Аксаков заявил о вере в криптовалюту

Аксаков выразил уверенность в потенциале криптовалюты для российской экономики, передает РИА «Новости».

Он отметил на Биржевом форуме Московской биржи: «Приток денег через крипту, я в нее верю… Криптоинструменты, на мой взгляд, это такое направление, которое может дать возможность стать источником привлечения денег».

Аксаков ранее подчеркивал, что легализация крипторынка позволит защитить права инвесторов и расширить возможности для осуществления внешнеторговых расчетов российским бизнесом.

В этом году правительство внесло в Госдуму законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», предусматривающий создание правовой базы для легального обращения криптовалют в России. Закон, согласно плану, вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Документ нацелен на развитие собственной финансовой инфраструктуры для операций с цифровыми валютами, как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют.

