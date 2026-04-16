Daily Mail: Экс-глава МВБ США накопила миллионные долги

Экс-глава МВБ США Ноэм с супругом накопили долги на сумму более 2,6 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Финансовая отчетность свидетельствует о серьезных долгах бывшей главы американского ведомства и ее мужа Брайана, передает РИА «Новости». По данным СМИ, существенная часть средств была взята в качестве займов на развитие бизнеса и ипотеку начиная с 2020 года.

«Ноэм и ее… муж Брайан взяли займы на более 2,6 миллиона долларов с 2020 года», – отмечает британское издание. При этом журналисты выяснили, что супруг экс-министра регулярно тратил десятки тысяч долларов на оплату услуг моделей на специализированных сайтах для взрослых.

Эксперты в сфере национальной безопасности предупреждают, что подобное поведение мужа могло сделать Кристи Ноэм уязвимой для шантажа. На своем посту она обладала доступом к строго засекреченным материалам государственной важности.

Напомним, генеральный инспектор министерства ранее инициировал расследование контрактов, заключенных в период руководства Ноэм. Сама она лишилась должности после инцидентов с гибелью двух протестующих в Миннесоте, став первым уволенным министром за время президентства Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отправил Кристи Ноэм в отставку с поста главы Министерства внутренней безопасности. Американский Сенат утвердил новым руководителем этого ведомства Марквейна Маллина.

Супруг бывшей чиновницы Брайон Ноэм оказался в центре скандала из-за переписки с моделями из фетиш-среды.