    Скворцова сообщила о завершении разработки новых онковакцин в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В России в 2026 году планируется завершить создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и двух видов меланомы, сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в текущем году завершается разработка персонализированных онковакцин, предназначенных для терапии глиобластомы, кожной и увеальной меланомы, передает РИА «Новости».

    Скворцова сообщила о создании в России собственной вакцины от пневмококка.

    В России первый пациент перенес вакцинацию от рака без осложнений.

    ФМБА получило одобрение на клиническое применение вакцины против рака кишечника.

    14 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Раймонд Паулс сообщил о госпитализации

    Легендарный автор советских музыкальных хитов рассказал о своем пребывании в больнице на фоне ухудшения самочувствия.

    Раймонд Паулс сообщил агентству РИА «Новости», что в настоящий момент проходит лечение в больнице из-за проблем со здоровьем.

    «Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», – заявил композитор.

    Ранее в 2024 году латвийское издание Privata Dzive писало, что Паулс может завершить творческую карьеру из-за ухудшения зрения. В публикации отмечалось, что после операции Паулс перестал носить очки и столкнулся с трудностями при работе с нотами.

    Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. Он написал музыку к известным песням Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле. Композитор удостоен звания народного артиста СССР и является лауреатом премии Ленинского комсомола. В период с 1989 по 1993 год Паулс занимал пост министра культуры Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Раймонд Паулс аннулировал все юридические права своих представителей на фоне конфликта вокруг организации юбилея.

    Президент России Владимир Путин поздравил композитора с 90-летием и отметил значимость его музыки для разных поколений.

    Раймонд Паулс заявил о намерении завершить музыкальную деятельность из-за проблем со зрением.

    15 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Ученые выявили связь между очередностью рождения и склонностью к заболеваниям
    Tекст: Мария Иванова

    Старшие дети в семье чаще страдают аллергией и тревожными расстройствами, тогда как младшие больше подвержены риску мигреней и злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые.

    Ученые проанализировали данные более 10 млн братьев и сестер, выявив связь между порядком рождения и 150 медицинскими состояниями, передает New Scientist.

    Исследование показало, что первенцы чаще сталкиваются с нейроразвивающими нарушениями, включая аутизм и синдром Туретта, а также с акне и поллинозом.

    Вторые дети в семье продемонстрировали повышенный риск развития гастрита, заболеваний желчевыводящих путей и опоясывающего лишая.

    «В целом, это кажется действительно тщательным исследованием», – заявила исследовательница Джулия Рорер из Лейпцигского университета. При этом она подчеркнула, что выявленные ассоциации носят умеренный характер.

    Специалисты предполагают, что склонность старших детей к аллергиям может объясняться гипотезой выработки иммунной толерантности у младших из-за микробного обмена. Кроме того, более высокая распространенность аутизма у первенцев может отражать сочетание биологических и экологических факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог объяснила причины роста числа диагностированных случаев аутизма у детей. Ученые выявили связь между этим расстройством и редким генетическим заболеванием.

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщал о планах исследований влияния экотоксинов на развитие данной болезни.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа Римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути папа Римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Красное мясо вернулось на первое место пищевой пирамиды США
    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах наблюдается резкий рост потребления говядины, несмотря на многочисленные исследования, связывающие красное мясо с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

    Новые диетические рекомендации американского правительства отвели красному мясу главное место в пищевой пирамиде, передает New Scientist. Это стало резким отходом от политики последних десятилетий, когда врачи советовали ограничивать потребление таких продуктов.

    «Для потребителей это очень запутанно. Вы смотрите на эту картинку – на которой изображен огромный кусок стейка – и, естественно, скажете: «О! Я могу есть столько стейка, сколько захочу», – заявила Сара Блейч из Гарвардского университета, ранее работавшая в Министерстве сельского хозяйства США.

