Полиция Лондона задержала подозреваемых в попытке поджога синагоги

Tекст: Денис Тельманов

Двое подозреваемых задержаны полицией Великобритании по подозрению в попытке поджога синагоги в районе Финчли, передает РИА «Новости».

Сообщается, что 47-летняя женщина и 46-летний мужчина были задержаны в пригороде Лондона, Уотфорде. Инцидент рассматривается правоохранителями как преступление, совершенное на почве ненависти и антисемитизма.

В официальном пресс-релизе полиции говорится: «В связи с попыткой поджога синагоги в Финчли задержаны два человека».

По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых, одетых в темную одежду и балаклавы, проникли на территорию синагоги после полуночи 15 апреля.

Они установили две стеклянные бутылки возле окон здания, после чего бросили кирпич в синагогу.

Одна из бутылок, предположительно наполненная бензином, была разбита кирпичом. Однако возгорания не произошло, после чего злоумышленники покинули место происшествия. Никто не пострадал, здание синагоги также не получило повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали двух человек после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере города.

Неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне, и взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

Поздно вечером у здания организации «Христиане за Израиль» в Нейкерке на востоке Нидерландов прогремел взрыв.