Хирургическое лечение ожирения включили в полис ОМС

Хирургическая помощь при ожирении россиянам стала доступна по ОМС

Tекст: Вера Басилая

Мурашко сообщил о расширении программы ОМС, включившей хирургическую помощь для россиян с ожирением. Теперь пациенты с этим диагнозом могут получить необходимое хирургическое лечение бесплатно в рамках государственной программы, передает РИА «Новости».

Мурашко отметил, что такое решение принято для усиления мер борьбы с ожирением, которое стало одной из актуальных проблем здравоохранения. Он подчеркнул, что вопросы ожирения получили отдельное внимание в программе государственных гарантий, где и появилась возможность оперативного вмешательства для данной категории граждан.

Министр сделал заявление во время IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России. Ранее подобная помощь предоставлялась только в отдельных случаях или за счет личных средств пациентов.

Ранее Мурашко сообщил об увеличении числа школьников с ожирением.

