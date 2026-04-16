Набиуллина заявила о невозможности низких ставок при высокой инфляции

Tекст: Вера Басилая

Страны с доступными кредитами и низкими ставками – это те государства, где фиксируется низкая инфляция, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Во время выступления на Биржевом форуме Московской биржи она подчеркнула, что не существует стран с высокой инфляцией и одновременно доступными кредитами по умеренным ставкам.

По словам Набиуллиной, повышение инфляционной цели не приведет к снижению ключевой ставки, а, напротив, может вызвать ее рост.

«Для экономики, для людей, для бизнеса в долгосрочном плане наиболее дорогостоящее – это длительный период высокой инфляции. Потому что это означает высокие процентные ставки, высокую стоимость фондирования», – заметила Набиуллина.

Глава регулятора также пояснила, что стоимость фондирования банка не может быть ниже уровня самой инфляции. В странах с устойчиво низкой инфляцией кредиты действительно доступны, а процентные ставки остаются низкими и приемлемыми для бизнес-среды и населения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла идею достижения инфляции в 4% любой ценой.

Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему намерен завершить период высокой инфляции.

Ранее председатель Банка России пообещала дальнейшее снижение темпов роста цен в стране.