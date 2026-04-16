Миллиардера Сулейманова обвинили в создании преступного сообщества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного в Москве, обвинили в создании преступного сообщества по ст. 210 УК РФ, передает РИА «Новости».

Обвинения также выдвинуты его соучастникам, которых следствие считает участниками этого сообщества. Источник агентства сообщил: «Сулейманову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, соучастникам – в участии в таком сообществе».

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, тогда же ему было предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Миллиардер и другие фигуранты дела с новыми обвинениями не согласны и вину не признают.

Сулейманова подозревают в причастности к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова, а также к убийству в 2004 году бывшего главы ФСФО Георгия Таля. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году.

На одном из судебных заседаний Сулейманов рассказал, что в середине нулевых годов уже был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя акционером IT-компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы отправил миллиардера Ибрагима Сулейманова в СИЗО.

Следственный комитет начал проверку бизнесмена на причастность к другим тяжким преступлениям.

Позже столичная инстанция арестовала троих дагестанских пособников предпринимателя.