проходит ремонт после пожара на борту. Ожидается, что развертывание может продлиться до мая.

    Пожар на USS Gerald R. Ford произошел 12 марта, когда корабль находился в Красном море и участвовал в операции против Ирана. После этого авианосец был направлен на греческий остров Крит и затем в порт Сплит на побережье Хорватии для технического обслуживания, сообщили в Министерстве обороны Сербии.

    В Военно-морском институте США подчеркнули, что в их статистике учитываются только периоды выполнения задач национального масштаба, без учебных походов и карантинов. Например, зафиксированный там 341-дневный поход USS Nimitz включал в себя и длительную береговую изоляцию, которая не входит в официальный боевой учет.

    USS Gerald R. Ford был введен в строй в мае 2017 года с опозданием в несколько лет. Это самый дорогой корабль в истории американского флота – его строительство обошлось бюджету США в 13,2 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж американского авианосца USS Gerald Ford более суток тушил возникший на судне пожар.

    После ремонта на Крите боевой корабль прибыл на якорную стоянку в хорватский Сплит.

    Эксперты Пентагона обнаружили на самом дорогом корабле ВМС США ряд значительных неисправностей.

    16 апреля 2026, 02:53 • Новости дня
    Пентагон анонсировал поставку танков Abrams с ИИ в декабре

    @ U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что американские военные получат четыре новейших прототипа танка M1E3 Abrams, оснащенных искусственным интеллектом, в декабре, сообщил заместитель начальника штаба армии США генерал Кристофер Ланив.

    Ланив выступил с соответствующими письменными показаниями перед комитетом палаты по делам вооруженных сил. Поставка в декабре 2026 года на пять лет опередит первоначальный график разработки, передает РИА «Новости».

    «Первый взвод из четырех ранних прототипов будет передан в войска в декабре 2026 года... Платформа включает в себя беспилотную башню с поддержкой ИИ для быстрого наведения на цели», – заявил военный.

    Генерал также отметил, что модернизированная версия M1E3 Abrams станет на 25% легче. Кроме того, машина окажется вдвое экономичнее своих предшественников, что должно существенно упростить логистику и переброску техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams. Претензии американских военных копились к танку достаточно долго, однако последней каплей стал украинский опыт его боевого применения. Боевые действия на Украине стали серьезным испытанием для всех без исключения танков, но Abrams на фоне других современных машин показал крайне низкую живучесть и неоправданно сложную логистику.

