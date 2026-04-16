    16 апреля 2026, 16:22 • Новости дня

    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоятся в 2026 году на территории России, Белоруссии и Казахстана, сообщило Минобороны России.

    Об этом было объявлено на заседании военного комитета ОДКБ, где председательствовал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как сообщило Минобороны в Max, в ходе встречи делегации генеральных штабов стран-участниц ОДКБ акцентировали внимание на вопросах организации совместной оперативной и боевой подготовки. Особое значение было уделено особенностям ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

    Основным мероприятием года станут совместные учения, которые пройдут на территории сразу трех государств – России, Белоруссии и Казахстана.

    Ранее генсек ОДКБ сообщил о проведении учений «Нерушимое братство – 2026» в Белоруссии.

    В августе в Белоруссии прошли учения ОДКБ с участием более 2 тыс. военных.

    15 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднял тему сбоев в работе интернета в регионе, посоветовав гражданам оценивать временные технические неполадки с учетом общих приоритетов национальной безопасности. Об этом он заявил во время отчета перед депутатами областного Заксобрания.

    В своем выступлении Дрозденко напрямую обратился к тем, кто жалуется на нестабильный доступ в сеть: «Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для Победы, чтобы появился стабильный интернет?», передает РИА Новости.

    Ранее, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии, он уже подчеркивал: решения такого уровня принимаются на федеральном уровне и связаны с обеспечением стабильности в стране. По словам губернатора, подобные меры – вынужденная необходимость в текущих условиях, и гражданам стоит проявить понимание.

    В последние месяцы жители Петербурга и области жаловались на сбои в работе мобильного интернета.

    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Эксперт Анпилогов: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    @ Oliver Langel/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    15 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 94 россиян, эвакуированных с АЭС «Бушер» в Иране через границу Армении, отправилась специальным рейсом из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване.

    Еще 94 россиянина, работавшие на АЭС «Бушер» в Иране, были эвакуированы в Россию через Армению, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

    В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

    В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

    Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

    Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    15 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Нарышкин объяснил сопротивление ЕС мирному урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

    «Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

    Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

    Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

    Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    15 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Россия в феврале закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года достиг максимальных показателей с лета прошлого года.

    По данным таможенной статистики, за последний месяц зимы объем поставок составил 3,6 млн долларов, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    Летом прошлого года экспорт мороженого из Казахстана достигал почти 5 млн долларов, что до февраля оставалось рекордным показателем за последние месяцы. В феврале этого года Россия стала крупнейшим импортером казахстанского мороженого: ее доля составила 68% от общего объема экспорта.

    Среди других крупнейших покупателей мороженого из Казахстана оказались Киргизия и Узбекистан – на них пришлось 19% и 7% поставок соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговля с друзьями изменила экспортную модель России.

    15 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решения ряда европейских стран о поставках беспилотников Украине ведут к эскалации военной ситуации, заявило Минобороны России.

    В заявлении, опубликованном в канале ведомства в Max, подчеркивается, что подобные шаги расцениваются как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

    В Минобороны также отметили, что действия европейских лидеров не только не способствуют укреплению безопасности, но, напротив, быстрее втягивают их страны в конфликт с Россией.

    Ранее в российских силовых структурах заявили, что западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа.

    В среду британское минобороны объявило о планах передать Киеву 120 тыс. беспилотников в течение 2026 года.

    В начале апреля Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Депутат Кирьянов: Путин потребовал конкретных мер по возобновлению роста экономики
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин не ждет оправданий и перечисления внешних проблем от министров, а требует конкретных мер по восстановлению экономического роста страны, сказал газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов. На прошедшем в среду совещании по экономическим вопросам президент поставил задачу перед правительством принять меры для возобновления роста отечественной экономики.

    «Президент держит руку на пульсе экономики, знает реальную ситуацию и требует от ведомств выполнения взятых обязательств. В последнее время Владимир Путин проводит множество совещаний с участием правительства, бизнеса и Центробанка. Это свидетельствует о глубокой вовлеченности главы государства в вопросы экономического развития и роста», – отметил Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.

    При этом, как признал Кирьянов, сегодняшние экономические показатели не дают поводов для оптимизма. Чтобы достичь прогнозных показателей, необходимы серьезные усилия. Проведенное президентом совещание, по мнению депутата, «стало очередным импульсом для власти, бизнеса, госкомпаний и частных инвесторов». «Все это должно отразиться на реальных доходах населения, промышленном росте и в конечном счете – на повышении качества жизни россиян», – сказал депутат.

    Особо Кирьянов отметил слова президента, прозвучавшие в открытой части совещания. Глава государства, по словам депутата, ждал от руководителей министерств и ведомств финансового блока правительства не перечисления внешних проблем, которые влияют на экономику, а конкретных мер по возобновлению ее роста. Сложности, подчеркнул Кирьянов, не могут служить оправданием, и президент говорит о них открыто.

