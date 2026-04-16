    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня

    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    13 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Медведев высказался об идее блокады Ормуза США цитатой Оруэлла
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал цитату из романа «1984» Джорджа Оруэлла в своей оценке заявлений США о возможной блокаде Ормузского пролива.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления США о возможной блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС. По его словам, «в то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать». Медведев добавил: «Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война – это мир».

    Цитата «война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила» взята из романа «1984» Джорджа Оруэлла. Этот лозунг отражает методы тоталитарной пропаганды, где истинные значения понятий подменяются для усиления контроля над населением и стабилизации власти через поддержание состояния войны.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряжённой на фоне разногласий между США и рядом стран региона. Ормузский пролив – стратегически важная точка для мировой торговли нефтью, и его потенциальная блокада может привести к серьёзным последствиям для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива. Президент США накануне объявил о блокаде Ормузского пролива.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    15 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе из списка Минобороны целями для ВС России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обнародованный Минобороны список адресов предприятий, где в Европе производят БПЛА для ударов по России, следует воспринимать как список потенциальных целей для ВС России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X на английском языке отметил, что адреса европейских предприятий по производству БПЛА, опубликованные Минобороны России, следует рассматривать как потенциальные цели для российских военных, передает ТАСС.

    «Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность будет зависеть от развития ситуации», – подчеркнул Медведев. В своем сообщении он добавил: «Добрых снов, европейские партнеры!»

    Позднее Медведев разместил ссылку на англоязычный список предприятий, опубликованный Минобороны России, отметив, что сделал это «по многочисленным просьбам».

    Минобороны России опубликовало названия и адреса украинских и зарубежных предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России.

    Финский политик Армандо Мема назвал британские заводы по сборке беспилотников законными военными целями для России.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Эксперт Лизан: Киев продолжит шантажировать Венгрию нефтью по «Дружбе»

    @ Sven Kaestner/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    14 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    @ LUCA ZENNARO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время исторической поездки в Алжир первый понтифик-августинец решительно ответил на критику президента США, опираясь на наследие ранней христианской церкви, пишет The New York Times.

    Визит папы Льва XIV в Алжир стал возвращением к истокам: он первый понтифик из ордена святого Августина, посетивший места, где проповедовал этот выдающийся богослов ранней церкви, пишет The New York Times. Однако поездка приобрела политический окрас после того, как Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил папу в снисходительности к преступности и потакании радикальным левым.

    Богословы отмечают, что мировоззрение Льва XIV сформировалось под влиянием учения Августина. Это объясняет его смелую реакцию на слова американского лидера и критику конфликта на Ближнем Востоке.

    «Я не боюсь ни администрации Трампа, ни того, чтобы громко говорить о послании Евангелия. И это то, к чему, как я верю, я призван здесь», – заявил папа журналистам в самолете по пути в Африку.

    Комментируя высказывания американского президента, понтифик назвал ироничным само название платформы Truth Social.

    Профессор теологии Университета Вилланова Кевин Хьюз подчеркнул, что позиция папы опирается на труд Августина «О граде Божьем». В нем говорится, что церковь должна поддерживать мир с властями, но обязана возвышать голос, когда библейские ценности или права уязвимых находятся под угрозой.

    Программа визита Льва XIV включает посещение руин Гиппона, где Августин служил епископом с 395 года. Также запланированы встречи с монахами-августинцами и визит в католическую базилику в современном городе Аннаба. Решение стать монахом-августинцем в 26 лет глубоко повлияло на взгляды понтифика, посвятившего себя ценностям общины, бедности и пастырского служения.

    В своей проповеди в Вербное воскресенье папа заявил, что Бог отвергает молитвы тех, кто ведет войну. Эти слова были восприняты как скрытый ответ министру обороны США Питу Хегсету, призывавшему молиться за военную победу. Эксперты ожидают, что Лев XIV, имеющий опыт миссионерской работы в Перу, продолжит опираться на учение Августина в решении политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил резкое недовольство действиями понтифика. В ответ папа римский заявил об отсутствии страха перед американской администрацией.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    16 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса

    Axios: Трамп обсудил публикацию мема в образе Христа с чиновником Пултом

    @ realDonaldTrump

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого возмущения христиан Дональд Трамп пошел на крайне редкий шаг, удалив из соцсетей скандальное изображение самого себя в образе Спасителя, но перед публикацией он советовался с федеральным чиновником.

