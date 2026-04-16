Финский пилот впервые поднял в воздух истребитель F-35

ВВС Финляндии провели первый полет на истребителе F-35 в США

Tекст: Мария Иванова

Первый полет финского летчика на истребителе F-35 прошел на авиабазе Эббинг в американском штате Арканзас, передает РИА «Новости».

Для обучения пилотов на базу доставили восемь самолетов F-35A, которые пробудут там до начала 2028 года.

«Первый полет финского пилота на истребителе F-35 состоялся 15 апреля в Форт-Смите, штат Арканзас, США», – говорится в заявлении военного ведомства. Всего базовую подготовку по управлению этими машинами пройдут около 150 финских специалистов.

Договор о покупке 64 истребителей F-35 у корпорации Lockheed Martin был заключен в 2021 году. Ожидается, что первые самолеты поступят на вооружение финской армии к концу 2026 года, а полный ввод техники в строй завершится к 2030 году. При этом российский посол Павел Кузнецов ранее отмечал, что хотя эти истребители способны нести ядерное оружие, признаков подобного оснащения у Финляндии пока не наблюдается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финляндские вооруженные силы готовятся к возможному противостоянию с Россией.

Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет средней дальности для новых истребителей F-35A.

В 2024 году финские истребители впервые приняли участие в ежегодных учениях ядерных сил НАТО Steadfast Noon.