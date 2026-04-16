США активировали против Ирана программу «Экономическая ярость»

NYT: Победа США в Иране оказалась иллюзией для Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп сталкивается с кризисом, который не соответствует его публичному образу «почти завершённой» победы и появления «довольно разумного» нового режима в Иране, сообщает The New York Times.

В интервью Fox Business Трамп заявил: «Это новый режим. Мы считаем их довольно разумными, если честно, по сравнению – довольно разумными».

Однако аналитики считают, что война лишь укрепила позиции корпуса стражей исламской революции и усилила влияние военных и радикалов в стране. Новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, после гибели отца возглавил государство, но не появляется на публике, что стало символом преемственности, а не перемен.

Торговля через Ормузский пролив далека от нормализации, а власти Ирана не идут на уступки по ядерной программе. Хотя Трамп настаивает, что ВМС, ВВС и ПВО Ирана уничтожены, а многие высшие чиновники убиты, эксперты отмечают: военная операция США и Израиля только укрепила позиции жесткой линии в Тегеране.

Попытки администрации Трампа добиться уступок от Ирана буксуют. Бывший сотрудник госдепа Мона Якубян отметила, что в отличие от давления на союзников через угрозы тарифами, ситуацию с Ираном невозможно контролировать «одним росчерком пера». По её мнению, личный стиль Трампа не работает на таком сложном и непрозрачном направлении.

На переговорах, прошедших на прошлой неделе в Пакистане, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США хотят «большой сделки» и готовы к нормализации экономических отношений с Ираном в обмен на изменения в его поведении. Однако стороны не достигли договорённости и продолжат контакты. По словам Вэнса, иранская делегация выразила готовность к обсуждению.

Наблюдатели считают, что Иран, воспользовавшись ростом цен на топливо и обеспокоенностью республиканцев рейтингами перед выборами, укрепил свою переговорную позицию. Тегеран, судя по всему, может выдвинуть дополнительные требования по контролю над Ормузским проливом и не собирается идти на уступки по ядерным вопросам, которые принципиально важны для Трампа.

Бывший участник переговорной группы США Нэйт Суонсон уверен: иранский режим не сдастся, «как не сдался и на поле боя». Он считает, что Трампу вряд ли удастся навязать режиму изменения, которые в Тегеране рассматривают как поражение, а если соглашение и будет достигнуто – оно будет небольшим и прагматичным. Суонсон также подчеркнул, что любые иранские переговорщики сейчас вынуждены демонстрировать приверженность жёсткой линии, чтобы сохранить позиции внутри системы.

