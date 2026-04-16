В кодексе православного бизнесмена задержку зарплат признали тяжким грехом

Tекст: Ольга Иванова

Проект документа был представлен на конференции «Вера и дело» с участием представителей Русской православной церкви и делового сообщества, передает РИА «Новости».

В тексте отмечается, что бизнес является формой служения Богу и людям, а богатство служит инструментом для совершения добрых дел.

«Справедливость: выплата достойной "белой" зарплаты без задержек. Удержание заработка – тяжкий грех», – говорится в проекте кодекса. Документ также предписывает уважать право работников на отдых, помогать им в трудных жизненных ситуациях и выделять часть доходов на благотворительность.

Православным бизнесменам запрещается прибегать к клевете, промышленному шпионажу и использованию административного ресурса для устранения конкурентов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем приветствии участникам форума подчеркнул, что христиане на руководящих постах несут особую ответственность перед Богом. Предстоятель РПЦ призвал их руководствоваться ценностями честности и справедливости, а также проявлять деятельную заботу о людях.

