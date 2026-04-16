Prabhudas Lilladher: Расходы Индии на импорт нефти вырастут на 70 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Расходы Индии на импорт нефти могут увеличиться на 70 млрд в течение года из-за сохраняющихся высоких цен на рынке энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на данные Prabhudas Lilladher.

Аналитики отмечают, что стоимость барреля нефти вряд ли вернется к прежнему уровню в 65 долларов за баррель, который был до начала боевых действий в Персидском заливе. Индия ежедневно закупает 4,3 млн баррелей нефти, тратя на это около 180 млрд долларов ежегодно. Из-за скачка цен расходы могут увеличиться на 70 млрд долларов.

Маршрут через Ормузский пролив имеет решающее значение для контроля за ростом цен на углеводороды. Эскалация конфликта между Ираном и США способна дополнительно уменьшить объемы поставок и увеличить стоимость нефти. Даже при снижении напряженности, эксперты считают, что рост стоимости фрахта, страховок и проблемы с доступностью танкеров сохранятся.

Prabhudas Lilladher заявила: «В ближайшие месяцы высокие цены на нефть повлияют на инфляцию, спрос и производство в Индии. Мы ожидаем диверсификации источников поставок и роста импорта энергоносителей из США, России, Норвегии, Австралии и других стран».

На фоне обострения конфликта вокруг Ормузского пролива Нью-Дели наращивает закупки российской нефти.

В начале марта два танкера с топливом марки Urals изменили маршрут для разгрузки в индийских портах.

Россия заявила о готовности увеличить поставки энергоресурсов в Индию.