МИД рекомендовал россиянам избегать поездок на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Климов заявил, что россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, которые вовлечены в военный конфликт, передает РИА «Новости».

«На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт», – подчеркнул Климов.

Он призвал также избегать транзитных маршрутов, проходящих через этот регион, и использовать авиаперевозчиков, базирующихся там, только с большой осторожностью. В преддверии майских праздников Климов советует гражданам России оценивать риски и избегать поездок в регионы с высоким уровнем напряженности.

По его словам, при выборе направления для путешествия следует руководствоваться информацией с официальных ресурсов МИД России, Минэкономразвития России, а также органов страны, которую планируется посетить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел предложило россиянам избегать критических объектов на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать вывозные рейсы для граждан из этого региона.

Дипломатическое ведомство также призвало туристов отменить поездки в страны Персидского залива.