  • Новость часаШойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Роботы потеснят снайперов с поля боя
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума
    МИД вызвал посла Мексики из-за задержанной несовершеннолетней россиянки
    Американские военные покинули территорию Сирии
    Захарова высмеяла идею заменить русский мат украинским аналогом
    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня

    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    Комментарии (8)
    16 апреля 2026, 16:07 • Новости дня
    США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти инициировали масштабную кампанию для усиления санкционного воздействия на Тегеран с участием ключевых правительственных структур страны.

    Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет сообщил о старте специальной программы, направленной на усиление санкционного воздействия на Тегеран, передает РИА «Новости». Инициатива получила название «Экономическая ярость».

    «Министр финансов Скотт Бессент и наши друзья из министерства финансов также начинают операцию «Экономическая ярость», чтобы усилить экономическое давление на Иран со стороны всего правительства», – заявил руководитель Пентагона во время брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Ирану применением «финансового эквивалента» кинетических ударов. Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал продолжать военную операцию против Исламской республики без полумер.

    Комментарии (7)
    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    В первом квартале темпы роста ВВП КНР достигли 5%, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря стабильно высокому внешнему спросу на промышленную продукцию.

     По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

    По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

    При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

    «Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

    Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

    В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте на фоне подорожания нефти и сырья из-за ближневосточного кризиса.

    Статистические данные таможенного управления Китая показали аномальный рост торговли КНР с соседями Ирана на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое в поставках энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке и предупредила о замедлении мирового экономического роста.

    Комментарии (3)
    16 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса

    @ realDonaldTrump

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого возмущения христиан Дональд Трамп пошел на крайне редкий шаг, удалив из соцсетей скандальное изображение самого себя в образе Спасителя, но перед публикацией он советовался с федеральным чиновником.

    Американский политик перед размещением поста советовался с директором Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пултом, передает Axios. Встреча прошла на выходных во Флориде. «Все думали, что это шутка», – рассказал один из советников.

    Изображение появилось в соцсети Truth Social в день православной Пасхи. Публикация вызвала жесткую критику со стороны христианского сообщества, что заставило политика пойти на редкий шаг и удалить запись. На сгенерированной нейросетью картинке также присутствовало загадочное рогатое существо.

    За несколько часов до этого глава Белого дома жестко раскритиковал папу римского. Политик назвал понтифика слабым в борьбе с преступностью и обвинил в потворстве радикальным левым силам. Оригинальный мем без демонического существа ранее публиковал сторонник движения MAGA Ник Адамс в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объяснил публикацию скандального изображения желанием предстать в образе врача.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    Комментарии (4)
    15 апреля 2026, 22:59 • Новости дня
    Сенат США отклонил запрет на удары по Ирану без одобрения Конгресса

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы с перевесом в пять голосов отклонили резолюцию, запрещающую проводить дальнейшие военные операции против Ирана без прямого согласия Конгресса США.

    Решение по резолюции было принято в среду. За инициативу проголосовали сорок семь сенаторов, против высказались пятьдесят два законодателя, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в итогах голосования, позиции разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию. В то же время Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против документа, который должен был ограничить полномочия Белого дома по нанесению ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев


    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону обострение в районе Ормузского пролива.

    Министры уделили особое внимание ситуации после атак США и Израиля на Иран, а также ответных действий Тегерана, сообщается на сайте российского дипведомства.

    Лавров и Аль Сауд выразили общую позицию о необходимости прекращения любых враждебных действий, которые негативно отражаются на странах Персидского залива.

    Ранее Саудовская Аравия поддержала прекращение огня между США и Ираном.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Контейнеровоз вошел в порт Ирана на фоне американской блокады

    Tекст: Антон Антонов

    Контейнеровоз Zaynar 2 под флагом Коморских Островов прошел через Аравийское море и Оманский залив, а затем вошел в иранский порт Ларак на одноименном острове, несмотря на блокаду США, следует из анализа данных мониторинговых систем.

    Судно встало на рейде в заявленном порту прибытия после пересечения Ормузского пролива, пишет ТАСС.

    Zaynar 2 вышел из индийского порта 11 апреля. 14 апреля около 11.00 мск он вошел в Оманский залив, а по состоянию на 21.30 мск 15 апреля пересек Ормузский пролив и достиг Ларака. По подсчетам агентства, в течение 14 апреля пролив прошли 16 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приказали начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для давления на Тегеран. 15 апреля в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили о нулевом числе судов, преодолевших блокаду за первые сутки ее действия. При этом Fars сообщалос, что иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США, пройдя через Ормузский пролив с включенной системой идентификации.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев



    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иранские СМИ назвали место следующих переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная встреча представителей Ирана и США может пройти в Исламабаде, поскольку европейские страны не были выбраны площадкой для следующего раунда диалога, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Иранское агентство Tasnim сообщило, что следующий раунд переговоров между Ираном и США, скорее всего, состоится в Пакистане, а не в одной из европейских стран, как предполагалось ранее, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что, несмотря на заявления представителей ряда европейских государств о готовности принять переговоры у себя, Тегеран отверг подобные инициативы.

