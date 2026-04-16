Спецслужбы Грузии расшифровали нового зарубежного координатора радикальных протестов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«СГБ Грузии располагает необходимой информацией, в том числе от зарубежных коллег, и готовит правовое реагирование», - отметила телекомпания, которая утверждает, что с помощью Блажевича готовятся «новые революционные сценарии».

По данным этого СМИ, Блажевич «проводит тренинги и дает конкретные задания».

«Имеди» сообщает, что в тренингах участвуют и оппозиционеры, и представители радикальных молодежных организаций.

Отмечается, что именно по рекомендации Блажевича оппозиционные ТВ начали сообщать о якобы намечающихся кадровых перестановках в правительстве Грузии.

Блажевич является открытым критиком правящей «Грузинской мечты», в частности, за закон «О прозрачности иностранного финансирования». Он призывал ранее к санкциям против руководителей Грузии.

Это не первый за последние годы пример направления в Грузию для организации «цветной революции» иностранных инструкторов. Ранее сообщалось, что курировал протесты грузинских радикалов вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, в том числе работавший на Украине. До этого в Тбилиси проводили тренинги сербские инструкторы, прибывшие в Грузию по приглашению и при финансовой поддержке ныне закрытого администрацией президента Дональда Трампа Агентства США по международному развитию USAID. Они представляли организацию CANVAS и связаны с организацией «Отпор», устроившей в 2000 году революцию в Белграде.