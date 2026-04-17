  Дрозденко сообщил об уничтожении трех БПЛА над Ленинградской областью
    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    Правительство списало две трети кредитных долгов 16 регионам на 31 млрд рублей
    Американские военные покинули территорию Сирии
    Захарова высмеяла идею заменить русский мат украинским аналогом
    Замдиректора МХАТ арестовали по обвинению в растрате средств
    17 апреля 2026, 03:57 • Новости дня

    США призвали страны G20 к сотрудничеству по санкциям против Ирана

    Глава Минфина США Бессент призвал G20 к сотрудничеству по санкциям против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель Минфина США Скотт Бессент предложил коллегам по G20 объединить усилия для реализации ограничительных мер в отношении Тегерана, сообщила японский министр финансов Сацуки Катаяма.

    Заявление прозвучало по итогам вашингтонской встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков государств G20. Участники переговоров пришли к единому мнению о необходимости скорейшей стабилизации напряженной обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов». Глава американского ведомства предупредил китайские банки о риске введения вторичных санкций. Пентагон инициировал специальную программу «Экономическая ярость» для усиления давления на Тегеран.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    Хегсет заявил о запуске США программы «Экономическая ярость» для давления на Иран

    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    В первом квартале темпы роста ВВП КНР достигли 5%, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря стабильно высокому внешнему спросу на промышленную продукцию.

     По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

    По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

    При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

    «Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

    Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

    В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте на фоне подорожания нефти и сырья из-за ближневосточного кризиса.

    Статистические данные таможенного управления Китая показали аномальный рост торговли КНР с соседями Ирана на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое в поставках энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке и предупредила о замедлении мирового экономического роста.

    16 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    NYT: Победа США в Иране оказалась иллюзией для Трампа
    NYT: Победа США в Иране оказалась иллюзией для Трампа
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с кризисом, который не соответствует его публичному образу «почти завершённой» победы и появления «довольно разумного» нового режима в Иране, сообщает The New York Times.

    В интервью Fox Business Трамп заявил: «Это новый режим. Мы считаем их довольно разумными, если честно, по сравнению – довольно разумными».

    Однако аналитики считают, что война лишь укрепила позиции корпуса стражей исламской революции и усилила влияние военных и радикалов в стране. Новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, после гибели отца возглавил государство, но не появляется на публике, что стало символом преемственности, а не перемен.

    Торговля через Ормузский пролив далека от нормализации, а власти Ирана не идут на уступки по ядерной программе. Хотя Трамп настаивает, что ВМС, ВВС и ПВО Ирана уничтожены, а многие высшие чиновники убиты, эксперты отмечают: военная операция США и Израиля только укрепила позиции жесткой линии в Тегеране.

    Попытки администрации Трампа добиться уступок от Ирана буксуют. Бывший сотрудник госдепа Мона Якубян отметила, что в отличие от давления на союзников через угрозы тарифами, ситуацию с Ираном невозможно контролировать «одним росчерком пера». По её мнению, личный стиль Трампа не работает на таком сложном и непрозрачном направлении.

    На переговорах, прошедших на прошлой неделе в Пакистане, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США хотят «большой сделки» и готовы к нормализации экономических отношений с Ираном в обмен на изменения в его поведении. Однако стороны не достигли договорённости и продолжат контакты. По словам Вэнса, иранская делегация выразила готовность к обсуждению.

    Наблюдатели считают, что Иран, воспользовавшись ростом цен на топливо и обеспокоенностью республиканцев рейтингами перед выборами, укрепил свою переговорную позицию. Тегеран, судя по всему, может выдвинуть дополнительные требования по контролю над Ормузским проливом и не собирается идти на уступки по ядерным вопросам, которые принципиально важны для Трампа.

    Бывший участник переговорной группы США Нэйт Суонсон уверен: иранский режим не сдастся, «как не сдался и на поле боя». Он считает, что Трампу вряд ли удастся навязать режиму изменения, которые в Тегеране рассматривают как поражение, а если соглашение и будет достигнуто – оно будет небольшим и прагматичным. Суонсон также подчеркнул, что любые иранские переговорщики сейчас вынуждены демонстрировать приверженность жёсткой линии, чтобы сохранить позиции внутри системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил войну с Ираном практически завершенной.

    В ответ Тегеран закрыл Ормузский пролив для американских и израильских судов.

    Позже американский лидер выступил с оправдательным обращением к нации из-за резкого роста цен на бензин.

