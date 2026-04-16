Центробанк отказался снижать инфляцию до 4% к концу года любой ценой

Набиуллина: ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4% к концу года

Tекст: Мария Иванова

Выступая на форуме Московской биржи, глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила отказ от жесткого таргетирования инфляции, передает РИА «Новости». Она отметила, что достижение показателя в 4% к концу года не является самоцелью.

«Почему наш прогноз на этот год – 4,5%-5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые учитывая лаги денежно-кредитной политики могут привести инфляцию к более низким значением, но мы не считаем это целесообразным", – заявила Набиуллина.

Руководитель Банка России добавила, что в экономике сохраняются проинфляционные риски из-за внешних факторов. Эксперты активно обсуждают возможные последствия перебоев в поставках через Ормузский пролив, что может негативно отразиться на ценах.

По оценке Росстата, в период с 7 по 13 апреля рост цен в стране остановился на нулевой отметке. Всего с начала года индекс потребительских цен прибавил 3,15%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости дальнейшего снижения инфляции в стране.

Глава ЦБ спрогнозировала сохранение этого показателя выше 4% по итогам года.

Регулятор допустил повышение ключевой ставки при реализации инфляционных рисков.