    Американский политик перед размещением поста советовался с директором Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пултом, передает Axios. Встреча прошла на выходных во Флориде. «Все думали, что это шутка», – рассказал один из советников.

    Изображение появилось в соцсети Truth Social в день православной Пасхи. Публикация вызвала жесткую критику со стороны христианского сообщества, что заставило политика пойти на редкий шаг и удалить запись. На сгенерированной нейросетью картинке также присутствовало загадочное рогатое существо.

    За несколько часов до этого глава Белого дома жестко раскритиковал папу римского. Политик назвал понтифика слабым в борьбе с преступностью и обвинил в потворстве радикальным левым силам. Оригинальный мем без демонического существа ранее публиковал сторонник движения MAGA Ник Адамс в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объяснил публикацию скандального изображения желанием предстать в образе врача.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    15 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    США отказались продлевать лицензии на российскую и иранскую нефть

    Tекст: Антон Антонов

    США не будут продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», – приводит слова Бессента передает РИА «Новости».

    По его словам, временное смягчение санкций в отношении российской нефти было необходимо Вашингтону для стабилизации рынка. Он заявил, что рассматривались «сценарии конца света», при которых цена нефти поднималась бы до 150, 200 или 250 долларов за баррель.

    Министр отметил, что выдача генеральной лицензии помогла удержать котировки и, по оценкам Вашингтона, могла принести России около 2 млрд долларов дохода. Бессент добавил, что при росте цен до 150 долларов Москва заработала бы значительно больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывались предположения, что американские власти вероятно примут решение о продлении действия лицензии на продажу российской нефти для контроля мировых цен. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал вариант сохранить ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне роста цен на топливо и переговоров по Ближнему Востоку.

    В марте Вашингтон разрешил продажу загруженных до 12 марта российских энергоносителей.

    14 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Нефть подешевела на фоне ожиданий переговоров Вашингтона и Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидания возможного дипломатического соглашения между Вашингтоном и Тегераном потянули вниз биржевые котировки сырья на фоне начавшейся американской морской блокады Ормузского пролива.

    Стоимость июньских фьючерсов на марку Brent снизилась почти на 1,5 доллара, передает «Интерфакс».

    На лондонской бирже ICE Futures цена контрактов упала до 97,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгах NYMEX также подешевели, достигнув отметки 96,75 доллара.

    Американский президент заявил о готовности Тегерана пойти на сделку. «Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения», – подчеркнул политик.

    Агентство Bloomberg сообщило об обсуждении нового раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Ранее глава Белого дома констатировал провал диалога по ядерной программе в Исламабаде, после чего американские военные начали морскую блокаду Ирана.

    По информации компании LSEG, несмотря на введенные ограничения, через Ормузский пролив успешно прошел танкер Rich Starry. Судно китайских владельцев продолжает перевозить нефть и химическую продукцию.

    Ранее стоимость нефти марки Brent резко упала на фоне перемирия между странами.

    14 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что решение о проведении прямых переговоров с США зависит от Ирана, прогресс в переговорах есть, но он недостаточен из-за ядерного вопроса.

    «Теперь мяч действительно на их стороне. Нам необходимо получить от них твердое обещание не разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, если иранцы будут готовы пойти навстречу, это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если же они не готовы пойти нам навстречу, это уже их дело», – приводит его слова CNN.

    Вэнс добавил, что иранская делегация в Пакистане была не в состоянии «заключить сделку», поэтому, по его словам, США покинули страну после 21 часа переговоров.

    «Я думаю, мы получили некоторое представление о том, как иранцы ведут переговоры. И именно поэтому мы покинули Пакистан. Потому что мы поняли, что они не смогли, я думаю, команда, которая там находилась, не смогла заключить сделку, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы от верховного лидера или от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили», – сказал он.

    Вице-президент США уверен, что прогресс в переговорах достигнут, но недостаточен для вывода из эксплуатации обогащенного урана из Ирана и обеспечения того, чтобы Тегеран не имел ядерное оружие.

    «Они двинулись в нашем направлении, поэтому, я думаю, у нас были некоторые подвижки, но они не рискнули зайти достаточно далеко. Я думаю, здесь действительно можно заключить крупную сделку, но, на мой взгляд, следующий шаг предстоит сделать иранцам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