    16 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МЭА предрек Европе полную нехватку авиационного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов из-за стремительного истощения запасов горючего на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Запасов авиационного керосина в государствах Европы хватит примерно на полтора месяца, передает РИА «Новости». Если Ормузский пролив останется заблокированным, начнется острая нехватка горючего. «Осталось авиакеросина, может, недель на шесть», – подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Эксперт предупредил, что из-за дефицита авиакомпаниям вскоре придется отменять рейсы. Происходящее он назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Затягивание ситуации обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и спровоцирует глобальную инфляцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, достаточными девяностодневными запасами авиатоплива обладают только две европейские страны.

    Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордных 1,9 тысячи долларов за тонну.

    Иранские военные нацелили свои пусковые установки на американские корабли в регионе.

    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    МИД Китая отказался подтвердить просьбу Трампа о прекращении поставок оружия Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    16 апреля 2026, 13:38 • Новости дня
    Иранские пусковые установки нацелили на корабли США в регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские пусковые установки нацелены на корабли США в регионе, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.

    Резаи заявил, что иранские пусковые установки в настоящее время нацелены на корабли США в регионе, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «США в своей морской блокаде обречены на провал, как это было в случае с историческим провалом открыть Ормузский пролив. Давление должно усиливаться, наши пусковые установки в настоящий момент нацелены на корабли, мы потопим их всех».

    Политик также отметил, что не считает выгодным для Ирана возможное продление текущего перемирия с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль атаковали иранские объекты.

    Позже американский флот начал блокаду Ормузского пролива.

    При этом на недавних мирных переговорах в Пакистане стороны не достигли договоренности.

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    16 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов»

    Бессент пригрозил Ирану «финансовым эквивалентом» бомбардировок

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты переходят к «финансовому эквиваленту кинетических ударов» против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.

    По словам министра, ряд государств Персидского залива выразили готовность к большей прозрачности в поиске иранских средств в своих банках, передает ТАСС.

    «Мы обратились к ним с запросом, пояснив, что намерены заморозить еще больше средств Корпуса стражей исламской революции, а также членов иранского руководства», – подчеркнул Бессент.

    Глава американского ведомства также предупредил о готовности Вашингтона применить вторичные санкции в случае покупки иранской нефти или хранения средств Тегерана в банках этих стран.

    «Иранцы должны понимать, что это будет финансовым эквивалентом того, что происходило в плане нанесения кинетических ударов», – добавил глава американского Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    16 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Матвиенко сообщила о глобальных последствиях ближневосточного конфликта для всей планеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле указала на глобальные последствия кризиса, передает РИА «Новости». «Последствия агрессий грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия», – заявила она.

    Спикер верхней палаты парламента добавила, что на глазах всего мира продолжают гибнуть мирные граждане, включая женщин, детей и стариков. При этом международное сообщество демонстрирует полную неспособность остановить эти преступления.

    Особое внимание политик уделила трагедии в иранском городе Минаб, где в школе погибли невинные дети. По ее словам, правовые и моральные нормы отвергнуты теми, кто применяет силу в обход санкций Совета Безопасности ООН, и таким действиям нет оправданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала о крупнейшем сбое в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

    16 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Минфин США пригрозил китайским банкам вторичными санкциями из-за Ирана

    Министр финансов США Бессент пригрозил китайским банкам санкциями из-за Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Два китайских банка получили официальные письма с предупреждением о возможном введении против них вторичных санкций за проведение через их счета иранских средств, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Два китайских банка получили письма министерства финансов США», – приводит слова Бессента РИА «Новости».

    Глава американского финансового ведомства подчеркнул, что названия банков не разглашаются. Он заявил, что Минфин США располагает данными о прохождении через их счета иранских денег и выражает готовность ввести против этих структур вторичные санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон внимательно следит за движением денежных средств, связанных с руководством Ирана, и готов изымать их в случае необходимости. Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    16 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Поиск Google снова заработал в Иране после масштабных блокировок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иране восстановили доступ к поисковой системе Google, который был ограничен с конца февраля из-за обострения конфликта с США и Израилем.

    Поисковая платформа Google вновь стала доступна для пользователей на территории Ирана, передает РИА «Новости». Доступ к интернету в стране был практически полностью отключен с 28 февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Один из жителей Тегерана рассказал агентству, что попытался воспользоваться сервисом Google Translate, но безуспешно. «Я не зарегистрирован в Gmail, однако стартовая страница электронной почты открывается», – отметил собеседник.

    По словам местных жителей, VPN-сервисы, необходимые для доступа к Telegram и YouTube, значительно подорожали и стали нерентабельными. Официальных комментариев от властей Ирана о снятии ограничений пока не поступало. Ранее глава МИД страны Аббас Аракчи объяснял отключение интернета соображениями национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение интернета в Иране превысило 900 часов.

