Суд изъял у экс-главы МРСК Северного Кавказа 81 трансформаторную подстанцию

Дмитрий Зубарев

Никулинский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства 270 млн рублей и 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте у бывшего главы «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» Магомеда Каитова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ответчиками также проходили 27-летний Абдул-Малик Мусаев и Мадина Суюнова, одна из доверенных лиц Каитова.

Один из участников процесса сообщил: «Решение: удовлетворить требования прокуратуры в полном объеме». Он уточнил, что у Каитова изъяли в доход государства 270 млн и 712 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, в 2024 году Каитов вывел из имущественной массы холдинга активы и передал аффилированному лицу 81 трансформаторную подстанцию, а также 363 единицы оборудования общей рыночной стоимостью 250 млн рублей. Все эти объекты находились в Хасавюрте, республике Дагестан.

Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что суд уже рассматривал иск о взыскании с Каитова имущества, полученного незаконным путем, на сумму более 14 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура потребовала изъять у Магомеда Каитова десятки объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее силовики задержали подозреваемых в крупных хищениях сотрудников компании «Россети Северный Кавказ».

