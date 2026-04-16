Набиуллина заявила о намерении завершить эпоху высокой инфляции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему намерен завершить период высокой инфляции, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что по итогам текущего года планируется подвести черту под пятилетием ускоренного роста цен.

Набиуллина сообщила, что Банк России не ставит целью любой ценой достичь уровня инфляции в 4% к концу года. Тем не менее регулятор сохраняет прогноз по инфляции в диапазоне от 4,5% до 5,5%.

«Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции», – заявила глава ЦБ в ходе выступления.

Она отметила, что длительный период высокой инфляции оказывается самым дорогостоящим для экономики и граждан, поскольку приводит к высоким процентным ставкам и удорожанию кредитов. Набиуллина подчеркнула, что доступные кредиты и низкие ставки возможны только при низкой инфляции, а стоимость фондирования не может быть ниже уровня инфляции.

Ранее председатель Банка России пообещала дальнейшее снижение темпов роста цен в стране.

При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на стабильно высоком уровне.