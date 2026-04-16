Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка

Tекст: Татьяна Косолапова

«На практике не существует одного «идеального» времени для выбора загородного участка – у каждого сезона есть свои плюсы. Однако именно весенний период дает покупателю важное преимущество: возможность увидеть реальные особенности участка, которые в другое время могут быть скрыты», – говорит Аракчеева.

Она рассказывает, что после обильных снегопадов и в период активного таяния становится наглядно понятно, как ведет себя участок при повышенной влажности. В том числе, можно увидеть, есть ли застой воды, подтапливается ли территория, насколько быстро уходит влага. Это критически важные параметры, которые напрямую влияют как на комфорт эксплуатации, так и на будущие затраты.

При этом специалист подчеркивает, что весна – не «единственно правильное» время для покупки, а скорее дополнительный инструмент оценки. Грамотный выбор участка должен учитывать совокупность факторов: рельеф, тип грунта, уровень грунтовых вод, наличие дренажных систем и особенности окружающей территории. Если проверка проведена профессионально, участок можно безопасно приобретать в любое время года.

«Если участок подтапливается, важно сразу понять: это не временная неприятность, а системная особенность территории. Многие собственники пытаются решить проблему точечно, например, откачивают воду. Но это дает лишь краткосрочный эффект. Откачка воды – это как лечить симптом, а не причину. Ключевое решение в данном случае заключается в правильно организованной инженерной защите участка», – делится эксперт.

Для этого, продолжает она, в первую очередь применяются дренажные системы. Они бывают двух видов: поверхностные, которые предназначены для отвода дождевой и талой воды, и глубинные, используемые для снижения уровня влаги в грунте. Также от подтоплений загородной территории может помочь поднятие уровня участка, формирование уклонов для стока воды, устройство отмостки и водостоков и гидроизоляция фундамента.

«В ряде случаев без комплексного подхода проблему решить невозможно – приходится менять рельеф участка и фактически заново его формировать. Что касается популярных советов вроде посадки берез, это может частично повлиять на влажность, но не решает проблему при серьезном подтоплении. Растения могут помочь, но не заменят инженерные решения», – делится собеседница.

Отдельно она обращает внимание на то, что если участок находится в зоне подтопления, строительство капитальных объектов допускается только при наличии инженерной защиты. «Это уже не вопрос комфорта, а вопрос соблюдения норм и возможности в принципе реализовать строительство», – заключила Аракчеева.

Ранее в МЧС России сообщили, что около 3 тысяч приусадебных участков остаются в зоне подтопления в 36 российских субъектах.