Президент Бразилии спрогнозировал масштаб Третьей мировой войны

Tекст: Денис Тельманов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью газете Pais, что гипотетическая Третья мировая война стала бы трагедией, в десять раз более масштабной, чем Вторая мировая, передает РИА «Новости».

По его словам, Организация Объединенных Наций утратила способность эффективно предотвращать глобальные конфликты.

«Наша любимая ООН не имеет абсолютно никакой силы. Ради всего святого, Третья мировая война стала бы трагедией в десять раз более масштабной, чем Вторая», – сказал Лула да Силва.

Он отметил, что в современном мире зафиксировано беспрецедентное со времен Второй мировой войны количество одновременно происходящих конфликтов.

По мнению бразильского президента, избежать дальнейшей эскалации возможно только при укреплении многосторонних международных механизмов и демократии.

Лула да Силва также подчеркнул, что существующие международные институты, созданные для предотвращения войн, больше не справляются со своей ролью.

Он заявил, что геополитическая система, сложившаяся после 1945 года, уже не соответствует реалиям 2026 года, и выступил за реформу ООН, расширение представительства в Совете Безопасности и отмену права вето.

Президент Бразилии добавил, что угроза крупного глобального конфликта становится реальной из-за того, что ведущие мировые державы позволяют себе игнорировать международное право и угрожать другим странам.

