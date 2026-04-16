Россия стала соавтором новой международной системы наблюдения на выборах

«Вопрос честности и прозрачности выборов перестает быть монополией узкого круга лиц и структур, а становится предметом равноправного профессионального диалога», – заявил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК.

«Россия выступает здесь полноценным участником и соавтором новой архитектуры международного наблюдения. Наша избирательная система по праву относится к числу самых устойчивых и развитых в мире: она опирается на общепризнанные демократические принципы и одновременно учитывает историческую традицию народного представительства», – пояснил эксперт.

Шаповалов отметил, что в основе современной модели – вся российская история: вече, земские и сословно-представительные органы, советский и постсоветский опыт. «Для нас важен каждый голос, а технические решения работают на избирателя, а не вместо него. Сегодня Россия не просто заимствует лучшие практики, но и сама готова предложить опыт организации выборов и общественного контроля – с уважением к традиции и суверенитету», – добавил он.

Западные подходы «вызывают аллергию»

Член ЦИК Павел Андреев пояснил, что западные структуры, ранее монополизировавшие сферу наблюдения, в ценностном смысле обанкротились. «Зачастую они даже оправдывают подавление неугодных сил, осуществляя таким образом иностранное вмешательство – под крышей миссий международного наблюдения», – отметил он.

Эта активность, добавил Андреев, вызывает «аллергию» в странах Азии, Африки и Латинской Америки. «Многие страны обращаются к нам за рецептами: как Россия справляется с нашествиями западных наблюдателей», – сказал он.

При этом выработанные в России подходы к наблюдению за выборами, включая видеонаблюдение и независимый общественный мониторинг, – это уникальные по масштабам форматы работы, которых нет больше нигде в мире.

«Наша философия – избиратель в центре всего. Борьба за его доверие к результатам выборов, а значит, и за их легитимность – очень привлекательна для коллег со всего мира. Они хотят больше об этом узнавать, и этот обмен практиками становится основой, вокруг которой концентрируется сотрудничество», – подчеркнул Андреев.

Все для избирателя

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал ключевой ошибкой мнение о том, что избирательная система развивается ради себя самой. «Избирательная система и институты общественного наблюдения следуют за избирателем – за его удобством, за появлением новых видов волеизъявления, за открывающимися возможностями», – пояснил он.

Асафов отметил, что дистанционное электронное голосование наблюдаемо так же, а возможно, даже глубже, чем традиционные выборы на участке. «Разработана масса инструментов. Любой избиратель может стать наблюдателем. Предоставляются широкие возможности для партийного наблюдения, и многие политические партии это активно используют», – добавил политолог.

Мнения зарубежных экспертов

«Лучший опыт, который я получил в качестве наблюдателя – это работа на президентских выборах в России. Все было хорошо организовано. Даже люди с проблемным здоровьем и инвалидностью имели возможность проголосовать», – сказал Петрос Волдегиоргис Волдесенбет, председатель федерального комитета партии «Процветание» из Эфиопии.

Он также отметил, что в странах Африки долгое время сохранялась монополия западноевропейских государств на наблюдение за выборами, что могло напрямую влиять на их итоги. Созданная ассоциация, по его убеждению, «превратит однополярный мир в многополярный» – в том числе, в сфере выборов.

Схожими наблюдениями поделился и его коллега из Латинской Америки. «Когда наши электоральные результаты не подходят Западу, там начинают использовать наблюдателей как инструмент вмешательства», – рассказал Энрике Домингес, советник администрации президента Бразилии по делам молодежи, заместитель руководителя дирекции ММФ БРИКС+.

«Создание новой ассоциации важно для всего мира. В этом году у нас будут выборы в Бразилии, и мы снова принимаем западные миссии, но впервые у нас есть и другой вариант. Мы считаем, что новая международная ассоциация дает нам надежду на мир, в котором уважают всех», – заключил он.