    Точное решение о переносе места встречи пока не принято, однако Иран отверг запросы европейских государств по этому поводу. Окончательная дата и формат новой встречи уточняются, отмечают СМИ.

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены.

    Тегеран опроверг наличие договоренности с США о продлении перемирия.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    «Хезболла» согласилась на перемирие при условии соблюдения договора Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение «Хезболла» согласилось на прекращение огня при взаимном соблюдении обязательств Израилем.

    Ливанская организация готова остановить боевые действия, если израильская сторона также будет придерживаться перемирия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель главы политического совета движения Махмуд Комати в эфире телеканала Al-Jadeed.

    «Мы согласились на прекращение огня, но не допустим возвращения сценария 2024 года, когда одна сторона соблюдала этот режим, а вторая в лице Израиля пренебрегала своими обязательствами», – подчеркнул представитель руководства партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал три главных условия прекращения ливанского конфликта.

    Соединенные Штаты пообещали Ливану помощь в восстановлении экономики после заключения мирного соглашения.

    Арабские СМИ анонсировали объявление перемирия между Ливаном и Израилем 11 апреля.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава МЭА предрек Европе полную нехватку авиационного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны рискуют столкнуться с массовой отменой рейсов из-за стремительного истощения запасов горючего на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Запасов авиационного керосина в государствах Европы хватит примерно на полтора месяца, передает РИА «Новости». Если Ормузский пролив останется заблокированным, начнется острая нехватка горючего. «Осталось авиакеросина, может, недель на шесть», – подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

    Эксперт предупредил, что из-за дефицита авиакомпаниям вскоре придется отменять рейсы. Происходящее он назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Затягивание ситуации обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и спровоцирует глобальную инфляцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, достаточными девяностодневными запасами авиатоплива обладают только две европейские страны.

    Цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордных 1,9 тысячи долларов за тонну.

    Иранские военные нацелили свои пусковые установки на американские корабли в регионе.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Financial Times сообщила о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

    Возможное соглашение о прекращении огня предполагает остановку израильских ударов, однако вывод войск с территории Ливана не планируется. Длительность перемирия будет зависеть от договоренностей между США и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом, по данным Ynet, заседание кабинета безопасности Израиля, продолжавшееся около четырех часов, завершилось без принятия окончательного решения по прекращению огня в Ливане. «На данном этапе мы не продвинулись в сторону прекращения огня», – заявил источник израильского издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной. Ранее ливанские силы отразили попытку штурма израильскими военными южного города Бинт-Джбейль. По информации израильского гостелерадио Kan, власти Израиля под давлением США согласились на проведение мирных переговоров.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    МИД Китая отказался комментировать просьбу Трампа к Си Цзиньпину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь не дал комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о просьбе к главе КНР Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.

    Го Цзякунь на брифинге заявил, что не располагает информацией по вопросу обращения президента США к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не отправлять вооружение в Иран, передает РИА «Новости».

    На просьбу одного из журналистов подтвердить или опровергнуть заявление американского президента дипломат ответил: «У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить».

    Го Цзякунь также отметил, что Китай неоднократно разъяснял свою позицию по ситуации вокруг Ирана и придерживается прежней линии.

    Президент США заявил, что получил от Китая гарантии отказа от поставок вооружения Ирану.

    Ранее американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне опровергли слухи о тайной передаче исламской республике зенитных ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты переходят к «финансовому эквиваленту кинетических ударов» против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.

    По словам министра, ряд государств Персидского залива выразили готовность к большей прозрачности в поиске иранских средств в своих банках, передает ТАСС.

    «Мы обратились к ним с запросом, пояснив, что намерены заморозить еще больше средств Корпуса стражей исламской революции, а также членов иранского руководства», – подчеркнул Бессент.

    Глава американского ведомства также предупредил о готовности Вашингтона применить вторичные санкции в случае покупки иранской нефти или хранения средств Тегерана в банках этих стран.

    «Иранцы должны понимать, что это будет финансовым эквивалентом того, что происходило в плане нанесения кинетических ударов», – добавил глава американского Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев


    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Минфин США пригрозил китайским банкам вторичными санкциями из-за Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Два китайских банка получили официальные письма с предупреждением о возможном введении против них вторичных санкций за проведение через их счета иранских средств, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

    «Два китайских банка получили письма министерства финансов США», – приводит слова Бессента РИА «Новости».

    Глава американского финансового ведомства подчеркнул, что названия банков не разглашаются. Он заявил, что Минфин США располагает данными о прохождении через их счета иранских денег и выражает готовность ввести против этих структур вторичные санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон внимательно следит за движением денежных средств, связанных с руководством Ирана, и готов изымать их в случае необходимости. Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    Комментарии (0)
