Мэра во Франции обвинили в смерти женщины при госпитализации в психлечебницу

Во Франции мэра обвинили в гибели женщины при принудительной госпитализации

Tекст: Мария Иванова

Недавно переизбранному главе коммуны Плуан Мишелю Догану предъявили обвинения из-за смерти 66-летней женщины, передает РИА «Новости». Инцидент произошел седьмого апреля, когда политик вместе с членом местного совета пытался добиться принудительного лечения местной жительницы. Причиной стали жалобы соседей на ее поведение.

«Мэру Плуана, коммуны в Кот-д'Армор, были предъявлены обвинения в «умышленных насильственных действиях, повлекших за собой смерть» пожилой женщины… Он был помещен в заключение», – говорится в сообщении местной прокуратуры. Выяснилось, что чиновник и еще три человека удерживали жертву прижатой к земле в течение 15 минут.

Медицинская экспертиза подтвердила, что смерть пенсионерки напрямую связана с произошедшим насилием. Главе коммуны и депутату дополнительно инкриминируют произвольное задержание, повлекшее гибель человека. Члена совета поместили под судебный контроль, а 79-летнего градоначальника отправили под стражу.

Двоих других участников инцидента отпустили на свободу. Сообщается, что во время конфликта они принесли ремень и веревку для связывания жертвы.