    Популярность говядины подогревается соцсетями, где инфлюенсеры пропагандируют плотоядную диету и использование говяжьего жира. Даже ведущий чиновник здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший хвастался в интернете, что жарил индейку на День благодарения в говяжьем жире, продвигая инициативу «Сделаем Америку снова здоровой».

    Между тем, научные данные свидетельствуют об обратном. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала переработанное мясо канцерогеном, а красное мясо – вероятным канцерогеном. Исследования показывают, что ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%, а 100 граммов красного мяса – на 17%.

    Недавние исследования также выявили связь между потреблением непереработанного красного мяса и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что проблема кроется не только в насыщенных жирах, но и в веществе ТМАО, которое вырабатывают кишечные бактерии при расщеплении соединений, содержащихся в говядине. ТМАО вызывает воспаление кровеносных сосудов и способствует накоплению холестерина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав США опубликовал новые рекомендации по питанию с акцентом на животные белки.

    Президент США ранее предложил закупать аргентинскую говядину для снижения внутренних цен.

    14 апреля 2026, 03:40 • Новости дня
    Врач Казанцева опровергла мифы о пользе черники и моркови для зрения
    Tекст: Катерина Туманова

    Мнение о пользе моркови и черники для зрения не подтверждается клиническими исследованиями, а их эффективность зависит от наличия дефицита витаминов у человека, заявила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава РФ Ангелина Казанцева.

    «Морковь улучшает зрение – это миф. Нет дефицита витамина А – морковь не нужна. <…> Антоцианы черники в лабораторных условиях укрепляют капилляры сетчатки. Но в рандомизированных клинических испытаниях (например, исследование на 300 пациентах с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) черника не показала значимого улучшения остроты зрения или замедления прогрессирования болезни», – сказала Казанцева ТАСС.

    Специалист добавила, что экстракт черники в сочетании с проантоцианидинами из виноградных косточек способен уменьшать зрительную усталость у людей, работающих за компьютером, снижая спазм аккомодации после долгого времени за экраном.

    При этом более выраженный эффект дают экстракт гинкго билоба и астаксантин из водорослей Haematococcus pluvialis, причем астаксантин превосходит антоцианы по антиоксидантной активности в десять раз, отметила Казанцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офтальмолог объяснила влияние светодиодных гирлянд на зрение зимой. Врач дала рекомендации, как сохранить зрение при работе у компьютера. Офтальмолог дал советы, как избежать синдрома «цифрового утомления глаз».

    16 апреля 2026, 01:14 • Новости дня
    Минздрав обновил правила оформления больничных
    Tекст: Антон Антонов

    Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных листов, сообщается в соответствующем документе.

    Новые нормы касаются в том числе родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и самозанятых граждан - последние теперь также имеют право на получение листка нетрудоспособности, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, родитель в период такого отпуска сможет сохранить право на пособие, даже если в это время работает у другого страхователя. Это означает возможность совмещать декрет с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, открывающий возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные. В феврале Минздрав предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам.

    14 апреля 2026, 04:55 • Новости дня
    Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в рацион сардин, печени трески и минтая помогает повысить когнитивные способности и снизить стресс у школьников перед экзаменами, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

    «Всего шесть недель отделяют выпускников от основного периода сдачи ЕГЭ. В оставшееся время можно не только зубрить билеты, но и буквально «прокачать» мозг с помощью правильной рыбы. Сардины, печень трески и минтай – природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу«, – сказала врач РИА «Новости».

    Мизинова пояснила, что омега-3 жирные кислоты из сардин за шесть-восемь недель полностью обновляют оболочки нервных клеток, что позволяет улучшить передачу сигналов между нейронами.

    Витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и способствует лучшему удержанию информации. Баланс селена и йода, который содержится в минтае, помогает снизить уровень гормона стресса кортизола.

    Диетолог рекомендовала включать в рацион один раз в неделю 30-40 грамм печени трески для восполнения дефицита витамина D или употреблять этот продукт курсом в течение недели.

