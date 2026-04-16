    16 апреля 2026, 21:38 • Новости дня

    ФМБА России подвело итоги работы за прошлый год и определило задачи на текущий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итоги работы Федерального медико-биологического агентства России в 2025 году и задачи на 2026 год обсудили на расширенном заседании коллегии, прошедшем 16 апреля.

    Президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания отметил вклад ФМБА в развитие медицины, поддержку стратегических отраслей и повышение уровня спортивной инфраструктуры, а также подчеркнул значимость научных исследований, включая разработку уникальных вакцин, и обеспечение страны запасами крови и ее компонентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В числе приоритетов агентства названа поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, их реабилитация и возвращение к полноценной жизни.

    Премьер-министр Михаил Мишустин выделил стратегическую роль ФМБА в укреплении здоровья населения, развитии высокотехнологичной медицины и готовности к чрезвычайным ситуациям, а также важность комплексной реабилитации защитников Отечества. Секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул успехи в реабилитации ветеранов СВО и развитии спортивной медицины, отметив достижения российских паралимпийцев, для которых специалисты ФМБА обеспечили медицинскую поддержку.

    Заместители главы правительства Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко рассказали о снижении смертности среди обслуживаемого ФМБА контингента, успехах в адаптации ветеранов СВО, а также о научных исследованиях в спортивной медицине. Чернышенко отметил вклад агентства в технологическое лидерство России и развитие инновационных видов спорта.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о ключевых достижениях года: приближении специализированной медицинской помощи к фронту, открытии новых объектов здравоохранения и сосудистых центров, снижении летальности раненых до 0,1%, запуске протезно-реабилитационного комплекса, разработке отечественных вакцин и радиофармацевтических препаратов, увеличении объемов заготовки крови, развитии донорских регистров. Важным направлением стала деятельность Национального центра спортивной медицины и расширение полномочий агентства по работе со спортивными командами субъектов России.

    На выставке ФМБА представило инновационные разработки, включая киберпротезы, нейрогарнитуры для восстановления нервной системы, продукты для регенерации тканей, приборы для диагностики и препараты для лечения редких заболеваний. Скворцова выразила благодарность руководству страны, госкорпорациям и партнерам за поддержку агентства.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    @ Oliver Langel/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск

    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отпуск на две недели, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    В сообщении в своем канале в Max Гладков отметил, что в последний раз был в подобном отпуске в 2024 году.

    По его словам, все руководство региона, а также сотрудники оперативных служб, МЧС, полиции, «Барс-Белгород» и «Орлан» продолжают выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Гладков подчеркнул, что все необходимые алгоритмы действий уже неоднократно отработаны.

    Исполняющим обязанности губернатора на время отпуска назначен его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. Гладков пообещал и в отпуске продолжать информировать жителей о текущих событиях через свои социальные сети.

    Ранее Гладков сообщил о намерении баллотироваться на второй срок в 2026 году.

    16 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в марте достиг рекордных значений, пишет El Pais.

    Как сообщает El Pais, согласно данным компании Enagas, Испания приобрела у России 9 807 ГВт·ч СПГ, что составляет 26,1% всего объема импорта и на 123% превышает показатель за март 2025 года, передает ТАСС.

    Отмечается, что это крупнейший месячный объем закупок российского газа в истории страны. Даже во время энергетического кризиса 2023 года такие показатели не фиксировались.

    По мнению экспертов газового сектора, причиной роста импорта стали перебои в поставках через Ормузский пролив из-за конфликта между США, Израилем и Ираном. Многие компании и страны ищут альтернативы, а нынешний уровень цен на российский газ делает его более привлекательным.

    Испания выступает не только как конечный покупатель, но и как центр хранения газа с шестью заводами по регазификации. Благодаря этому международные трейдеры могут закупать российский СПГ с целью хранения в Испании. Среди других причин эксперты называют и рост внутреннего потребления газа в Испании.

    Ранее глава итальянской компании Eni Клаудио Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис.

    16 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы закрыл буфеты в двух театрах столицы на 90 суток за несоблюдение санитарных норм.

    «Постановлениями Тверского районного суда города Москвы от 14 апреля ООО «Форт» и ООО «Нур коктейль бар и галерея» признаны виновными в совершении административных правонарушений, им назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

    В ходе проверки контролирующие органы зафиксировали, что в буфете одного из театров не обеспечены поточность технологических процессов и санитарное состояние оборудования. Холодильники и технологические устройства оказались в неудовлетворительном состоянии.

    Второй буфет, по данным проверки, допустил хранение просроченных продуктов и неправильную уборку помещений с нарушением требований к использованию дезинфицирующих средств.

    Согласно открытым источникам, бар Noor работает в одном здании с Электротеатром «Станиславский», а ООО «Форт» обслуживает буфет Театра имени Моссовета.

    В прошлом году Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ресторана «The Бык» в Москве после жалобы на отравление и выявил грубые нарушения санитарных норм.

    В ноябре 2024 года в Петербурге более 20 человек отравились в ресторане «Токио City».

    16 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран

    Минобороны: Учения ОДКБ в 2026 году пройдут в России, Белоруссии и Казахстане

    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило Минобороны России.

    Об этом было объявлено на заседании военного комитета ОДКБ, где председательствовал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщило Минобороны в Max, в ходе встречи делегации генеральных штабов стран-участниц ОДКБ акцентировали внимание на вопросах организации совместной оперативной и боевой подготовки. Особое значение было уделено особенностям ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

    Основным мероприятием года станут совместные учения, которые пройдут на территории сразу трех государств – России, Белоруссии и Казахстана.

    Ранее генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

    В августе в Белоруссии прошли учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных.

    16 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Замдиректора МХАТа арестовали по обвинению в растрате средств

    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.

    Гезеров обвиняется в растрате, передает ТАСС.

    «Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», – сообщили агентству в суде.

    В июле прошлого года СМИ сообщили, что СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

    16 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Полицейский погиб при задержании преступника в Оренбуржье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    Инцидент произошел в поселке Аккермановка, сообщило УМВД по Оренбургской области в Max.

    «Сегодня сотрудники ОП № 3 МУ МВД России «Орское» выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, подозреваемый после нападения на сотрудников скрылся. В настоящее время его разыскивают.

    В декабре при взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек.

    16 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Большого театра.

    По информации СМИ, часть праха была развеяна над рекой Окой, передает «Интерфакс».

    Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Германии за несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея. Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа 2025 года в возрасте 93 лет, также в Германии.

    Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года, в 1943 году окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра, где с 1960 года стала примой.

    Плисецкая прославилась ролями Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Раймонды, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» и Кармен в «Кармен-сиюте». Она удостоилась многочисленных отечественных и международных наград и была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Родион Щедрин, родившийся 16 декабря 1932 года в Москве, был выдающимся композитором, пианистом и педагогом, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его творческое наследие включает оперы «Мертвые души», «Лолита», балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой» и множество других произведений для театра и кино.

    Майя Плисецкая и Родион Щедрин были женаты с 1958 года, их творческий и семейный союз стал одним из символов отечественного искусства.

    В 2016 году в Москве открыли памятник Майе Плисецкой.

    16 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Оренбуржье полицейских

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области трое полицейских, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в стабильно тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

    «Все трое (пострадавших) находятся в стабильно тяжелом состоянии», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    16 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Мединский назвал безграмотными сторонников украинского происхождения Репина

    Tекст: Вера Басилая

    Называть художника Илью Репина украинским могут только «глупые и безграмотные люди», заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    По его словам, такая тенденция будет существовать всегда, однако с течением времени «мир станет умнее».

    Поводом для высказывания стала дискуссия, разгоревшаяся после заявления посла России в Финляндии Павла Кузнецова о том, что в этой стране Репина стали называть украинским художником, что он охарактеризовал как проявление русофобии.

