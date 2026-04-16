Грузия «разрушила» миф о немецкой точности

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя отказ Берлина менять с 2024 года сведения о руководстве Грузии на сайте МИД Германии, глава грузинской дипломатии отметила, что это происходит «несмотря на неоднократные призывы Тбилиси».

«Разрушен миф о немецкой точности», – сказала она.

«Сожалею, что МИД Германии проявляет такое упрямство и не делает даже небольшой шаг (нам навстречу)», - отметила Мака Бочоришвили.

«Мы не наивны, чтобы верить, что это техническое недоразумение, которое два года не могут исправить сотрудники МИД Германии, – заявила она. – Мы этого не примем. Германия должна проявить волю и разместить о Грузии верную информацию».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Грузии в официальной ноте потребовало от правительства Германии обновить официальный сайт внешнеполитического ведомства, которое продолжает указывать президентом Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в конце 2024 года. МИД Германии также продолжает указывать министром иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, который уже давно не занимает этот пост, а назначен послом в Великобританию.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отношение МИД Германии к Грузии «дешевым».