    В марте масштабный сбой произошел в ключевой государственной телекоммуникационной сети Исламской республики.

    До начала конфликта местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    16 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Пакистан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии

    Bloomberg: Пакистан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке лишило Исламабад стабильного импорта топлива, спровоцировав рекордную нехватку электричества объемом в четверть от национального спроса.

    Дефицит мощности в Пакистане достиг 4,5 тыс. мегаватт, что составляет около четверти от общего спроса, передает Bloomberg. Страна переживает крупнейший энергетический кризис за последние годы.

    Ситуация усугубилась после того, как конфликт с участием Ирана фактически перекрыл Ормузский пролив. Кроме того, Катар был вынужден приостановить экспорт со своего крупнейшего завода по производству СПГ после атак в начале марта.

    Министерство энергетики предупредило, что веерные отключения в некоторых районах превышают два часа в вечернее время. Местные СМИ сообщают о более длительных периодах без света, доходящих до 14 часов, при этом основной удар приходится на сельскую местность.

    «Промышленность сталкивается с отключениями электроэнергии примерно на восемь часов. Это повлияет как на экспорт, так и на местное производство», – заявил президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх.

    Кризис разворачивается на фоне подготовки Пакистана к проведению очередного раунда мирных переговоров между Ираном и США. Тем временем Исламабад пытается стабилизировать свои финансы, пополняя валютные резервы. Правительство сообщило о получении 3 млрд долларов финансовой поддержки от Саудовской Аравии.

    В четверг сообщалось, что главком Пакистана прибыл в Тегеран для организации переговоров Ирана и США.

    Власти Пакистана активизировали дипломатические контакты для возвращения сторон за стол переговоров.

    16 апреля 2026, 13:04 • Новости дня
    Израильская авиация разрушила последний мост через реку Литани

    Al Jazeera: ВВС Израиля уничтожили последний мост через реку Литани

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные самолеты нанесли удар по мосту Касмия на юге Ливана, полностью разрушив переправу, связывавшую регион с долиной Бекаа.

    Авиация Армии обороны Израиля уничтожила последний функционирующий мост через реку Литани, передает телеканал Al Jazeera.

    Разрушенный объект обеспечивал транспортное сообщение между южными районами Ливана и долиной Бекаа.

    По данным источников, удар пришелся по мосту Касмия, расположенному в окрестностях города Тир. В результате переправа была полностью выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал уничтожить все мосты через реку Литани.

    Ранее самолеты израильских ВВС разрушили переправу в районе Зрария.

    Уничтоженный в районе Касмия объект мост восстановили российские военнослужащие.

    16 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Adnoc Gas почти восстановила поставки после атак на завод в Хабшане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газовая компания из ОАЭ Adnoc Gas в существенной степени восстановила поставки после ущерба, понесенного в результате военных действий в Персидском заливе и атак на завод в Хабшане в начале апреля, сообщает The National со ссылкой на заявление самой компании.

    Adnoc Gas из ОАЭ в значительной степени восстановила поставки газа после того, как завод в Хабшане пострадал в результате военных действий в Персидском заливе, передает «Интерфакс».

    Компания сообщила, что активно взаимодействует с клиентами в индивидуальном порядке, чтобы минимизировать последствия инцидента. В заявлении отмечается: «Благодаря резервным мощностям, созданным компанией, и системе поставок ОАЭ, компания смогла эффективно отреагировать на инцидент».

    В настоящее время Adnoc Gas продолжает оценку поврежденного участка и предпринимает меры по определению влияния и размера ущерба, нанесенного атакой. Инцидент произошел в начале апреля и вызвал пожар, остановив работу завода до момента локализации нескольких очагов возгорания. В результате нападения пострадали двое граждан ОАЭ и один гражданин Индии.

    Adnoc Gas входит в группу ADNOC, национальной нефтегазовой компании эмирата Абу-Даби, и играет ключевую роль в обеспечении стабильных поставок газа на внутренний и международный рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса «Хабшан» из-за падения обломков.

    При обстреле этого объекта погиб один человек.

    Конфликт на Ближнем Востоке также нарушил работу нескольких важных энергетических предприятий в Саудовской Аравии.

    Главное
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Оренбуржье полицейских
    Мединский призвал искоренить кенигсбергские мотивы в культуре Калининграда
    Переводчик выругался матом после выступления Зеленского в Нидерландах
    В Белоруссии решили открыть смотровую вышку с видом на саркофаг ЧАЭС
    Российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов