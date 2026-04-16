  Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    Французских трудящихся лишают Первомая
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»
    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня

    Армия Израиля ликвидировала трех высокопоставленных командиров ХАМАС

    Военные Израиля уничтожили главу подразделения связи и двух командиров ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе точечных ударов по сектору Газа уничтожены высокопоставленные функционеры радикального палестинского движения, отвечавшие за внутреннюю связь и производство, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Представители Армии обороны Израиля отчитались об успешной операции по устранению трех руководителей радикального движения, передает ТАСС. Среди убитых оказался глава подразделения связи в районе города Газа.

    «ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения связи ХАМАС в городе Газа. В результате еще одного удара были уничтожены два командира производственного подразделения ХАМАС», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    В ведомстве подчеркнули, что перед атакой военные предприняли специальные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению. Для этого применялись высокоточные боеприпасы и велось постоянное наблюдение с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильские военные уничтожили главу службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа Рашида Джаджуха.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются исключительно молдавскими оценками, сообщил источник в Москве. Кишиневу предстоит урегулировать ряд вопросов, в том числе долг перед организацией.

    По его словам, Кишиневу предстоит обсуждать все вопросы, связанные с выходом, непосредственно с исполнительным комитетом организации, передает РИА «Новости».

    «На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что страна намерена выйти из СНГ через год и уже уведомила об этом Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ больно ударит по Молдавии.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественный бизнес и государственные структуры впервые столкнулись с жестким дефицитом трудовых ресурсов на фоне рекордного снижения уровня безработицы до 2,1%, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Российская экономика начала испытывать исторические ограничения, связанные с нехваткой кадров, передает РИА «Новости». Подобная ситуация стала абсолютно новым вызовом как для предпринимателей, так и для государственного аппарата.

    Выступая на Биржевом форуме Московской биржи, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула масштаб происходящих изменений. «Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса», – заявила она.

    Текущие тенденции на рынке труда подтверждаются официальной статистикой. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране продолжил падение, сократившись в феврале до 2,1% по сравнению с январским показателем в 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сохранении уровня безработицы на историческом минимуме в 2,1%.

    Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее отметила сложность удержания персонала на российских предприятиях.

    В правительстве назвали происходящие на рынке труда изменения беспрецедентным структурным сдвигом.

    16 апреля 2026, 09:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении самолетов F-16 и Mirage на украинском аэродроме
    Подполье сообщило об уничтожении самолетов F-16 и Mirage на украинском аэродроме
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На украинском военном аэродроме Долгинцево в результате удара ликвидированы истребители западного производства, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Несколько боевых самолетов F-16 и Mirage были уничтожены на территории аэродрома Долгинцево в Кировоградской области, указал Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо западных истребителей, в результате атаки на военный объект были ликвидированы иностранные пилоты, добавил представитель подполья.

    Осенью российские войска атаковали крупную базу с истребителями F-16 в пригороде Полтавы. В мае военные нанесли удар по аэродрому базирования американских самолетов в том же регионе.

    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Нарышкин: ВСУ скоро утратят способность к сопротивлению

    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    World Gymnastics вынесла Ильтеряковой предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.

    Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».

    Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.

    Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.

    World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    15 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии

    Путешественники из России заняли второе место по визитам в Грузию в первом квартале этого года

    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии
    @ EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Свыше 1 миллиона трехсот тысяч международных путешественников посетило Грузию в первом квартале этого года, россияне с показателем в 230 717 человек уступают только гражданам Турции (238 368), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В целом в первом квартале граждане России совершили на 5,2 процента больше путешествий в Грузию, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено 219 тыс. 264 визита, сообщает Национальная администрация туризма Грузии в среду.

    Между двумя странами нет дипломатических отношений после конфликта 2008 года, но поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

    На третьем месте среди посетивших Грузию в первом квартале международных визитеров – граждане Армении (160 473).

    В 2025 году Грузию посетило 7 803 239 международных путешественников, на первом месте – граждане России: 1 579 764.


    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    16 апреля 2026, 08:54 • Новости дня
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    @ Pius Koller/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские власти могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

    Кузнецов заявил, что власти Финляндии могут пересмотреть ранее заключённые сделки россиян с недвижимостью, передает ТАСС.

    По словам дипломата, в последние годы условия покупки недвижимости для граждан России ужесточались, а в 2025 году был полностью запрещён такой вид сделок под предлогом «национальной безопасности».

    Кузнецов подчеркнул, что эти ограничения являются дискриминацией по принципу гражданства и противоречат международному праву. Он также отметил, что, по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, власти Финляндии обсуждают возможность пересмотра уже совершённых сделок россиян с недвижимостью задним числом.

