Израильская авиация разрушила последний мост через реку Литани

Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях в случае войны в Иране, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, оценивая ситуацию вокруг Ормузского пролива.

«Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы и Пекина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

Власти Ирана анонсировали создание особого режима для этого морского пути.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о стремительном изменении обстановки в данном регионе.