    Кроме того, Мизинова советует ежедневно или через день есть 100-150 грамм отварного или запеченного минтая, а также три раза в неделю включать в рацион 80-100 грамм сардин в собственном соку на цельнозерновом хлебе или в салате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала полезный напиток для офисных работников. Психолог Элен Хачатрян отметила, что употребление шоколада помогает бороться с хандрой и поднимать настроение. Доктор Лебедева назвала усиливающие сонливость продукты.

    15 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Продажи российских аналогов «Оземпика» выросли втрое в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Рынок российских препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост, что связано с увеличением спроса на аналоги «Оземпика».

    Продажи российских аналогов препарата «Оземпик» для лечения диабета и снижения веса выросли в 3,3 раза в первом квартале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

    За январь-март 2026 года отечественные препараты на основе семаглутида и тирзепатида реализовали на сумму 16,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи составили 5,1 млрд рублей.

    В количественном выражении также наблюдается значительный рост: с 942 тыс. упаковок в первом квартале 2025 года до 2,76 млн упаковок в этом году.

    Сейчас выпуском этих лекарств на российском рынке занимаются компании «Промомед», «Герофарм», «ПСК Фарма», «Фармсинтез» и «Фармстандарт».

    Эксперты ЦРПТ отмечают, что увеличился спрос и на препараты от облысения с действующими веществами миноксидил и финастерид: за три месяца текущего года реализовали 588 тыс. упаковок на 549,1 млн рублей, что на 7,8% и 24% больше по количеству и сумме соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев заявил о признании препарата «Оземпик» важной частью терапии ожирения при условии комплексного подхода и соблюдении мер безопасности.

    14 апреля 2026, 02:04 • Новости дня
    Более 6 тыс. россиян с начала сезона обратились за медпомощью из-за клещей

    Tекст: Катерина Туманова

    В разных регионах России отмечен рост числа укусов клещей, а более 6 тыс. человек уже обратились за медицинской помощью, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Петербурге, приводит РИА «Новости» данные ведомства.

    Там отметили, что зимне-весенний период 2026 года на большей части территории страны оказался благоприятным для сохранения высокой численности клещей. С начала сезона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились более 6 тыс. россиян.

    Более 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. В профилактических целях в 30 регионах России обработано более 4,3 тыс. гектаров акарицидными средствами.

    «Важно не забывать об индивидуальной защите от клещей – использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация», – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор в конце марта сообщил о начале активности клещей в России, а также рассказали о заражении клещевым энцефалитом без укуса клеща.

    Газета ВЗГЛЯД подготовила справочник о клещах весной 2026: сезон активности, как защититься и проверить участок на наличие клещей.

    15 апреля 2026, 04:45 • Новости дня
    Профессор Касымбеков указал на разрушительное влияние мата на здоровье

    Tекст: Катерина Туманова

    Частое использование нецензурных выражений вызывает ухудшением здоровья и сокращением жизни, сообщил профессор и доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков.

    «Чистая речь – она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так. Для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове», – заявил профессор в беседе с РИА «Новости».

    По словам Касымбекова, ругань провоцирует в организме значительный выброс энергии, которая, если не найти ей правильное применение, переходит в разрушительное русло и наносит вред здоровью.

    Он подчеркнул, что раньше крепкое слово помогало в тяжелых условиях мобилизовать силы. Когда приходилось побеждать в войнах «благодаря крепкому словцу», строить Большой Чуйский канал или ДнепроГЭС, «необходимо мобилизовать силы, там эта сила давала огромную энергию».

    «А когда в повседневности мы пытаемся вставлять речь какие-то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную», – считает Касымбеков.

    Профессор сослался на медицинские исследования, согласно которым люди, часто использующие мат, чаще болеют, медленнее выздоравливают и живут меньше.

    Для долгой жизни необходимо стремиться к гармоничному внутреннему миру, в том числе следить за чистотой выражаемых мыслей, резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом. В Госдуме в 2025 году предложили увеличить штрафы за мат в десять раз. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах.