    Посол добавил, что пока соответствующего законодательства не принято, однако не исключил, что такие меры могут появиться. Кузнецов заявил о готовности оказывать поддержку россиянам в случае введения подобных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии изучает возможность вмешательства в завершенные за последние двадцать лет сделки россиян с недвижимостью.

    Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект об ограничении покупки жилья гражданами России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные инициативы Хельсинки «охотой на ведьм».

    16 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска сталкиваются с массовыми потерями личного состава из-за объединения неподготовленных мобилизованных бойцов с элитными частями на передовой, систему разработал главком ВСУ Александр Сырский, сказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По всей линии фронта фиксируется присутствие разношерстных отрядов противника, сказал Марочко ТАСС.

    «Разношерстные подразделения – это когда так называемое пушечное мясо идет вперемешку с более-менее боеспособными подразделениями», – отметил специалист.

    Он добавил, что подобная стратегия Сырского вызывает резкое недовольство среди националистов из-за высокой смертности сослуживцев.

    Эксперт подчеркнул, что путем объединения сил киевские власти пытаются сформировать хотя бы минимально боеспособные группы. Ранее сообщалось, что украинское командование регулярно отправляет мобилизованных граждан и элитные резервы в мясные штурмы на краснолиманском направлении.

    Ранее пленный разведчик ВСУ Евгений Бодейко называл главнокомандующего украинской армией Александра Сырского мясником из-за манеры командования.

    16 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    Стало известно о самоубийстве популярного военного блогера Воеводы

    Военный аналитик Рожин сообщил о суициде администратора канала «Воевода вещает»

    Стало известно о самоубийстве популярного военного блогера Воеводы
    @ ZOV_Voevoda

    Tекст: Вера Басилая

    Администратор популярного Telegram-канала «Воевода вещает», летчик вертолета Ка-52 Алексей Земцов, совершил суицид, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Офицер и администратор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов, известный как Воевода, покончил с собой, передает Lenta.ru.  О смерти Земцова сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    По словам Рожина, Земцов служил летчиком ударного вертолета Ка-52 и имел звание гвардии старшего лейтенанта.

    Telegram-канал «Воевода вещает» был одним из крупнейших военных ресурсов в российском сегменте, на него подписаны более 160 тыс. человек.

    В феврале 2024 года умер российский военный блогер Андрей Морозов с псевдонимом Мурз.

    В октябре того же года МВД опровергло слухи об убийстве военного блогера Егора Гузенко в отделении полиции в Ставрополье.

    16 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Германии разрушил своим отношением к Грузии «миф о немецкой точности», заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью компании «Рустави-2».

    Комментируя отказ Берлина менять с 2024 года сведения о руководстве Грузии на сайте МИД Германии, глава грузинской дипломатии отметила, что это происходит «несмотря на неоднократные призывы Тбилиси».

    «Разрушен миф о немецкой точности», – сказала она.

    «Сожалею, что МИД Германии проявляет такое упрямство и не делает даже небольшой шаг (нам навстречу)», - отметила Мака Бочоришвили.

    «Мы не наивны, чтобы верить, что это техническое недоразумение, которое два года не могут исправить сотрудники МИД Германии, – заявила она. – Мы этого не примем. Германия должна проявить волю и разместить о Грузии верную информацию».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Грузии в официальной ноте потребовало от правительства Германии обновить официальный сайт внешнеполитического ведомства, которое продолжает указывать президентом Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в конце 2024 года. МИД Германии также продолжает указывать министром иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, который уже давно не занимает этот пост, а назначен послом в Великобританию.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отношение МИД Германии к Грузии «дешевым».

    15 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе из списка Минобороны целями для ВС России
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе из списка Минобороны целями для ВС России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обнародованный Минобороны список адресов предприятий, где в Европе производят БПЛА для ударов по России, следует воспринимать как список потенциальных целей для ВС России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в соцсети X на английском языке отметил, что адреса европейских предприятий по производству БПЛА, опубликованные Минобороны России, следует рассматривать как потенциальные цели для российских военных, передает ТАСС.

    «Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность будет зависеть от развития ситуации», – подчеркнул Медведев. В своем сообщении он добавил: «Добрых снов, европейские партнеры!»

    Позднее Медведев разместил ссылку на англоязычный список предприятий, опубликованный Минобороны России, отметив, что сделал это «по многочисленным просьбам».

    Минобороны России опубликовало названия и адреса украинских и зарубежных предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России.

    Финский политик Армандо Мема назвал британские заводы по сборке беспилотников законными военными целями для России.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