    Репин родился в 1844 году в Чугуеве, который в то время входил в Харьковскую губернию Российской империи. Большую часть жизни он провел в Москве, Петербурге, а также в Италии и Франции, а с 1903 года жил в усадьбе Пенаты, расположенной в Куоккале, ныне поселке Репино в Петербурге.

    После того как Финляндия обрела независимость в 1917 году, Репин остался в Куоккале, но так и не принял финское гражданство. Художник прославился такими произведениями, как «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Торжественное заседание Государственного совета» и портретами известных деятелей – от Мусоргского до Льва Толстого.

    Посольство России раскритиковало решение финского музея считать Илью Репина украинцем.

    Служба безопасности Украины обвинила Владимира Мединского в фальсификации истории.

    Помощник президента России поддержал возвращение исторических названий украинским городам.

    16 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Финляндия ограничила участие в Венецианской биеннале из-за России

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия решила практически полностью отказаться от участия на политическом уровне в Венецианской биеннале, если среди участников будет Россия, сообщило министерство образования и культуры республики.

    Ведомство уточнило, что Финляндию будут представлять только чиновники, а политическое руководство республики не примет участие в мероприятии.

    Россия вернется на Венецианскую биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом «Дерево укоренено в небе». Руководство выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в 2026 году, информирует Минкульт Италии.

    Европейская комиссия предупредила, что может лишить биеннале финансирования из-за допуска России. Российские власти ранее заявляли, что попытки «отмены» русской культуры на Западе невозможны.

    Замминистра культуры Андрей Малышев отметил, что Россия спокойно реагирует на подобные призывы, а президент Владимир Путин называл сторонников «отмены» русской культуры дураками.

    Еврокомиссары осудили решение Фонда Биеннале о допуске России к выставке.

    Еврокомиссия пригрозила лишить организаторов мероприятия гранта в размере двух миллионов евро.

    Киевский режим потребовал запретить участие российской делегации в престижном культурном форуме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметный рост интереса к культуре России на фоне попыток ее отмены западными странами.

    16 апреля 2026, 08:44 • Новости дня
    Россия заявила о готовности увеличить поставки энергоресурсов в Индию

    Tекст: Вера Басилая

    Москва готова обеспечить любые потребности Индии в нефти и сжиженном газе, несмотря на внешнеполитические вызовы и давление со стороны Запада, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

    «Я хотел бы подчеркнуть, что мы были очень последовательны в своей позиции и обязательствах. Мы всегда заявляли, что готовы поставлять нефть в Индию независимо от геополитических событий», – заявил дипломат в интервью телеканалу Wion. Он также добавил, что стороны обсуждают поставки сжиженного нефтяного газа.

    Алипов отметил, что препятствия в виде угроз введения тарифов и вторичных санкций лишь демонстрируют пагубную роль США в российско-индийских отношениях.

    По словам посла, на фоне последовательного подхода Москвы к торговле с Нью-Дели Соединенные Штаты и Европа проявили себя как крайне ненадежные партнеры.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличить объем поставок нефти в Китай и Индию при появлении дополнительного спроса.

    Заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил о планах Индии увеличить закупки российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает бесперебойно обеспечивать зарубежные государства нефтью и сжиженным природным газом, несмотря на санкционное давление.

    16 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава Туапсе сообщил о помощи семьям погибших при атаке БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти города Туапсе окажут всю необходимую помощь семьям погибших в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

    «От всех жителей Туапсинского округа и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким погибших при ночной атаке БПЛА. Тем более погиб ребенок. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам Бойко, после атаки число размещенных в пункте временного размещения увеличилось вдвое – с десяти до 22 человек. Все пострадавшие находятся в СОШ №6, где их обеспечили необходимым и накормили.

    В пункте временного размещения круглосуточно дежурят врач и психолог.

    Напомним, в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    Кроме того, обломки украинских беспилотников повредили жилые дома и детсад в Сочи.

