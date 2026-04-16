Судебные приставы с начала года взыскали 1,4 млрд рублей штрафов в Москве

Tекст: Вера Басилая

Судебные приставы в Москве за первый квартал 2026 года взыскали почти 1,4 млрд рублей по административным штрафам. Информация об этом была озвучена в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, передает АГН «Москва».

Руководитель московского управления ФССП Николай Коновалов заявил: «Каждый штраф – это не просто цифра в базе, а обязанность перед законом».

Он добавил, что такие меры, как арест имущества, ограничение выезда за границу и лишение водительских прав, не являются только средством давления, а выступают инструментами, которые вынуждают граждан выполнять возложенные на них обязательства.

За первые девять месяцев 2025 года судебные приставы взыскали с россиян более 900 млрд рублей долгов.

В Москве неплательщики алиментов погасили крупные задолженности после угрозы ареста автомобилей.