    16 апреля 2026, 03:34 • Новости дня
    Власти России рекомендовали усовершенствовать систему оплаты труда медиков

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России, работодатели и профсоюзы подготовили рекомендации по оплате труда медиков, следует из соответствующих документов.

    В них рекомендуется «устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты». Уточняется, что речь идет о доле оклада без учета компенсационных выплат. При этом общий размер зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода работника, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рекомендации направлены на сохранение кадрового потенциала и повышение престижности работы в здравоохранении, а также на снижение разрыва в оплате труда внутри региона. Для сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях, повышение зарплаты должно составлять минимум 4% от оклада, установленного для нормальных условий труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков. Глава ФФОМС Илья Баланин сообщил о среднемесячной зарплате врачей в системе ОМС в 2025 году в размере 147 тыс. рублей.

    15 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Врач Щербина рассказала о влиянии смеха на качество сна и давление

    Tекст: Катерина Туманова

    Частый искренний смех помогает пожилым людям снизить риск гипертонии и улучшить сон за счет уменьшения стресса и выработки эндорфинов, рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Екатерина Щербина.

    Она отметила, что исследования с участием более 22 тыс. пожилых пациентов показали: регулярный смех в сочетании с ощущением счастья способствует снижению риска развития гипертонии. Такой эффект объясняется уменьшением внутреннего напряжения и уровня стресса, что приводит к снижению выработки кортизола и адреналина, а также улучшает функцию сосудов, передает ТАСС.

    Эксперт подчеркнула, что смех не может заменить назначенное лечение, но включение большего количества юмора в повседневную жизнь полезно для здоровья. Кроме того, смех стимулирует выработку эндорфинов и тем повышает толерантность к боли, как показали результаты исследований.

    Щербина добавила, что смех положительно влияет на качество сна, помогает справляться с трудными ситуациями благодаря когнитивной и эмоциональной регуляции, способствует улучшению социальных отношений и снижению уровня гнева.

    «Снижение уровня гнева, усиление чувства удовольствия, отстранение от стресса, улучшение социальных отношений и позитивная реакция окружающих являются последствиями искреннего смеха с участием глазных мышц», – сообщила она.

    При этом Щербин предупредила, что неконтролируемый «гомерический» смех у людей с определенными заболеваниями может привести к осложнениям, таким как приступы бронхиальной астмы, ущемление грыжи, вывих челюсти, недержание мочи или обмороки, особенно при повышении внутрибрюшного давления и избытке кислорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр назвал самые забавные названия населенных пунктов в России. Невролог выявила связь между смартфоном под подушкой и нарушениями сна. Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1.

    16 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    Врач Романенко рассказала, как сохранить молодой голос в пожилом возрасте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активный образ жизни, гимнастика и равномерные голосовые нагрузки помогут сохранить молодость связок и предотвратить возрастные изменения голоса, сообщила во Всемирный день голоса врач-оториноларинголог (фониатр) ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ, к. м. н. Светлана Романенко.

    Романенко рассказала, что активный образ жизни, регулярные гимнастические упражнения и равномерные голосовые нагрузки помогают сохранить молодость голосовых связок и предотвратить возрастные изменения голоса, передает ТАСС.

    «Если возрастные изменения голоса наступили, то надо поддерживать общий мышечный тонус за счет активного образа жизни, а голосовые нагрузки должны быть регулярными», – подчеркнула специалист. Она добавила, что пожилым лекторам не стоит перегружать голос, проводя занятия раз в неделю по несколько часов, а лучше равномерно распределять нагрузки и, при необходимости, использовать микрофон.

    Романенко советует одиноким пожилым людям читать вслух по 15 минут три-четыре раза в день для поддержания тонуса мышц гортани. Старение голоса чаще всего проявляется в изменении тембра – у мужчин он становится выше, а у женщин ниже. На устойчивость к нагрузкам негативно влияют дистрофические процессы слизистой оболочки, ослабление мышц, снижение слуха и нарушения дыхания.

