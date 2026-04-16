В Татарстане предложили провести референдум по смене часового пояса

Вера Басилая

Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин выступил с инициативой провести референдум по переходу республики на другой часовой пояс. Он напомнил, что ранее уже поднимал этот вопрос, но тогда его не поддержали.

По словам Ягудина, несоответствие времени в Татарстане реальному ритму жизни республики становится все более заметным, передает ТАСС.

Депутат отметил, что Татарстан находится восточнее Москвы, и солнечный цикл в регионе отличается от московского. Ягудин подчеркнул, что соседние регионы уже перешли на отличные от московского часовые пояса. Он также добавил, что возврат к сезонному переводу времени позволит сэкономить около 140 млн киловатт-часов электроэнергии в год.

Ранее отказ от перехода на другой часовой пояс объяснялся глубокими экономическими связями республики с Москвой. По мнению Ягудина, сейчас важно узнать мнение жителей Татарстана и провести референдум по этому вопросу, возможно, перевести время сразу на два часа. Депутат считает, что республика заслуживает времени, соответствующего географии и биоритмам ее населения.

