Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила негативное отношение к растущей популярности «соло-материнства», передает НСН.

По ее мнению, воспитание ребенка исключительно матерью может пагубно отразиться на его развитии и формировании характера.

«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации», – заявила депутат.

Останина отметила, что отсутствие мужского влияния приводит к появлению «женственных мужчин» и формированию модели одинокой семьи. Она предложила рассмотреть вопрос законодательного регулирования искусственного оплодотворения для одиноких женщин, сославшись на существующий запрет суррогатного материнства для одиноких мужчин.

Парламентарий посоветовала россиянкам, разочаровавшимся в институте брака, обратить внимание на участников спецоперации, назвав их «настоящими мужчинами».

В то же время зампред комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина подчеркнула право женщины самостоятельно принимать решение о рождении ребенка, хотя и согласилась с важностью роли отца в воспитании.