    Врач объяснила, что пожилые люди часто не могут долго и качественно удерживать воздушный поток, из-за чего голос становится прерывистым, особенно при пении. В то же время степень изменений индивидуальна и иногда голос с годами практически не меняется.

    Контролировать возрастные изменения можно с помощью специальных голосовых и дыхательных упражнений под наблюдением фонопеда. Противопоказаний к умеренным голосовым нагрузкам у пожилых пациентов нет, а при необходимости всегда можно проконсультироваться с врачом-фониатром для обследования и получения рекомендаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Александр Зацепин в день своего столетия назвал утреннюю зарядку и работу главными секретами сохранения молодости.

    Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская назвала 120 лет реально достижимой продолжительностью жизни.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал делать акцент на продлении здоровой жизни и профилактике хронических заболеваний.

    16 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Хирургическое лечение ожирения включили в полис ОМС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители России, страдающие от лишнего веса, получили возможность пройти оперативное лечение по полису обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил о расширении программы ОМС, включившей хирургическую помощь для россиян с ожирением. Теперь пациенты с этим диагнозом могут получить необходимое хирургическое лечение бесплатно в рамках государственной программы, передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что такое решение принято для усиления мер борьбы с ожирением, которое стало одной из актуальных проблем здравоохранения. Он подчеркнул, что вопросы ожирения получили отдельное внимание в программе государственных гарантий, где и появилась возможность оперативного вмешательства для данной категории граждан.

    Министр сделал заявление во время IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России. Ранее подобная помощь предоставлялась только в отдельных случаях или за счет личных средств пациентов.

    Ранее Мурашко сообщил об увеличении числа школьников с ожирением.

    Правительство расширило программу государственных гарантий, и теперь россияне смогут проходить лечение российскими онковакцинами бесплатно по полису ОМС.

    16 апреля 2026, 06:31 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о снижении заражений COVID-19 в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снижение заболеваемости ковидом отмечается в России, однако преобладающим штаммом остается XFG Stratus, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться, однако на данный момент преобладающим штаммом остается XFG Stratus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За последнюю неделю в стране было зафиксировано 2,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре уточнили, что научные организации продолжают проводить молекулярно-генетический мониторинг возбудителей инфекции, анализируя пробы из всех регионов России. Такая работа позволяет своевременно выявлять новые варианты вируса и оценивать их распространение.

    Штамм Stratus появился в результате слияния двух сублиний «Омикрона» и был впервые обнаружен в январе 2023 года в Канаде. Всемирная организация здравоохранения отнесла его к вариантам, требующим наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геновариант коронавируса XFG (Stratus) преобладает в России последние три месяца.

    Доля этого штамма среди новых случаев COVID-19 составляет 99%.

    Впервые данный вариант обнаружили в стране 24 апреля 2025 года.

    16 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мурашко назвал четыре главные угрозы для здоровья россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Наибольший урон физическому состоянию людей сегодня наносят сахарный диабет, ожирение, гипертония, а также различные атеросклеротические поражения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил самые опасные для человека болезни, передает РИА «Новости».

    Выступая на четвертом съезде Профсоюза работников здравоохранения, руководитель ведомства подчеркнул важность своевременной диагностики недугов.

    «Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии – атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания», – сказал Мурашко.

    Помимо этого, серьезный вред организму наносят сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертония. Руководитель ведомства добавил, что именно эти четыре патологии в настоящее время причиняют максимальный ущерб состоянию здоровья населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минздрава призвал сделать акцент на профилактике атеросклероза для продления здоровой жизни.

    Главный специалист Минздрава Московской области Роман Горенков отнес сахарный диабет и гипертонию к главным причинам смертности россиян.

    Ранее Михаил Мурашко осудил идеологию токсичного бодипозитива из-за отрицания вреда ожирения.

