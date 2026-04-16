    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    16 апреля 2026, 10:29 • Новости дня

    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса

    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса
    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого возмущения христиан Дональд Трамп пошел на крайне редкий шаг, удалив из соцсетей скандальное изображение самого себя в образе Спасителя, но перед публикацией он советовался с федеральным чиновником.

    Американский политик перед размещением поста советовался с директором Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пултом, передает Axios. Встреча прошла на выходных во Флориде. «Все думали, что это шутка», – рассказал один из советников.

    Изображение появилось в соцсети Truth Social в день православной Пасхи. Публикация вызвала жесткую критику со стороны христианского сообщества, что заставило политика пойти на редкий шаг и удалить запись. На сгенерированной нейросетью картинке также присутствовало загадочное рогатое существо.

    За несколько часов до этого глава Белого дома жестко раскритиковал папу римского. Политик назвал понтифика слабым в борьбе с преступностью и обвинил в потворстве радикальным левым силам. Оригинальный мем* без демонического существа ранее публиковал сторонник движения MAGA Ник Адамс в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объяснил публикацию скандального изображения желанием предстать в образе врача.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    13 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Tекст: Мария Иванова

    Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом, пообещав продолжить выступать против войны.

    Глава Католической церкви прокомментировал выпады президента США, касающиеся американо-израильского конфликта в Иране, передает AP.

    В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир понтифик отметил, что не боится американской администрации.

    «Ставить мое послание на один уровень с тем, что пытался сделать здесь президент, я думаю, значит не понимать, в чем заключается послание Евангелия», – заявил Лев XIV. Он добавил, что продолжит выполнять миссию Церкви, призывая к миру и осуждая «иллюзию всемогущества», разжигающую войны.

    Ранее глава Белого дома обрушился на первого в истории США папу американского происхождения с резкой критикой.

    В соцсетях президент США назвал понтифика «очень либеральным человеком», который слабо борется с преступностью и ужасен во внешней политике. Он также заявил, что не хочет видеть папу, одобряющего наличие ядерного оружия у Ирана, и посоветовал ему перестать потакать радикальным левым.

    Конфликт обострился после субботней молитвы в соборе Святого Петра, совпавшей с началом американо-иранских переговоров в Пакистане. Хотя Лев XIV не называл имен, его слова о недопустимости массовых ударов явно адресовались руководству США.

    Архиепископ Пол Кокли, возглавляющий Конференцию католических епископов США, выразил разочарование словами Трампа, напомнив, что папа не является политиком.

    Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

    Ранее в понедельник американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    14 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Tекст: Мария Иванова

    Во время исторической поездки в Алжир первый понтифик-августинец решительно ответил на критику президента США, опираясь на наследие ранней христианской церкви, пишет The New York Times.

    Визит папы Льва XIV в Алжир стал возвращением к истокам: он первый понтифик из ордена святого Августина, посетивший места, где проповедовал этот выдающийся богослов ранней церкви, пишет The New York Times. Однако поездка приобрела политический окрас после того, как Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил папу в снисходительности к преступности и потакании радикальным левым.

    Богословы отмечают, что мировоззрение Льва XIV сформировалось под влиянием учения Августина. Это объясняет его смелую реакцию на слова американского лидера и критику конфликта на Ближнем Востоке.

    «Я не боюсь ни администрации Трампа, ни того, чтобы громко говорить о послании Евангелия. И это то, к чему, как я верю, я призван здесь», – заявил папа журналистам в самолете по пути в Африку.

    Комментируя высказывания американского президента, понтифик назвал ироничным само название платформы Truth Social.

    Профессор теологии Университета Вилланова Кевин Хьюз подчеркнул, что позиция папы опирается на труд Августина «О граде Божьем». В нем говорится, что церковь должна поддерживать мир с властями, но обязана возвышать голос, когда библейские ценности или права уязвимых находятся под угрозой.

    Программа визита Льва XIV включает посещение руин Гиппона, где Августин служил епископом с 395 года. Также запланированы встречи с монахами-августинцами и визит в католическую базилику в современном городе Аннаба. Решение стать монахом-августинцем в 26 лет глубоко повлияло на взгляды понтифика, посвятившего себя ценностям общины, бедности и пастырского служения.

    В своей проповеди в Вербное воскресенье папа заявил, что Бог отвергает молитвы тех, кто ведет войну. Эти слова были восприняты как скрытый ответ министру обороны США Питу Хегсету, призывавшему молиться за военную победу. Эксперты ожидают, что Лев XIV, имеющий опыт миссионерской работы в Перу, продолжит опираться на учение Августина в решении политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил резкое недовольство действиями понтифика. В ответ папа римский заявил об отсутствии страха перед американской администрацией.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    13 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном

    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По электоральным позициям Виктора Орбана ударили сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне критики из-за иранской кампании, а также визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах в Венгрии.

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом контексте необходимо упомянуть также и визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. На якорный электорат Орбана он никак не повлиял, но отвернул от «Фидес» так называемую серую зону избирателей – около 15-20%. Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, напомнил аналитик, против «Фидес» сыграли также внутрипартийные скандалы и высокая инфляция в Венгрии в последние два года. «Кроме того, в стране есть запрос на смену поколений. С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера», – отметил собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила 79,51% – рекордный показатель в истории страны. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором изберут нового главу правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат, хотя он еще не окончательный, уже понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам … Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса».

    Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Последний на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первой поездкой в качестве премьер-министра страны станет визит в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    За пять дней до выборов Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    14 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что решение о проведении прямых переговоров с США зависит от Ирана, прогресс в переговорах есть, но он недостаточен из-за ядерного вопроса.

    «Теперь мяч действительно на их стороне. Нам необходимо получить от них твердое обещание не разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, если иранцы будут готовы пойти навстречу, это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если же они не готовы пойти нам навстречу, это уже их дело», – приводит его слова CNN.

    Вэнс добавил, что иранская делегация в Пакистане была не в состоянии «заключить сделку», поэтому, по его словам, США покинули страну после 21 часа переговоров.

    «Я думаю, мы получили некоторое представление о том, как иранцы ведут переговоры. И именно поэтому мы покинули Пакистан. Потому что мы поняли, что они не смогли, я думаю, команда, которая там находилась, не смогла заключить сделку, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы от верховного лидера или от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили», – сказал он.

    Вице-президент США уверен, что прогресс в переговорах достигнут, но недостаточен для вывода из эксплуатации обогащенного урана из Ирана и обеспечения того, чтобы Тегеран не имел ядерное оружие.

    «Они двинулись в нашем направлении, поэтому, я думаю, у нас были некоторые подвижки, но они не рискнули зайти достаточно далеко. Я думаю, здесь действительно можно заключить крупную сделку, но, на мой взгляд, следующий шаг предстоит сделать иранцам», – подчеркнул он.

    13 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива, введенной Вашингтоном.

    «Предупреждение: Если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко», – написал он в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что страна не будет поддерживать блокаду пролива.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что многие детали по теме блокировки остаются неясными, но это может существенно повлиять на мировые рынки.

    13 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп оправдался за картинку в образе мессии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что изобразил себя в образе врача, а не Иисуса Христа на публикации в соцсетях.

    Президент США прокомментировал критику своей публикации в социальной сети Truth Social, где он был изображен в светлой одежде, накладывающим руку на лоб страждущего. При этом от Трампа исходит свет, а вокруг него изображены люди, с благоговением смотрящие на Трампа или молитвенно сложившие руки. Эта публикация быстро привлекла внимание пользователей и СМИ, но вскоре была удалена.

    По словам Трампа, идея заключалась в том, чтобы показать себя в роли доктора, а не в образе Иисуса Христа, передает РИА «Новости». «Я опубликовал это и подумал, что это я в образе врача... только фейковые СМИ могли до такого додуматься», – отметил американский лидер.

    Он сказал, что впервые услышал о трактовке изображения как религиозного символа только после появления публикаций в СМИ. Президент подчеркнул, что публикация задумывалась для демонстрации его заботы о людях и помощи в выздоровлении, а подобные интерпретации считает выдумкой журналистов.

    Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

    Американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

    Также американский лидер разместил в социальной сети сгенерированное нейросетью изображение себя в образе мессии.

    Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом. Понтифик пообещал продолжить выступать против войны.

    13 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что утром в понедельник в его администрацию позвонили «с другой стороны», имея в виду Иран, добавив, что «они очень хотели бы заключить сделку».

    Комментарии Трампа журналистам в Белом доме прозвучали менее чем через три часа после того, как США ввели военно-морскую блокаду иранских портов и после того, как переговоры, которые прошли в Пакистане в эти выходные, не привели к соглашению.

    Американский лидер заявил, что камнем преткновения в переговорах с Тегераном «является ядерный вопрос», добавив, что «у Ирана не будет ядерного оружия».

    «Мы согласились на многое, но они не согласились на это, и я думаю, что они таки  согласятся. Я почти уверен в этом. На самом деле, я уверен в этом. Если они не договорятся, сделки не будет. Сделки никогда не будет», – приводит его слова CNN.

    Трамп добавил, что США не могут позволить «какой-либо стране шантажировать или вымогать деньги у всего мира».

    По его словам, еще одним приоритетом для США является извлечение обогащенного урана, еще находящегося в распоряжении Ирана, что США намерены сделать обязательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом WP писала, что Вэнсу удалось установить доверительный контакт с иранскими переговорщиками.

    Глава Белого дома пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива.

    15 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании войны в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент в ходе интервью с журналисткой канала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».

    «Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

    К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

    «Он что, окончен»? – спросила она.

    «Окончен», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.

    14 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.

    По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».

    «Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.

    Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.

    Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    14 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп назвал премьера Италии Мелони «неприемлемой»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование политикой главы итальянского правительства Джорджи Мелони, обвинив ее в бездействии по ключевым международным вопросам.

    Трамп признался, что шокирован поведением премьер-министра Италии Джорджи Мелони после ее слов о неприемлемости его заявлений о папе римском Льве XIV, передает РИА «Новости».

    «Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность», – заявил политик.

    Глава Белого дома отметил нежелание итальянского премьера содействовать НАТО и участвовать в процессе ядерного разоружения. Мелони, по его словам, сильно изменилась, а проблема миграции разрушает как саму страну, так и всю Европу.

    Американский лидер также задался вопросом об отношении итальянцев к тому факту, что их правительство не оказывает США поддержки в получении доступа к нефтяным ресурсам. Трамп резюмировал, что ошибся в оценке смелости премьера, которая, по его мнению, ожидает от Вашингтона решения всех проблем.

    Напомним, папа римский Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана. Также он заявил, что не боится Трампа.