    Депутат также обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы – 2,1%. «Это исторический минимум за всю современную историю России. Многие отрасли, которые раньше работали не в полную силу или простаивали, начинают возрождаться. Процесс идет не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданском машиностроении», – уточнил он.

    По словам Кирьянова, все, кто хочет работать, будут трудоустроены. «Предельно низкий уровень безработицы – показатель интенсивно развивающейся экономики. Сегодня, с учетом новейших цифровых достижений, необходимо сосредоточиться на росте производительности и эффективности труда на всех уровнях. Это приоритетная задача на ближайшие годы», – заключил он.

    В среду президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что работа должна быть нацелена «на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время».

    Президент отметил, что «статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается». «В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», – сказал Путин.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И конечно, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость», – добавил глава государства.

    При этом президент отметил, что уровень безработицы, «даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне». «Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости», – сказал Путин.

    15 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

    15 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Песков: Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу

    Tекст: Валерия Городецкая

    России не хотелось бы видеть вмешательство других стран во внутренние дела Кубы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала India Today.

    «Куба – давний партнер России, наш хороший друг. Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, давила на Кубу, преграждала бы Кубу от внешнего мира, не позволяя ничему попасть туда», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию на острове. По словам Пескова, больные дети в кубинских больницах погибают из-за нехватки медикаментов и перебоев с электричеством, что затрудняет работу медицинских учреждений.

    Ранее президент Кубы Диас-Канель призвал США отказаться от войны. Он заверил в готовности страны дать жесткий отпор любым попыткам силовой смены власти.

    15 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Мосгорсуд оставил арест основателя Readovka Костылева в силе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал законным арест основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении более 1 млрд рублей у Минобороны России.

    Суд решил оставить постановление Тверского суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу защиты не удовлетворили, передает РИА «Новости». В конце февраля Тверской суд отправил Костылева в СИЗО на два месяца, до 25 апреля.

    Защита в апелляционной жалобе отмечала ухудшение здоровья Костылева в изоляторе, настаивая на переводе под домашний арест. Адвокаты ссылались на его награды, положительные характеристики и последствия ДТП 2024 года, после которого он две недели был в коме.

    «Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало», – заявил сам Костылев в суде по видеосвязи из СИЗО. При этом, по данным источника агентства, свою вину он не признал.

    Напомним, Костылеву вменяют хищение более миллиарда рублей на контракте по поставкам БПЛА и неисполнение обязательств по госконтрактам. Основатель Readovka покинул издание летом 2025 года.

    15 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Кулибин-клуб Народного фронта испытал более 200 средств РЭБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кулибин-клуб Народного фронта за время своей деятельности испытал более 200 средств радиоэлектронной борьбы и свыше 30 систем радиоэлектронной разведки.

    В Новосибирске при поддержке Народного фронта была создана многоуровневая система РЭБ «Купол», работающая по принципу «умного дома», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она включает оборудование для обнаружения вражеских дронов и станции радиоэлектронного подавления, которые взаимодействуют между собой и могут менять частоты до полного устранения угрозы. В «Купол» возможно интегрировать умные камеры для фиксирования объектов в небе.

    Сибирский центр беспилотных технологий занимается созданием компактных РЭБ-комплексов для защиты военных на передовой, в том числе систем «Крона», объединяющей дрон-анализатор «Сойка» и подавитель «Еж». Казанские изобретатели разработали модульную систему «Рубин», которая весит 11 килограммов, носится в рюкзаке и рассчитана на работу даже при низких температурах.

    Кроме того, системы РЭБ «Омут», передаваемые Народным фронтом, предназначены для защиты техники и транспорта от атак беспилотников на дистанции до 400 метров. «Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели, и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно», – рассказал представитель разработчиков. В ближайшее время подразделения получат еще 50 комплектов, а инженеры продолжают расширять частотные диапазоны и уменьшать габариты устройств.

    15 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону обострение в районе Ормузского пролива.

    Министры уделили особое внимание ситуации после атак США и Израиля на Иран, а также ответных действий Тегерана, сообщается на сайте российского дипведомства.

    Лавров и Аль Сауд выразили общую позицию о необходимости прекращения любых враждебных действий, которые негативно отражаются на странах Персидского залива.

    Ранее Саудовская Аравия поддержала прекращение огня между США и Ираном.

    Главное
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран
    Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении
    Власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов
    Мадьяр отказался занимать роскошную резиденцию Орбана
    В Таиланде погиб российский пауэрлифтер Александр Пожидаев
    Суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток