    17 апреля 2026, 01:50 • Новости дня

    Орбан выразил сожаление из-за затянувшегося строительства АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего жалеет из-за задержки строительства АЭС «Пакш-2».

    Отвечая на вопрос о своих главных сожалениях, Орбан заявил, что «Пакш-2» следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле». Он добавил, что считает столь долгое возведение станции серьезным провалом властей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Patriota.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии началось строительство атомной электростанции «Пакш-2». Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    15 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После поражения Виктора Орбана на выборах Европа задается вопросом, кто из политиков займет место главного критика инициатив Брюсселя и союзника Москвы.

    Поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах оставило вакантным место главного разрушителя европейского единства, пишет Politico.

    На смену Орбану придет Петер Мадьяр, правоцентристский политик, который уже выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно предложила изменить правила голосования в ЕС, чтобы избежать будущих блокировок решений, требующих единогласия.

    «Мое впечатление таково, что политическая бизнес-модель системного и структурного разрушителя рухнула вместе с серьезным поражением партии «Фидес» на выборах», – заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Однако уход Орбана не означает спокойной жизни для фон дер Ляйен и Киева, так как в Европейском совете остаются его союзники и потенциальные новые оппоненты.

    Издание выделяет пятерых лидеров, способных перенять эстафету. Главным кандидатом называется премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал Орбана в блокировке санкций против России и выделения 90 млрд евро для Украины. Также в список вошли чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш, критикующий климатическую политику ЕС, и глава правительства Италии Джорджа Мелони, разделяющая некоторые идеологические взгляды венгерского лидера.

    Среди возможных новых критиков Брюсселя упоминаются бывший премьер Словении Янез Янша, который может вернуться к власти, и президент Болгарии Румен Радев. Последний известен своими симпатиями к Кремлю и заявлениями о том, что Украина обречена в текущем конфликте, а увеличение военной помощи Киеву не является решением проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро.

    Триумф партии Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвал воодушевление среди европейских лидеров.

    16 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Мадьяр отказался занимать роскошную резиденцию Орбана
    @ Omar Marques/Sopa Images/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр решил перенести свое рабочее место из исторического Будайского замка в скромное министерское здание на другом берегу Дуная.

    Свое решение политик объяснил желанием работать рядом с парламентом, передает Bloomberg. Этим шагом он отверг знаковый проект уходящего премьера, потратившего на реконструкцию замка почти 200 млрд форинтов, или 650 млн долларов.

    «Монастырь кармелитов стал символом тщеславной, деспотичной власти», – заявил советник Мадьяра Золтан Танач. Он добавил, что правильная власть выглядит иначе, комментируя переезд из 300-летнего здания.

    Роскошное обновление Будайского замка считалось неофициальным символом 16 лет правления Виктора Орбана. Победившая на выборах партия «Тиса» ранее обещала сделать этот архитектурный комплекс полностью открытым для публики.

    Накануне Мадьяр посетил соседнее здание и помахал рукой Орбану, который читал книгу на своей знаменитой террасе. Уходящий премьер никак не отреагировал на этот жест. Впоследствии новый глава правительства назвал эту немую сцену настоящим кино.

    В среду Мадьяр сообщил о поручении сформировать правительство Венгрии. Он также пригрозил Шуйоку отстранением с поста президента Венгрии

    Победивший политик Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Эксперт Лизан: Киев продолжит шантажировать Венгрию нефтью по «Дружбе»

    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    @ Sven Kaestner/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    15 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Мадьяр заявил о невозможности отказа Венгрии от российской нефти
    @ David Balogh/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, и Будапешт надеется, что Украина возобновит его работу, как и обещала, в конце апреля, заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей 12 апреля на парламентских выборах.

    Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, передает ТАСС.

    Он заявил, что страна не может отказаться от этих поставок из-за географических и логистических особенностей.

    «Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться. Если бы она захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – подчеркнул Мадьяр в эфире радиостанции Kossuth.

    Он также выразил надежду, что Украина выполнит обещание и восстановит работу нефтепровода в конце апреля. Мадьяр добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским, отметив, что у действующего премьер-министра Виктора Орбана есть полномочия для таких переговоров. Лидер «Тисы» ожидает своего избрания главой правительства на первом заседании нового парламента в начале мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр подтвердил планы продолжить закупки российской нефти.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал завершить ремонт трубопровода «Дружба» до конца апреля.

    В Кремле выразили надежду на прагматичный подход нового венгерского премьера.

    14 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на активную поддержку Дональда Трампа, стало символом ограниченности влияния США на европейские политические процессы.

    Поражение Орбана на выборах стало крупной неудачей для внешнеполитических амбиций Дональда Трампа, передает The Washington Post.

    Орбан, управлявший страной 16 лет, был вдохновением для американских консерваторов, а Будапешт стал центром международного консервативного движения. Бывший президент США лично поддерживал Орбана, отправив в Венгрию вице-президента Джей Ди Вэнса для агитации и пообещав укрепить венгерскую экономику в случае переизбрания Орбана.

    Однако оппозиция получила конституционное большинство, что позволит ей переписать избирательные законы, ранее измененные Орбаном в пользу своей партии. Несмотря на обращения Орбана к американским консерваторам и его попытки укрепить связи с США, это не помогло ему удержать власть.

    «Мы думали, что правильно поддержать человека, который долго был с нами», – заявил Вэнс в интервью Fox News, отметив, что, несмотря на поражение, США будут работать с новым премьер-министром Венгрии.

    Поражение Орбана расценивается как сигнал ограниченности влияния Трампа за рубежом. Представители республиканцев в США признали, что кампания США в поддержку Орбана была ошибкой и подорвала позиции республиканцев. Некоторые аналитики отмечают, что причины поражения включали коррупционные скандалы и рост цен, что может быть актуально и для выборов в США.

    Американские консерваторы подчеркнули, что поражение Орбана не означает отказа от консервативных идей в Европе. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также придерживается консервативных взглядов, и сохраняется вероятность дальнейшего сотрудничества между консервативными движениями Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда президента США активно помогала Виктору Орбану перед выборами.

    Президент США пообещал инвестировать в будущее процветание Венгрии.

     Однако поддерживаемая Вашингтоном правящая партия потерпела поражение по итогам голосования.

    14 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    На Украине удивились заявлению Мадьяра о Путине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывание победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине отражает усталость венгерских избирателей от инфляции, высоких цен на электричество и экономических трудностей, считают на Украине.

    Заявление лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине вызвало заметную реакцию среди венгерских избирателей, сообщает РИА «Новости».

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X отметила: «Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана – позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов».

    Мендель подчеркнула, что по данным соцопросов, позиция Владимира Зеленского в Венгрии крайне непопулярна. Она также отметила, что жители Венгрии воспринимают ситуацию вокруг конфликта на Украине преимущественно с точки зрения экономических и энергетических трудностей, а не как вопрос морального выбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Мадьяр отметил, что переговоры с президентом России неизбежны.


    14 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за позиции Мадьяра по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, намерен сохранить поставки нефти и газа из России, что вызвало обеспокоенность на Украине.

    Эта позиция станет серьезным препятствием для построения отношений между Киевом и Будапештом, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоносителей, и Киев не только поддерживает это, но и активно способствует такому курсу. «Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом – намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей», – говорится в материале.

    Отдельно подчеркивается, что украинское руководство вряд ли согласится на возобновление работы нефтепровода «Дружба» даже ради диалога с новым венгерским лидером. В статье также говорится, что между странами сохраняются и другие «горячие точки», которые продолжают осложнять сотрудничество.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Он сообщил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть.

    Мадьяр также  заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле сообщили, что контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано.

    14 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на прагматичность нового лидера Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков выразил сомнения в возможности дружбы между Россией и Венгрией после прихода к власти главы партии «Тиса» Петера Мадьяра. Он отметил, что позиция нового руководителя страны может стать более прагматичной, что вызывает надежду у Москвы, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы слышали разные заявления. Он (Петер Мадьяр) говорил уже, что готов говорить с Путиным, но друзьями Россия и Венгрия не станут никогда».

    Представитель Кремля также подчеркнул, что политика меняется после вступления в должность: «В политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания. Ну, будем надеяться на это».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Владимиром Путиным и лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланированы.

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти.

    Петер Мадьяр отметил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    14 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила блокировку 17 млрд евро финансирования Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия продолжает блокировать примерно 17 млрд евро финансирования, предназначенного для Венгрии, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Уйвари подчеркнул: «Сейчас у нас в общей сложности заблокированы порядка 17 млрд евро финансирования для Венгрии». Он уточнил, что часть денег заблокирована в рамках политики сплоченности – это еврофонд развития депрессивных регионов ЕС, а другая часть средств отнесена к фонду восстановления после COVID-19, передает ТАСС.

    Ранее Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    15 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Мадьяр пригрозил Шуйоку отстранением с поста президента Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил готовность инициировать отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока, если тот не уйдет добровольно после формирования нового правительства.

    Петер Мадьяр, глава партии «Тиса», одержавшей победу на выборах в Венгрии, призвал президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку после смены правительства, передает РИА «Новости».

    Мадьяр уточнил, что парламент изберет его премьер-министром, и после этого он намерен сформировать новое правительство.

    На пресс-конференции политик заявил: «Я попросил его... добровольно покинуть свой пост после смены правительства, когда парламент изберет меня премьер-министром, и я сформирую правительство «Тисы».

    Он подчеркнул, что в случае отказа добровольно покинуть пост президент будет отстранен с помощью изменений в конституции, если партия получит необходимое большинство.

    Мадьяр отметил, что партия «Тиса» готова воспользоваться всеми предоставленными ей полномочиями для достижения этой цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр заявил, что после избрания его премьером Венгрии на первом заседании парламента он получит мандат на формирование правительства.

    Венгрия не планирует отказываться от закупок российской нефти. Также Венгрия не намеревается поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

