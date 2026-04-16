РБК: Операторы заморозили расширение каналов связи в Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около 20 компаний, владеющих каналами связи между Россией и Европой, подписали мораторий на расширение этих каналов, сообщает РБК.

Решение принято для борьбы с использованием VPN: когда полосы пропускной способности окажутся заняты, операторы смогут либо блокировать часть трафика, либо повышать плату за доступ к зарубежным сервисам. Мораторий согласовали на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

Среди участников встречи были представители таких компаний, как ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), «Уфанет», «Раском» и другие. Операторы договорились, что для расширения каналов теперь потребуется согласование с Минцифры, а формально процедура будет выглядеть так: оператор подает запрос в Роскомнадзор, а служба отказывает в разрешении.

Собеседники издания уточняют, что точный срок действия моратория не определен, а Минцифры пообещало выпустить официальный документ по итогам обсуждений. Также операторы обязались ежемесячно предоставлять отчеты о трансграничном трафике с детализацией объемов, ресурсов и направлений передачи.

Ожидается, что такие меры заставят зарубежные сервисы, желающие работать на российском рынке, размещать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки их сервисов для российских пользователей заметно снизится. Представители MSK-IX, «ВымпелКома», МТС и «Т2 Мобайл» воздержались от комментариев, а в Минцифры на момент публикации не ответили на вопросы РБК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные операторы мобильной связи предупредили клиентов о возможных сбоях в работе приложений из-за включенного VPN.

Минцифры потребовало от российских интернет-компаний ограничить доступ к сервисам для таких пользователей.

Роскомнадзор заблокировал в стране 439 подобных сервисов для обхода ограничений.