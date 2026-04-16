В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве под Москвой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тела погибших с множественными ножевыми ранениями были обнаружены во вторник в одной из квартир. Жертвам было по 39 лет, сказала представитель ведомства Ольга Врадий, передает РИА «Новости».

Задержанный доставлен на допрос, где признался в совершении преступления. По его словам, двойное убийство произошло в результате бытового конфликта во время совместного распития алкогольных напитков.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

