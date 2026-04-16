Польского наемника ВСУ приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд Луганской Народной Республики назначил 13 лет исправительной колонии строгого режима наемнику из Польши за участие в боевых действиях в рядах ВСУ, передает ТАСС.
Мужчина был осужден по статье о наемничестве.
«Верховным судом ЛНР постановлен обвинительный приговор в отношении 47-летнего гражданина Республики Польша Флачека К. Й. – жителя города Мысловице, который в целях получения материального вознаграждения прибыл в зону проведения СВО и принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований, где был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил РФ», – отмечается в сообщении суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польский наемник Кшиштоф Флачек оказался в плену у российских военных. На допросе иностранец рассказал о принудительной службе своего деда в вермахте.