Bloomberg: Пакистан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии

Tекст: Мария Иванова

Дефицит мощности в Пакистане достиг 4,5 тыс. мегаватт, что составляет около четверти от общего спроса, передает Bloomberg. Страна переживает крупнейший энергетический кризис за последние годы.

Ситуация усугубилась после того, как конфликт с участием Ирана фактически перекрыл Ормузский пролив. Кроме того, Катар был вынужден приостановить экспорт со своего крупнейшего завода по производству СПГ после атак в начале марта.

Министерство энергетики предупредило, что веерные отключения в некоторых районах превышают два часа в вечернее время. Местные СМИ сообщают о более длительных периодах без света, доходящих до 14 часов, при этом основной удар приходится на сельскую местность.

«Промышленность сталкивается с отключениями электроэнергии примерно на восемь часов. Это повлияет как на экспорт, так и на местное производство», – заявил президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх.

Кризис разворачивается на фоне подготовки Пакистана к проведению очередного раунда мирных переговоров между Ираном и США. Тем временем Исламабад пытается стабилизировать свои финансы, пополняя валютные резервы. Правительство сообщило о получении 3 млрд долларов финансовой поддержки от Саудовской Аравии.

В четверг сообщалось, что главком Пакистана прибыл в Тегеран для организации переговоров Ирана и США.

Власти Пакистана активизировали дипломатические контакты для возвращения сторон за стол переговоров.