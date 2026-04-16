Племянник Тарасовой сообщил об улучшении состояния тренера

Племянник Тарасовой рассказал о состоянии ее здоровья

Tекст: Вера Басилая

О положительной динамике в состоянии здоровья Татьяны Тарасовой сообщил ее племянник Алексей Тарасов, передает ТАСС. Он отметил, что тренер идет на поправку после перенесенного заболевания.

Ранее Алексей Тарасов информировал, что Татьяна Тарасова была госпитализирована. Источник сообщил изданию, что причиной госпитализации стали последствия острой респираторной вирусной инфекции.

Татьяне Тарасовой сейчас 79 лет. Она является мастером спорта СССР международного класса и заслуженным тренером СССР с 1975 года. За свою карьеру она тренировала олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова была госпитализирована и находится в реанимации под наблюдением врачей.